» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 13/jun/2021 de La Auténtica Defensa. Coronavirus:

Descendieron los contagios por segunda semana consecutiva en Campana







Campana reportó ayer 97 nuevos positivos y los casos acumulados cayeron 8% respecto a la semana anterior. Además, se informaron cuatro nuevas muertes y en junio ya se totalizan 40 decesos en la ciudad. Además, bajó el promedio de edad de los fallecidos. No terminó siendo una caída significativa como asomaba en el inicio de la semana, pero lo importante es que Campana registró por segunda semana consecutiva un descenso en la cantidad de contagios acumulados. Ayer, la Secretaría de Salud reportó 97 nuevos positivos y, de esa manera, la ciudad cerró el período que transcurrió del domingo 6 al sábado 12 de junio con 507 casos. Esto significa una caída del 8% respecto a la semana anterior (551 casos) y de un 37% respecto a la semana previa a ésta, cuando se registró el récord de 800 positivos entre el 24 y el 30 de mayo (ver gráfico). Igualmente, Campana volvió a superar la barrera de los 500 contagios semanales por séptima semana consecutiva y llegó ahora a los 13.689 casos totales desde que comenzó la pandemia. Mientras tanto, el promedio de las últimas siete jornadas quedó ayer en 72,4 casos diarios; al tiempo que la media mensual se ubicó en 77,9. CUATRO MUERTES A su vez, la Secretaría de Salud municipal confirmó ayer el fallecimiento de cuatro vecinos que habían contraído coronavirus. De esta manera, Campana ya reportado 40 muertes durante este mes de junio y alcanzó las 243 víctimas fatales desde que comenzó la pandemia. Según se informó, estas cuatro muertes correspondieron a cuatro hombres de 28, 52, 54 y 65 años, quienes se encontraban internados en el Hospital San José, el Sanatorio Vandor y un centro médico privado. VÍCTIMAS MÁS JÓVENES La muerte del joven de 28 años confirmada ayer se transformó en el primer deceso Sub 30 que se da en junio y en el quinto Sub 40 del mes. Esto acentuó la caída del promedio de edad de los vecinos fallecidos. En este sentido, para comparar, entre junio y julio de 2020 se registraron 9 muertes Covid en Campana, cuyo promedio de edad era de 77 años. En tanto, en junio de este año ya se confirmaron 40 muertes Covid en la ciudad, con un promedio de edad de 61 años. Mientras en los últimos tres días (jueves, viernes y sábado) se notificaron 10 muertes Covid en el distrito, con un promedio de edad de 49,5 años. Durante este mes, además, se ha profundizado también la mayor cantidad de fallecidos varones: el 77,5% de las víctimas fatales reportadas en junio son hombres. Mientras en los últimos tres días, ese porcentaje asciende al 90%. ZÁRATE: TRES MUERTES La Municipalidad de Zárate informó ayer 88 nuevos positivos, 105 altas médicas y 3 decesos, correspondientes a dos mujeres de 75 y 80 años y un hombre de 89 años. De esta manera, la vecina ciudad acumula ahora 12.374 casos desde que comenzó la pandemia: 969 se encuentran activos, 11.090 se han recuperado y 315 han fallecido. Por su parte, Exaltación de la Cruz sumó 16 nuevos positivos y 26 altas médicas. Con estas cifras, el municipio acumula ahora 3.270 casos totales que se dividen en 205 que se encuentran activos, 3.007 que se han recuperado y 58 que han fallecido.



EN LAS ÚLTIMAS SIETE SEMANAS, LA CIUDAD HA SUMADO MÁS DE 500 CASOS.





#Dato La Secretaría de salud de la Municipalidad de #Campana informó este sábado 97 positivos y 4 fallecidos; son 4 hombres de 28, 54 años (hospital), 52 (privado) y 65 (Vandor) #CuidarteEsCuidarnos pic.twitter.com/mXX6DXNfi7 — Daniel Trila (@dantrila) June 12, 2021 HOY DOMINGO #Dato La Secretaría de salud de la Municipalidad de #Campana informó este domingo 47 positivos y 3 fallecidos; son 3 mujeres, una de 27 años (Hospital), 64 (Hospital) y 99 (Delta) #CuidarteEsCuidarnos pic.twitter.com/NIzclKd7uH — Daniel Trila (@dantrila) June 13, 2021

Coronavirus:

Descendieron los contagios por segunda semana consecutiva en Campana

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar