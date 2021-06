LLEGARON DESDE MÉXICO Un vuelo de Aeroméxico arribó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza desde Ciudad de México con 811.000 dosis de la vacuna AstraZeneca contra el coronavirus, por lo que suma así un total de casi 20 millones de dosis recibidas en la Argentina desde el inicio de la pandemia. El vuelo AM 30 aterrizó a las 20:57 en el aeropuerto de Ezeiza con dosis que forman parte del acuerdo bilateral con México, que permitió la producción del principio activo en Argentina y el posterior formulado y envasado en el país azteca. Las nuevas dosis fueron recibidas en Ezeiza por la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, quien destacó que la campaña de "vacunación va avanzando". "Es un adelanto que nos ha dado México de sus vacunas por la situación epidemiológica de Argentina, ese fue el motivo del viaje con (la asesora presidencial) Cecilia Nicolini", explicó la funcionaria nacional.



USO DE EMERGENCIA El Gobierno nacional publicó este sábado la resolución por medio de la cual formalizó la autorización "de emergencia" de la vacuna del laboratorio chino CanSino, con el que la Provincia de Buenos Aires firmó un acuerdo para adquirir cinco millones de dosis que serán repartidas en todo el país. El Ministerio de Salud ya había difundido el pasado viernes la decisión de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) de aprobar la utilización de la vacuna CONVIDECIA. En la edición de este sábado del Boletín Oficial, la titular de la cartera sanitaria, Carla Vizzotti, publicó la Resolución 1671/2021, por medio de la cual se autorizó "con carácter de emergencia" el desarrollo del laboratorio Cansino Biologics Inc (Beijing institute of Biotechnology). En el texto oficial la funcionaria nacional señaló que esta vacuna monodosis también fue autorizada en Hungría, México y Pakistán, además de la propia China. ASESINADO Un joven qom fue asesinado por la Policía de Chaco durante un operativo realizado en la ciudad de General San Martín y por el hecho fueron detenidos y desplazados nueve efectivos de la Fuerza provincial. La muerte de José Lago, de 23 años, se produjo durante un enfrentamiento entre uniformados y manifestantes en el barrio Los Silos, el pasado viernes. Tras el asesinato del joven, los vecinos del lugar realizaron una manifestación e incendiaron la Comisaría local. Ante el hecho, la Fiscalía de Derechos Humanos de Sáenz Peña ordenó la detención de nueve efectivos de la Policía de Chaco, así como la Gobernación dispuso su apartamiento de las filas de la Fuerza. Al respecto, el gobernador chaqueño, Jorge Capitanich, remarcó su "voluntad indubitable" para exigir el esclarecimiento del crimen. DIFERENCIAS Un consumidor pagó en mayo 12,4 veces más por una zanahoria que el precio que recibió el productor agropecuario, de acuerdo con un relevamiento realizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). La entidad precisó que el Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) mostró el mes pasado una brecha promedio de 4,71 veces entre los dos extremos de la cadena comercial de los productos agropecuarios de consumo masivo, un 0,9% más que en abril. "La leve desmejora se explica, principalmente, por el aumento de 3,6% en los precios de los hipermercados", indicó la Confederación presidida por Gerardo Díaz Beltrán, que también precisó que la participación del productor en los precios de venta se mantuvo en el 28,1%. A su vez, la diferencia de precios del campo a la góndola fue de 5,11 veces entre los productos frutihortícolas (con un alza mensual del 3%) y de 3,2 veces entre los ganaderos (bajó 1,6%), ampliándose la brecha entre ambos al 37,8% respecto de la existente en abril.

Breves: Noticias de Actualidad

13 de Junio de 2021

