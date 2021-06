Hubo casi 3000 nuevos casos en un mes, y 79 muertes por Coronavirus

El Comité de Crisis COVID-19 Campana emitió un duro informe respecto a la situación local. Manifestó su preocupación por la baja en el promedio de edad de las víctimas fatales, y sus miembros solicitaron al Municipio mayor responsabilidad tanto en los controles como en la difusión de medidas preventivas para evitar contagios. El último informe del Comité de Crisis COVID-19 Campana evidenció cifras alarmantes respecto a la situación local del Coronavirus. Volvieron a reclamar por la ausencia del Municipio en la mesa de gestión sanitaria, integrada por distintos actores de la salud local, el Ministerio de Salud bonaerense y el Plan Nacional de Vacunación. "Los indicadores volvieron a mostrar una situación compleja en la Ciudad. Debemos estar preocupados, y las autoridades ocupadas en buscar estrategias parea revertir estos datos mientras avanza la campaña de vacunación, la cual ha dado pasos importantes en la inmunización de más de 42.000 vecinos" aseguró el médico y concejal Rubén Romano, quien participa del organismo local. Al respecto, informó que los indicadores oficiales señalan en Campana una incidencia de 1002 contagios (la máxima aconsejada es de 150), mientras que la Razón de los Casos se encuentra dentro de los márgenes aceptables, siendo de 0.69 (cuando lo sugerido no debe superar los 1.20). Romano, puntualizó que "en nuestra Ciudad, hubo 2991 casos en el último mes. De los cuales 79 derivaron en muertes. Esto significa que, lamentablemente, perdió la vida una de cada 38 personas que se contagiaron. Además de la cantidad, nos preocupa muchísimo la baja en el promedio edad de las víctimas fatales". Con estas cifras, desde el Comité de Crisis indicaron que la letalidad entre los contagiados ha sido del 2.64 en los últimos 30 días. "Hoy en día, Campana avanza de fase por estar incluida en el AMBA. Se trata de una determinación regional. El área Metropolitana es considerada un Distrito único, donde se evidenció un descenso en los casos en las últimas tres semanas, cosa que en nuestra Ciudad no ocurrió, al contrario. Por eso, esto no debe significar un relajamiento. Le pedimos al Municipio mayor responsabilidad tanto en los controles como en la difusión de medidas preventivas para evitar nuevos contagios. Cerca del 22% de los contagios que hubo desde el inicio de la pandemia, ocurrieron en el último mes" finalizó.

El Comité de Crisis local dio detalles de la situación actual.



Hubo casi 3000 nuevos casos en un mes, y 79 muertes por Coronavirus

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar