En el marco del plan de vacunación contra el Covid-19, surgen dudas respecto a qué analgésicos tomar ante los posibles efectos adversos de la vacuna, entre los que destacan el ibuprofeno y el paracetamol. Estos dos analgésicos y antifebriles de gran popularidad y venta libre se pueden utilizar para calmar los efectos adversos asociados a la vacuna contra el Covid-19, que suelen ser leves, como fiebre o inflamación en la zona del pinchazo. Esto es así ya que, según especialistas, no dejan secuelas negativas ni tapan los síntomas del coronavirus. ¿Ibuprofeno o paracetamol? "Tanto el ibuprofeno como el paracetamol se consideran medicamentos seguros si se usan en las dosis y los períodos de tiempo recomendados. A la hora de inclinarnos por uno u otro, una de las claves puede ser la inflamación y la intensidad del dolor", explicó Silvina Brienza, médica clínica del Hospital Italiano de Buenos Aires. Además, la especialista indicó que "en caso de existir inflamación y que el dolor sea moderado, puede ser preferible tomar ibuprofeno; si no, el paracetamol podría ser el indicado". Ambos medicamentos actúan como analgésico y antifebril. Si bien el paracetamol es el más empleado desde el principio de la pandemia, el ibuprofeno tiene como característica adicional el hecho de servir de antiinflamatorio y puede ser usado con seguridad ante síntomas post vacunación. Además, es una reconocida droga segura que puede ser consumida por adultos mayores de 65 años. Respaldo científico al uso de analgésicos y el Covid-19 Estudios científicos avalados por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y la Agencia Española de Medicamentos (AEMPS) confirmaron que el uso de ibuprofeno no está asociado con una mayor mortalidad o empeoramiento de síntomas entre los pacientes con Covid-19, reivindicando su rol de analgésico, antifebril y antiinflamatorio para aliviar dolores corporales intensos. Un estudio reciente realizado en 78.674 pacientes en 255 centros de salud en Inglaterra, Escocia y Gales, buscó caracterizar la seguridad de los antiinflamatorios no esteroides (AINE) e identificar si el uso preexistente se asoció con una mayor gravedad de la enfermedad Covid-19. Los estudios mostraron que los AINEs no están asociados con peores resultados de Covid-19, y que, por el contrario, en muchos casos ayudaron a la buena evolución de la enfermedad.

