Efemérides del día de la fecha, 13 de Junio

DÍA DEL ESCRITOR Establecido por la Sociedad Argentina de Escritores (SADE), en este día se conmemora el nacimiento del poeta, ensayista, escritor y dramaturgo Leopoldo Lugones. Nacido en el año 1874 en Villa María (Córdoba), Lugones escribió sus primeros versos mientras estudiaba en el Colegio Nacional de Monserrat. A los 16 años comenzó a trabajar en el diario "La Libertad" y, al poco tiempo, bajo el seudónimo "Gil Paz", deleitó con sus poemas a los lectores del diario "El pensamiento libre". A los 22 años partió a Buenos Aires y trabajó en los diarios "La Vanguardia", "Tribuna" y "La Nación." En el año 1897 publicó su primer libro "Las montañas del oro" y, con el tiempo, le siguieron a éste "Los crepúsculos del jardín" (1905), "La Guerra Gaucha" (1905), "Lunario Sentimental" (1909), "Odas seculares" (1910), "El libro fiel" (1912), "La torre de Casandra" (1919) y "Cuentos fatales" (1924). En el año 1928 fundó la SADE y fue su primer presidente. Falleció el 18 de febrero del año 1938 en San Fernando, Buenos Aires.



FALLECE "PIPO" ROSSI Néstor Raúl Rossi nació el 10 de mayo del año 1925 en Parque Patricios, Buenos Aires. El incipiente jugador inició su carrera futbolística en el Club Atlético Béccar y el Club Atlético Acassuso. Luego vistió la camiseta de Platense, equipo en el que demostró su destreza y llamó la atención de River y Boca. Por obra de Carlos Peucelle, el adolescente de apenas 16 años continuó jugando en "El Millonario": "Los de Platense me decían que me compraban. Pero por ahí me enteré que Boca y River también me querían. Un día vino a verme Carlos Peucelle y me llevó a su casa. Él era director técnico de las inferiores de River. Yo me pasé como dos días allí, en Adrogué, y sin saber ni medio estaba raptado. A los tres días don Carlos me lo contó todo: ´Pibe, hoy firmas para River´". Para evitar que Rossi se fuera al "xeneize", Peucelle lo había "escondido" de los dirigentes de Acasusso, amigos de Boca, para que se olvidaran de la cuestión. El año 1945 fue importante para "Pipo" porque no sólo debutó en Primera División sino que también se consagró campeón del Campeonato de Primera División. En el año 1947 salió campeón del Campeonato de Primera División y debutó en la Selección. Al año siguiente, partió a Colombia para jugar en Millonarios, equipo en el que fue campeón del Torneo de Primera División (1949, 1951, 1952 y 1953) y la Copa Colombia (1953). En el año 1955 retornó a River y se coronó campeón en los años 1955, 1956 y 1957. Tras colgar los botines, fue entrenador de River, Huracán, Boca, Racing, Millonarios, Deportivo Cali (Colombia), Elche CF (España) y Cerro Porteño (Paraguay). Falleció en el año 2007 en Buenos Aires.



SE LANZA "DANCE TO THIS" Un día como hoy en el año 2018, Troye Sivan y Ariana Grande lanzaban el sencillo "Dance to this". Perteneciente al álbum "Bloom" (2018) y compuesta por el cantante australiano-sudafricano junto a Noonie Bao y Brett McLaughlin, la canción fue la primera colaboración con la cantante estadounidense: "No estaba seguro si tendría grandes participaciones en este álbum, ya que, es muy personal. Cuando tuve esta canción realmente necesitaba a Ariana Grande".

Efemérides del día de la fecha, 13 de Junio

