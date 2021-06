» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 13/jun/2021 de La Auténtica Defensa. Hoy Le Toca A...:

Oscar "Cabezón" Ruggeri y algunos más

Por Hugo del Teso











Hugo del Teso

Nacido el 26 de enero de 1962 en Rosario, Santa Fe, Argentina. Muy pronto se mudó a Corral de Bustos, Córdoba. Su debut en inferiores fue en Rosario Central y en General Paz Juniors de Córdoba; y en primera división fue en Boca Juniors, donde jugó entre 1980 y 1985. Luego integró los equipos de River Plate (1985-1988), C.D. Logroñés (19888-1989), Real Madrid (1989-1990), Vélez Sarsfield (1990-1992), Anciana (1992), Club América (1992-1993), Real Jaén (1994), San Lorenzo de Almagro (1994-1997), Lanús (1997). TROFEOS NACIONALES Fueron Torneo Metropolitano Boca Juniors en 1981, Nacional 1986 con River Plate, Torneo Clausura 1995 con San Lorenzo de Almagro. TROFEOS INTERNACIONALES Copa Libertadores 1986 River Plate, Copa del Mundo México 1986, Copa Intercontinental con River en Japón en 1986, Copa Interamericana con River en 1987, Copa América con la selección Argentina en Chile 1991, Copa de Campeones Club América México 1992, Copa FIFA Confederaciones en Arabia Saudita 1992, Copa Artemio Franchi con Argentina en 1993, Copa América con la Selección Argentina en Ecuador 1993. Jugando con San Lorenzo, siendo campeón con San Lorenzo en 1995, con el director técnico "Bambino" Veira, dijo: "Quería salir campeón porque hacía mucho tiempo que no salía pero también queríamos la Libertadores. Ese año había que pasarle la pelota a los del medio, de ahí en adelante se encargaban ellos". A Manusovich le decía que no pase al ataque, "ya e el 96 no lo pude dominar más". Yo en estas líneas puedo afirmar que fue al revés; oíamos desde la tribuna los gritos e improperios de "Manu" quien tenía que cuidar su puesto y el de él, que se iba para adelante. Cuando fue de DT a San Lorenzo, al primero que "rajó" fue a Manusovich. Fue además DT de Boca Juniors, River Plate, Logroñés, Elche, Real Madrid, Vélez Sarsfield, Ancona, América, Gusladajara, Tecos, Independiente, San Lorenzo y terminó su carrera en Lanús. Óscar: Cuando te fuiste del Ciclón no tendrías que haberle hecho juicio al club, por respeto a nosotros los hinchas y socios y a tu mamá Hilda, cuerva de corazón. Vos en esta ocasión pensaste con el bolsillo. Quiero nombrar a quien fue jugador de fútbol en Argentina hace muchísimos años y hoy, viejo y periodista deportivo de boxeo y fútbol profesional, a quien en tantos años nunca lo escuche hablar de Telch, de Villar, de Albrech; Los Matadores del ´68, primer campeón invicto del futbol profesional en Argentina. Si se llenó la boca de su ídolo Riquelme. Dice que es ´tanguero de ley", pero habrá que cambiar esa ley. Recita muy bien algunos temas pero estoy seguro que nunca le gustó Astor Piazzolla. Creo que después de su tercer casamiento, tendría que dejar paso a los nuevos jóvenes periodistas deportivos y visitar más seguido a sus nietos. ¡Por lo menos así lo veo yo! Don Horacio Pagani...

Hoy Le Toca A...:

Oscar "Cabezón" Ruggeri y algunos más

Por Hugo del Teso

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar