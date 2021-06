» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 13/jun/2021 de La Auténtica Defensa. NotiCMR:

13 de junio; Día Internacional de concientización sobre el Cáncer de Piel













Cecilia López, Médica Especialista en medicina interna (MP: 54620 / MN: 92687)





María Eugenia Gil, Médica Especialista en dermatología. Oncología cutánea y cirugía de Mohs. (MN: 140790 / MP: 551097)





María Mercedes Nusshold, Médica Especialista en dermatología(MN: 120563 / MP: 58760)





Sergio Lacossegliaz, Médico Especialista en dermatología (MN: 132166 / MP: 553544)

¿Que conocemos del cáncer más frecuente del ser humano? El cáncer de piel es el cáncer más frecuente del ser humano. Existen diferentes tipos: carcinoma basocelular, carcinoma espinocelular, melanoma y otros menos frecuentes (carcinoma sebáceo, carcinoma de celular de merkel, dermatofibrosarcoma protuberans). Puede originarse de cualquiera de sus tres capas (epidermis, dermis y/o tejido celular subcutáneo o hipodermis) Puede localizarse en cualquier parte del tegumento incluido mucosas, genitales, extremidades y cuero cabelludo. Es una enfermedad multifactorial en la que intervienen factores genéticos y ambientales, el factor de riesgo más importante es la exposición solar inadecuada. Algunos tips a tener en cuenta 1. ¿Cómo saber si mi piel tiene fotodaño? Cuando tomamos sol nuestra piel se defiende de esta agresión y produce más pigmento para cuidar el ADN de nuestras células. Estar bronceados indica daño por el sol, pueden aparecer manchas más oscuras (lentigos solares) o blancas (hipomelanosis guttata). Además también cambia el aspecto de la piel cuando aparecen en la cara arrugas, cascaritas (queratosis actínicas), bultitos (tumores), o cambio en el aspecto de los lunares (nevos). (Recordemos el ABCDE que vimos para el día del melanoma). Existen opciones para modificar el tono de la piel si no nos sentimos a gusto con él. A veces podemos recurrir al maquillaje preferencialmente en la cara, los productos llamados "autobronceantes" u otras técnicas que mimetizan con otro tono todo nuestro cuerpo. (La cama solar no es una opción). 2. ¿Todas las lesiones oscuras son lunares? Además de lunares puede haber otras lesiones que son diagnósticos diferenciales como queratosis seborreicas o verrugas. En la consulta con dermatólogo podrá despejar sus dudas. 3. ¿Cuando me debo consultar sin demora con dermatología? Si alguna lesión sangra, o si aparece una lesión nueva que antes no tenía le sugerimos haga una consulta con el especialista. 4. ¿Cada cuanto se recomienda hacer un control de piel? Recomendamos que todos los meses se controle la piel usted mismo. Debe revisar toda la piel incluido atrás de las orejas y cuero cabelludo, dorso, y genitales (puede ayudarse con un espejo). Recomendamos al menos un control anual con el médico dermatólogo, quien a su vez le indicará la frecuencia en sus controles. 5. ¿A qué debo prestarle atención cuando reviso mi piel? Debo mirar si hay lesiones nuevas, si alguna sangra, si hay lesiones ásperas (cascaritas) o friables 6. ¿Cómo prevenir el daño del sol en la piel? Le sugerimos evitar la exposición solar entre las 11 am y las 4 pm. Usar filtro solar o ropa con filtro UV que cubra cara, escote, sombrero de ala ancha y no se olvide anteojos de sol. 7. ¿Cuándo debo llevar a mis hijos a un control? Si en la familia hay antecedentes de cáncer de piel, especialmente melanoma, le sugerimos se haga la consulta los familiares primarios afectados al momento del diagnóstico. 8. ¿Existe límite de edad para controlarme? ¡No! A medida que pasan los años el daño solar es acumulativo, así que lo esperamos. Trabajamos en forma multidisciplinaria en CMR para diagnosticar en forma precoz las lesiones de tu piel y poder brindarte un tratamiento adecuado. Los esperamos Cecilia López, Médica Especialista en medicina interna (MP: 54620 / MN: 92687) // María Eugenia Gil, Médica Especialista en dermatología. Oncología cutánea y cirugía de Mohs. (MN: 140790 / MP: 551097) // María Mercedes Nusshold, Médica Especialista en dermatología(MN: 120563 / MP: 58760) // Sergio Lacossegliaz, Médico Especialista en dermatología (MN: 132166 / MP: 553544) // - Centro Médico Rawson - cmrawson.com.ar - Tel. 03489-290440 / Whatsapp: 03489-555606



