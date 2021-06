» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 13/jun/2021 de La Auténtica Defensa. ¿Por qué duelen las manos?







En la mano se encuentran diferentes huesos (metacarpianos en la mano, 3 falanges en cada uno de los dedos excepto el pulgar que tiene 2) que se unen entre ellos mediante articulaciones (metacarpofalángicas e interfalángicas). A su vez los tendones de diferentes músculos, localizados en el antebrazo, son los encargados de la movilidad de la mano. Dentro de la mano existen también pequeños músculos. La inervación de estos músculos y la sensibilidad de la mano se debe a los nervios mediano, radial y cubital. Las causas más frecuentes de dolor en la mano son: Dolor generalizado por toda la mano. Suele deberse a la presencia de: Artrosis. La artrosis es la degeneración de las articulaciones como consecuencia del sobreuso o del proceso de envejecimiento. No suele aparecer antes de los 40 años de edad. Característicamente el dolor aparece con el uso y movimiento de la mano y calma en reposo. Si la artrosis es muy grave puede llegar a doler con mínima actividad o incluso en reposo o por las noches. Puede asociarse a la deformación de las articulaciones de la mano. Su diagnóstico se realiza mediante una radiografía. Artritis. Es la inflamación de las articulaciones como consecuencia de alguna enfermedad. Las enfermedades que con más frecuencia afectan a la mano son la artritis reumatoide y la artritis de la psoriasis. Además del dolor, suele haber rigidez de las articulaciones, sobre todo al levantarse por la mañana, e hinchazón. Dolor que suele ser localizado en una zona. Dedo en gatillo. Se trata de una inflamación del tendón de un dedo como consecuencia de la presión mantenida sobre ese tendón o por su uso repetido. Debido a ello el dedo puede quedarse "enganchado" al flexionarlo sin que pueda estirarse, acompañándose de dolor en dicho dedo que con frecuencia se extiende a la palma de la mano. Ganglión. Se trata de un quiste relleno de líquido sinovial que se localiza al lado de un tendón, generalmente en la muñeca pero también a la zona posterior de la mano. Produce un bulto, a veces algo inflamado y doloroso, pero que no limita la movilidad. Contractura de Dupuytren. Se trata de una lesión de la palma de la mano que produce una contractura de la misma y lleva a que los dedos se contraigan en flexión (en garra). Tiene una importante predisposición genética (heredada) y es mucho más frecuenté en trabajadores que repetitivamente se golpean la palma de la mano (trabajadores con máquinas vibratorias). Es más frecuente también en diabéticos. Los pacientes refieren encontrarse pequeños nódulos en la palma de la mano, no dolorosos, que a veces impiden estirar completamente el dedo. Dedo en martillo. Se trata de una lesión del tendón de la última articulación interfalángica de un dedo, con o sin rotura del hueso. Se produce una deformidad de la última parte del dedo, que no puede estirarse y que es dolorosa. Artritis traumática. Raramente puede haber una inflamación de una articulación aislada de la mano, en general como consecuencia de traumatismos repetitivos sobre una zona concreta que, en muchas ocasiones, pasan inadvertidos. Esto puede ocurrir en la zona entre la palma y los dedos (articulaciones metacarpofalángicas). Síndrome del túnel del carpo. Se trata del atrapamiento del nervio mediano en su paso por la muñeca. Produce dolor, hormigueo y, en fases avanzadas dificultad para movilizar, el dedo pulgar, corazón e índice de la mano. ¿Cómo se diagnostica la dolencia? El diagnóstico de estas enfermedades suele ser sencillo con una adecuada historia clínica y una precisa exploración de la mano. En ocasiones se necesita realizar análisis de sangre, radiografías y/o ecografías. Tratamiento del dolor de manos El tratamiento, médico o quirúrgico, depende de la enfermedad causante del dolor de la mano. Fuente: https://www.redaccionmedica.com/



