Tema de hoy; "El Dios que te ve"

Por Josué Monte











Errante, sin rumbo ni dirección, desesperanzada y desprovista de todo bien. Así se encontraba Agar luego de huir de la presencia de Sarai tras su aflicción. Pero su vida no pasó desapercibida y fue vista por Dios, (por el Dios-que-me-ve- Génesis 21) Este artículo tiene como objetivo abrir los ojos, y ver a Aquel que nos está viendo, no con una mirada condenadora, sino con una de misericordia y amor, con una mirada que reconforta, que transforma, que marca un antes y un después en nuestras vidas. "Y el ángel de Jehová la encontró junto a una fuente de agua en el desierto" (Gen. 16:7) Dios todo lo ve y sale al encuentro. Nosotros estamos desorientados y no sabemos dónde estamos, ni donde está Dios. En el desierto, junto a una fuente luchando por sobrevivir. Hay veces que la vida nos golpea fuerte, y lo único que podemos hacer es agarrarnos a una fuente para beber un poco de agua y extender la agonía. En esta alienación, Dios nos ve, sabe dónde estamos y nos encuentra. Nos busca, porque él nos creó, y nuestra vida es valiosa ante sus ojos. Realmente Dios desea estar con nosotros. Nuestra miseria lo conmueve. Dios no quiere vernos perdidos y sedientos. Aunque pareciera que nadie tiene consciencia de nosotros y hemos sido olvidados, nuestra vida no pasa desapercibida para Dios. Dios no solo se conmueve a misericordia cuando estamos extraviados, sino también quiere establecer un diálogo con nosotros y escucharnos. Hay veces que nosotros estamos envueltos en la misma situación. No tenemos ni idea a donde nos estamos conduciendo. Solo escapamos, porque nuestro presente es tan difícil que no podemos soportarlo ni enfrentarlo. Chocamos contra la pared de la impotencia. Parece que no hay nada más para hacer. Nuestra débil condición nos impide cambiar el presente. ¿Los recursos? agotados. Algo superior nos está lastimando día a día. Nos sentimos inferiores. La aflicción sacude el presente que aparentaba constante. Nos desequilibramos. No estamos preparados. El fracaso está al acecho. Optamos por huir. Ahora el desierto nos espera. Quedamos sin alimento ni agua. Un grito clamando dentro nuestro: ¡Que alguien vea mi situación y me salve porque me muero! Una Palabra, un encuentro con el Señor, cambia el presente y el futuro. No escapes más. El Fuerte está contigo. No esperes que los triunfos se logren con rebeldía e independencia. Todo lo contrario. El futuro se cambia cambiando el presente en sujeción a Cristo y a tus superiores. La desobediencia y el orgullo conducen a la miseria. El manso y humilde verá a Dios y heredará la tierra. No es con espadas, es con rodillas. Un espíritu orando y clamando. El Viviente a tu lado. Tu compañero de batalla. Sigue peleando. El gigante que era ya no es. Cristo ha vencido y quiere estar con vos. Y Agar, llamó el nombre de Jehová: "Tú eres el Dios que me ve". ¡Recuerda! no estás solo. El Viviente-que-ve está con vos. ¿Tu contexto? Está igual, ¡pero ya no eres el mismo! Ahora, tu corazón ha cambiado y guardará el encuentro perpetuamente. Una gran bendición está esperando a las puertas. El Viviente estuvo ahí, al lado tuyo, y seguirá cerca, con vos, llenándote de vida, valentía, fortaleza y esperanza. Continúa con el Señor y ponte sumiso a sus pies. El te ve, y quiere acompañarte el resto de tu vida. Esta xen ti seguirlo. Llámalo, Búscalo, contáctate con un cristiano/a, y/o una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de Dios. "La Biblia". ¡No te arrepentirás! ¡Dios te bendiga! ¡Hasta la próxima semana! Josué Monte Varela 447- Ex-Rivadavia - Campana - Tel. 427296 - luisgurodas@yahoo.com.ar





