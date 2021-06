» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 13/jun/2021 de La Auténtica Defensa. Padre Rufino Giménez Fines:









La parábola del grano de mostaza y la lógica del amor como un modo de vida. No se trata de obedecer, sino de comprender y elevarse, aquí y ahora, dejando germinar la semilla que hace su obra de adentro hacia afuera, iluminando, contagiando y transformando nuestros ambientes. En ese décimo primer domingo del Tiempo Ordinario, corresponde la lectura del Evangelio de San Marcos, Capítulo 4, versículos del 26 al 34. "También dijo: - Con el reino de Dios sucede lo mismo que con la semilla que un hombre siembra en la tierra: 27 tanto si duerme como si está despierto, así de noche como de día, la semilla germina y crece, aunque él no sepa cómo. 28 La tierra, por sí misma, la lleva a dar fruto: primero brota la hierba, luego se forma la espiga y, por último, el grano que llena la espiga. 29 Y cuando el grano ya está en sazón, en seguida se mete la hoz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. 30 También dijo: - ¿A qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo representaremos? 31 Es como el grano de mostaza que, cuando se siembra, es la más pequeña de todas las semillas de la tierra; 32 pero una vez sembrado, crece más que todas las otras plantas y echa ramas tan grandes que a su sombra anidan los pájaros. 33 Con estas y otras muchas parábolas les anunciaba Jesús el mensaje, en la medida en que podían comprenderlo. 34 Y sin parábolas no les decía nada. Luego, a solas, se lo explicaba todo a sus discípulos". Jesús ya está obrando milagros. La gente comienza a seguirlo, y a escuchar sus parábolas. Incluso ya eligió a los 12 apóstoles de entre sus discípulos cercanos. "El caracú del evangelio de hoy - dice el Padre Rufino Giménez Fines- es la imagen del grano de mostaza: una semilla pequeñísima que prospera un se transforma en una planta magnífica. De hecho, la planta de la mostaza crece hasta los 3 metros de altura cerca del Mar de Galilea. Una planta que a su vez da sus semillas y se multiplica. La imagen es perfecta y se verifica a través de los tiempos: ese minúsculo grupo de personas que comenzaron a seguir a Jesús, aquel grano de mostaza, más de 2000 años después continúa fructificando y multiplicándose. Cada semilla, la del amor, dentro de sí tiene una fuerza irresistible. El proceso es lento, sabemos, pero progresivo. ¿Habrá inconvenientes? Claro que sí. Todos hemos cuidado alguna planta alguna vez, aunque sea en una maceta. Lo primordial es no dejar de sembrar. Hoy día seguimos sembrando nosotros, los cristianos, a través de nuestro testimonio y acciones que contagian a los demás. Esta semana, por ejemplo, Campana celebró los 20 años del Grupo Esperanza… más allá de toda religión, y luego de leer la historia en La Auténtica Defensa de esta semana, está muy claro que toda la obra del Grupo Esperanza arrancó como un pequeño grano de mostaza que se ha multiplicado a partir del amor, en un ida y vuelta permanente. Y está muy claro que es el amor el motor que va a permitir que esa obra no se detenga y siga creciendo, alcanzando cada vez a más chicos, e involucrando a más y más voluntarios". "Lo primordial -repito- es sembrar amor, aunque nos parezca que no es correspondido. Nunca sabremos cuándo esa semilla va a prosperar, no importa que seamos o no testigos: hablamos de pensar en el otro, porque en algún momento ese otro seré yo, en un círculo virtuoso. En definitiva, el mensaje del Evangelio de hoy es el reino que anuncia Jesús comienza siendo muy pequeño, diminuto, pero crece aunque no nos demos cuenta o no le prestemos atención. Crece imperceptiblemente... esa es su esencia y grandeza. La tierra produce frutos sola, dice Jesús. Y es cierto. Sólo necesita cuidados y riegos. Cuidemos el crecimiento del reino en nuestros corazones para que demos frutos abundantes. Ese es el cristiano: la tierra fértil que es su corazón, la Palabra que anida en él, y que va produciendo frutos de a poco, para sí y para los demás. El reino de Dios debemos vivirlo aquí en la tierra a través del servicio, el amor, en el perdón, en la solidaridad. Justamente, este fin de semana en que Cáritas Nacional está haciendo su campaña anual. No lo digo yo, el Evangelio de Mateo es muy claro en eso: cada desprendimiento que hagamos en nombre de Jesús, es decir por amor, recibiremos el ciento por uno y heredaremos la vida eterna. Es decir: cuando comprendemos y damos desinteresadamente, andaremos más livianos. Y más livianos andamos, más chances tenemos de elevarnos aquí y ahora", concluye el Párroco de Nuestra Señora del Carmen.



Padre Rufino Giménez Fines



Padre Rufino Giménez Fines:



Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar