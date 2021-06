» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 13/jun/2021 de La Auténtica Defensa. Semblanzas entre hermanos:

Observatorio de la Deuda Social / Palabras de nuestro Padre Obispo











"Con Florentina, en comunidad hacia los hermanos"

13 de Junio de 2021 - Año II-Edición Nº 136 - 125 Aniversario Creación Parroquia Santa Florentina OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL El Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (ODSA UCA) presentó junto con Cáritas Argentina el informe "Un rostro detrás de cada número. Radiografía de la pobreza en la Argentina", que refleja un análisis exhaustivo de la grave situación social que atraviesa el país y las políticas sociales desplegadas para atender la emergencia. El informe muestra un claro aumento, no sólo en los niveles de pobreza, sino también en los de indigencia. Caen en la pobreza familias que siempre tuvieron trabajo, pero que hoy no les alcanzan sus ingresos. Nuestra infancia se ve particularmente afectada por esta situación: en la Argentina, más de la mitad de los chicos son pobres, porcentaje que alcanza casi el 75% en el Conurbano bonaerense y otras zonas del país. En estos lugares, de cuatro chicos que se sientan a una mesa, sólo uno come todos los días. Asimismo, revela que cayó el empleo formal. Y las medidas sanitarias afectaron, con mayor fuerza, a quienes contaban con empleos precarios y a los trabajadores de la economía informal. Junto con la pobreza material crecieron considerablemente las múltiples consecuencias psicológicas y afectivas, provocadas por la enorme presión emocional que se genera tanto por la enfermedad, como por las medidas asumidas para afrontarla. La escuchada frase "la gente no da más" se traduce en una enorme necesidad de contención psicológica. Cáritas también es el oído y el corazón que está acompañando a estas personas, porque los más afectados son los más vulnerables. Este 12 y 13 de junio Cáritas realiza su Colecta anual, puedes colaborar mediante: Transferencia Bancaria CBU: 0720075520000000843140 ALIAS: VIDRIO.MUELLE.TERMO Nº CUENTA: 075-008431/4 Cuenta Corriente en Pesos Sobre En la Secretaría Parroquial de Santa Florentina están disponibles los sobres de Caritas para realizar su aporte de Lunes a Jueves de 9:00 a 12:00 hs. durante todo el mes de junio. ¡¡¡GRACIAS POR TU COLABORACIÓN!!!



PALABRAS DE NUESTRO PADRE OBISPO Estos tres últimos días de Zoom intenso - mañana sábado cuarto y último día - del Fórum Internacional sobre Amoris Laetitia, me enseñaron muchas cosas lindas, escuchando testimonios de todas partes del mundo. Les voy a contar una cortita: un matrimonio francés contó que el esposo cada mañana antes de salir a trabajar les leía el Evangelio del día a toda la familia (cinco hijos). Un día que el papá por trabajo estaba de viaje, el hijo más chiquito, que todavía no sabía leer, tomó muy serio el Evangelio y delante la familia lo abrió y dijo: "Evangelio según San Marcos. Dijo Jesús: Ámense", y cerró el libro. Este niño había entendido y resumido lo esencial de todo el Evangelio que escuchaba cada día. Hoy en el día del Sagrado Corazón de Jesús, de donde brota todo su Amor por nosotros, hagamos nuestra esta reflexión tan sabia y acertada de ese niño. + Pedro Laxague Obispo Diócesis de Zárate-Campana

Arzobispo de La Plata, Mons. V. Fernández y Mons. P. Laxague



DÍA DEL PERIODISTA El 7 de junio, Día del Periodista, se celebró una misa en la catedral Inmaculada Concepción del Buen Viaje, diócesis de Morón, en su homilía el Padre Martín Bernal nos decía: "El alma periodística funciona con la misma lógica que la de las bienaventuranzas, bienaventurados para el periodista los pobres, los que lloran, los humildes y los hambrientos de justicia. Bienaventurados los hombres, los vulnerables y los vulnerados, porque si hay una verdad desconocida esperando ser conocida, es el periodista el que se empeña en sacarla a la luz para combatir la ignorancia, el engaño y devolver dignidad al vulnerado y al vulnerable". " Si hay una injusticia es el periodista el encargado de señalarla sin temor. ¿Cómo encara el periodista de esa labor? En la segunda parte de las bienaventuranzas están las claves. Bienaventurados los misericordiosos, los que no saben de rencores porque lo suyo es la comunión y la cercanía, los convencidos de que la verdad y el bien están para ser contadas y lo comparten. Bienaventurados los periodistas hambrientos de justicia aun cuando ellos no son las víctimas de esa injusticia. Bienaventurados en su empatía con los que están al lado del camino heridos. Bienaventurados cuando escapan de las espirales de violencia y llevan la paz y proponen la paz. Bienaventurados por no tener miedo a ser perseguidos, por estar al lado de la verdad y de la justicia. Bienaventurados cuando en este mundo, viciado de opiniones y redes en las que se insulta más que otra cosa, sean injuriados por servir a la verdad, por servir al bien". Finalmente afirmó: "la vocación periodística lleva en sí un ADN humanista. Católicos o no católicos, al abrazar su vocación al periodismo, se comprometen con la verdad, con el bien, con lo bello, con el hombre. Necesitamos periodistas". No están solos al abrazar su vocación, siéntanse interpelados con las bienaventuranzas y sépanse acompañados porque es Dios quien las propone y es Dios el que no los va a dejar solos"

Monumento al periodista en la plaza Eduardo Costa



DISCÍPULOS MISIONEROS EN SALIDA Como muchos de ustedes saben, el CELAM ha acogido la iniciativa del Papa Francisco de realizar una Asamblea Eclesial en clave sinodal en América Latina y el Caribe, bajo el lema "Todos somos discípulos misioneros en salida", con el objetivo de hacer memoria de lo acontecido en la V Conferencia General en Aparecida y de reavivar nuestro compromiso pastoral en vistas al Jubileo de la Redención (2033). Desde hace algún tiempo y hasta el mes de agosto la Asamblea transita la etapa de la ESCUCHA, en la que se invita a todas las comunidades de este continente a expresarse en relación a algunos tópicos propuestos por esta organización, a través de su página web (https://asambleaeclesial.lat/). En este marco, es importante que nuestra iglesia diocesana pueda participar activamente de todo este proceso a través de las posibilidades que se nos ofrecen. Es por ello que queremos invitarlos a una reunión virtual con nuestros Obispos Pedro y Justo, en la que podremos informarnos más sobre la Asamblea y sus modos prácticos de participación. La misma será el viernes 18 de junio, vía zoom, de 20.00 a 21.00 hs. A todos, les pedimos confirmarnos quién participará al mail: asambleaeclesial2021zc@gmail.com. Que la Virgen de Guadalupe, patrona de América Latina, interceda por nosotros. Equipo de animación de la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe - Diócesis de Zárate-Campana Padre Fernando Crevatín-Padre Hugo Lovatto-Padre Lucas Martínez PASTORAL DE LA COMUNICACIÓN CATEDRAL SANTA FLORENTINA Envíen sus ideas o comentarios a los correos electrónicos: 125jubileosantaflorentina@gmail.com - semanariocatedral@gmail.com

Semblanzas entre hermanos:

Observatorio de la Deuda Social / Palabras de nuestro Padre Obispo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar