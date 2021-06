Thames, en el barrio de Palermo, fue seleccionada por los editores de la revista británica Time Out por su combinación de elegancia y vanguardia. A su vez, por la pandemia el Gobierno porteño creó programas para ayudar a los sectores gastronómicos y hoteleros, que incluye la eximición de impuestos. La revista británica Time Out eligió a la calle Thames de la Ciudad de Buenos Aires como una de las diez "más geniales del mundo", en un ranking de 30 circuitos para visitar y conocer. La publicación global británica posee recomendaciones editoriales en 328 ciudades de 58 países de todo el mundo. Para esta selección encuestaron a 27 mil habitantes de distintas urbes y les pidieron a periodistas locales especializados que clasificaran las principales calles del mundo teniendo en cuenta criterios vinculados a la comida, la diversión, la cultura y la comunidad. Sobre Thames, la revista británica Time Out consideró: "Una calle bulliciosa que une la elegante Palermo con la más vanguardista Villa Crespo, es muy conocida por sus cocinas independientes y sus bares, muchos de ellos ubicados en edificios restaurados". El circuito destacado mezcla una serie de atractivos gastronómicos, culturales, arquitectónicos y turísticos ubicados en el barrio de Palermo. De esta manera, el corredor quedó ubicado entre el selecto grupo que integran ciudades como Melbourne (Australia), Barcelona (España), Londres (Reino Unido) y Rotterdam (Países Bajos), entre otras. "Este reconocimiento confirma el posicionamiento de la Ciudad como uno de los destinos urbanos más atractivos con una amplia variedad de expresiones culturales y gastronómicas. Nuestro objetivo es que los visitantes elijan cada vez más barrios de Buenos Aires para pasear y divertirse", afirmó Camila Suárez, Directora Ejecutiva del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires. Vale agregar que el año pasado, la Ciudad de Buenos Aires también fue reconocida entre los mejores 10 destinos turísticos de América Central y del Sur, según la encuesta World Best Travel que todos los años realiza la revista Travel + Leisure. Asistencia del Gobierno porteño Este viernes, a fin de acompañar al sector, la Ciudad de Buenos Aires creó el Programa de Asistencia al Sector Gastronómico y Hotelero dirigido a solventar de modo parcial y por única vez el pago de las remuneraciones de las trabajadoras y los trabajadores que se desempeñan en esa actividad. El beneficio otorga hasta un máximo de $15 mil por empleado, se extenderá por un mes y alcanzará a las empresas que acrediten, entre otros requisitos, una caída en la facturación. La suma percibida deberá ser imputada al pago a cuenta de las remuneraciones del mes siguiente a la percepción de dicha suma. El programa distingue dos tipos de beneficiarios y otorga un subsidio diferenciado para aquellos que se encuentren en la zona de emergencia gastronómica del microcentro, del macrocentro y de Puerto Madero, quienes percibirán un monto máximo de $15 mil. A esto se suma la eximición del pago de ABL a los hoteles porteños por seis meses. En consonancia con las medidas, desde el Ente porteño apuntaron a potenciar el turismo nacional y destacaron el trabajo realizado con más de 40 ciudades del país para promover estrategias que apunten a consolidar un desarrollo turístico pospandemia. Las 10 calles más cool del mundo elegidas por Time Out: 1. Smith Street, Melbourne, Australia 2. Passeig de Sant Joan, Barcelona, España 3. South Bank, Londres, Reino Unido 4. San Isidro, La Habana, Cuba 5. Sunset Boulevard, Los Angeles, Estados Unidos 6. Witte de Withstraat, Rotterdam, Países Bajos 7. Rua Três Rios, San Pablo, Brasil 8. Haji Lane, Singapur 9. Rua Rodrigues de Faria, Lisboa, Portugal 10. Calle Thames, Buenos Aires, Argentina



