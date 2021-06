P U B L I C



TURISMO PISTA: Tiene agendado en su calendario que el venidero 19 de junio como fecha su próxima carrera del campeonato en el autódromo Oscar y Juan Galvez con sus tres clases que se nutre de un buen parque de autos. ESTARA: Dentro de este contexto confirmó que estará en la carrera del autódromo capitalino la presencia del zarateño Leandro Cracco que viene corriendo en la Clase Uno con el auto que tiene la motorización de Lamuedra. RETORNO: También para esta competencia se provocará el retorno de Claudio Cruzado el representante de Los Cardales en la Clase Uno tras recuperar su auto luego de un gran golpe en el mismo escenario en su momento que lo llevó inevitablemente a un parate no deseado. PRESENTE: También en la Clase Dos del Turismo Pista estará presente Pablo Vasquez que hoy por hoy está comercialmente en la ciudad de Campana en el ámbito de la construcción. El ex campeón de Alma confirmó que estará en esta competición. MOMENTO: Es un momento donde Gonzalo Conti no tiene definido como encarará el futuro en el automovilismo donde está evaluando los pasos a seguir dentro del ámbito local con su auto. ECONOMICO: Lo cierto que venia corriendo en la categoria que fiscaliza Fedenor con su FIat 600 pero parece que hubo un cambio importante en lo económico que lo llevó a decidir donde continuará. EVALUAR: Ya lo hablo con Diego Tussa quien atiende su auto y en principio se está evaluando provocar un cambio pensando en llegar a la categoria Alma lo que Conti no descarta. POSEER: También posee un Fiat Uno para correr en la Clase Dos algo que puede ser un proyecto a largo plazo dado que en el auto hay muchas cosas para corregir para llegar a tener un auto competitivo. Por lo pronto Gonzalo Conti sabiendo que hay un receso obligado estará definiendo su futuro en algunas semanas. AVANZAR: Los trabajos en el auto para el Fiat donde viene corriendo en la categoria GT900 en la Clase A siguen avanzando por parte de Ivan Gonzalez que aún están resolviendo con la puesta a punto para el chasis. La idea es llegar bien para la próxima carrera. PICADAS: Por el momento la actividad de las picadas no estarán desarrollando su propuesta en el predio de San Pedro y en Winde solo se permitio ir aprobar los viernes de 10 hs hasta las 18 hs. Como el resto aguardan los pasos a seguir. DECIDIR: Esto provocó que Francisco Iglesias decidiera trabajar en su auto para mejorar el nivel competitivo de cara al futuro con el asesoramiento de su padre Cristian donde al parecerse adelantó el nivel deseado. MOLESTO: Por cierto en cuanto a su padre Cristian también se trabajó en su auto pero al parecer las cuestiones de mejorar su rendimiento ya estarían alcance de lo deseado por el cabezón que se lo ve molesto por la falta de actividad. DEFINIR: Parece ser que Adriano Zarantonello aun no definio si continuara con el mismo equipo donde esta en la búsqueda de un chasista y cerrar todo con su motorista para continuar en la alta competencia. REALIDAD: Continuando con el tano la realidad marca que no definio tan poco si continuara en la categoria 1600 donde estuvo corriendo con un Fiat Uno por entender que esta evaluando el alto tema economico que aumento en la propia categoria ?¿ VIEJO: En el mientras tanto Zarantonello volvio a un viejo amor como es el Karting y ya esta corriendo en una categoria zonal que desarrolla sus carreras en el kartodromo de Zarate donde intenta alcanzar su nivel de otros tiempos. HIJO: Y el regreso al Karting se compone con la llegada de su hijo que tambien esta girando en karting buscando realizar su propia experiencia donde el joven ya demostro sus condiciones que dejaron muy contento a papa Zarantonello POPULAR: Las fotos desnudando el momento del equipo "Los Crottos" que cuenta con el auto para el TC 1600 de alma y alli el popular "Curly" Gil tiene a su cargo ademas todo lo gastronomico y la prensa de esta estructura acompañado por su custodia. Mira vos !. DAMA: Manteniendo el tema de este equipo "Los Crotto" su piloto es una dama como Ludmila Rodriguez que cuenta con la motorizacion de Antonio Toledo y el chasis acargo de "La Sorda"que trabajan en el auto con la idea de estar en la proxima carrera. ALEJARSE: En reciente nota televisiva Diego Lacognata confirmo que se alejo de la alta competicion en el motocross dado que ya cumplio su ciclo en la actividad y lo unico que hara es girar en algun momento para entrenar y desde algun lugar seguir haciendo lo que fue vida depórtiva y tan solo ahora es acompañar a Valentino su hijo que esta corriendo con su equipo. ABIERTO: El circuito "Al Limite" de motocross a traves de su dueño Juan Bellaustegui que el predio esta abierto para girar y poder ir a probar solamente los dias viernes desde las 9 hs a las 18 hs. ENTRENAR: Los dias de poder entrenar nos muestra a Valentino Lacognata el pasado viernes mas precisamente para mantener latente sus condiciones para cuando vuelva a correr cuando siga el campeonato. REALIDAD: En realidad son varios equipos los viernes que se llegan al circuito de Zarate pára entrenar con la logica burbuja para poder desarrollar su actividad durante todo el dia. JOVEN: Quien mantiene la actividad es el joven piloto campanense Marcos Garrido que como siempre esta en un buen nivel competitivo y espera tambien la alta competencia dado que viene participando en el campeonato del torneo de motrocross provicincial MX que debe definir el cirucuito a visitar. BINOMIO: Como los resultados demuestran que estan a la altura de la circunstancia Diego Brugues y Ricardo Alteño proseguiran armando su binomio para correr en la categoria Pako donde ademas los gastos de tan emprendimiento les cabe bien a los dos y desean realizar todo el campeonato FECHA: En principio el 27 de Junio puede ser la fecha pactada para una nueva presentacion del TC Mouras, TC pistas Mouras y el TC Pick up en autodromo de La Plata dado que en principio estaria todo acordado. MOMENTO: Diego Ciantini viene de correr por una nueva fecha de las TC Pick Up en el autodromo de La Plata con la Toyota que tuvo la motorizacion de Daniel Berra que pone de manifiesto el buen momento para el hombre de Lima que atiende un importante de motores en el TC pistas,TC Mouras y TC Pick Up. PALABRAS: En rueda de amigos dejo entrever que no volveria a correr dado que los costos ya no estan a las alturas de quienes debemos vivir de nuestros trabajos. Palabras de Pablo Respigui ex piloto TC regional de la Formula Cuatro y Nueva Generacion. EVALUAR: En el cartodromo de Zarate se lo pudo ver a Juan Carlos Baba con su karting donde estuvo probando, evaluando su vehiculo y se prepara para la proxima de la categoria Rotax cuando llegue a Zarate a desarrollar otra competencia del torneo. TRABAJA: En el equipo de Juan Pablo Galliano se trabaja de cara a la proxima carrera del TC Bonaerense donde viene participando en la clase A con una cupecita Chevrolet con la motorizacion de los hermanos Ciccia y el chasis a cargo de Bianchi donde "Juanpi " esta convencido que cuenta con un auto para ir a ganar donde mantiene los colores Azul y Rojo por su pasion por el club de Boedo es verdad aunque usted no lo crea!. INVITADO: El Gran Premio de Alma en La Plata provocó el retorno de Pablo Savastano a la categoria como piloto invitado en dos clases y en lados corrio junto a su primo Maciel quien deseaba el campanense en tal carrera. COMPRAR: Lo concreto es que Pablo le entregó su Fiat Uno para que lo corra Don Maciel y en verdad el muchacho se entusiasmó y terminó quedándose con el auto y decidió comprar el mismo con el cual seguirá corriendo. QUEDARSE: Esto provocó que el piloto campanense se quedara a pie lo que le hizo saber a Pablo que estaba frente de adquirir un nuevo auto y finalmente lo pudo concretar desde el momento que adquirió el Ford K de Sava el cual ahora está en pleno desarrollo. LLEGAR: Lo cierto es que Savastano decidió con este auto sumarse a la Clase Tres de la categoria Alma por lo cual esta trabajando en el mismo sin tener asegurado si llegara a correr en esta temporada. DESPRENDER: Si no seguira el campeonato que viene fiscalizando Fedenor para sus categorias es muy probable que Silvestre Gallo se desprenda de su FIat 128 con el cual iba a correr en esta segunda parte del campeonato que cuenta con la atención del mismo por Diego Fangio. INTENCION: Lo concreto que hay una idea por parte de Gallo de rearmar el histórico auto de su suegro el recordado José Caubet con la intención de una experiencia a nivel nacional donde próximamente habrá mayor claridad de los pasos a seguir por nuestro personaje. ARMAR: Quien ya terminó de armar su auto para volver a la alta competición es Juan Carlos Muñoz dado que con Diego Fangio se trabajó para contar con el potencial que exige la categoria donde viene corriendo en autódromos como Colon. Baradero, Arrecifes y San Nicolás. SUMAR: Todo hace pensar que en este retorno de Muñoz se sume su hijos Santiago Acuña que parece que entre los juegos y el amor el joven mata sus tiempos libres. EXPERIENCIA: Santino Panetta sigue sumando experiencia en karting dado que por estos dias esta corriendo en Europa con su equipo mas alla de cualquier resultado medirse con los mejores de su edad a nivel mundial es alto positivo. INVITAR: En reciente nota grafica German Henze aseguro que invito a su amigo Federico Tettamanzi a sumarse a correr en la categoria enduro de motos de cross pero que el exitoso vendedor de motos electricas aseguro que no tiene los tiempos para ir a probar ni poder ausentarse de su negocio donde tiene la gama mar hermosa de motos de electrica en toda la zona.

Automovilismo:

Rincón Tuerca

