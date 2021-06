P U B L I C



Fue organizado por la Federación Atlética Metropolitana y comprendió a las categorías Sub 18, Sub 20 y Mayores. Los Tricolores obtuvieron 12 podios. El último viernes, atletas del Club Ciudad de Campana participaron de un Torneo de Atletismo de pista y campo organizado por la Federación Atlética Metropolitana (FAM) en el Parque Olímpico de la Juventud de la Ciudad de Buenos Aires. La competencia se dividió en tres categorías: Sub 18, Sub 20 y Mayores. El CCC asistió con una delegación compuesta por 20 atletas, encabezada por el entrenador Diego Marquine, y regresó a nuestra ciudad con un total de 12 podios, destacándose los primeros puestos logrados por Juan Pablo Lares (en Salto en Alto Sub 20), Aaron Retamar (en 400 metros Sub 20) y Malena Rodríguez (en Salto en Alto Sub 18). Los resultados de los representantes Tricolores, quienes contaron con el apoyo de la Municipalidad de Campana para poder viajar a este evento, fueron los siguientes: SUB 18 -Malena Rodríguez: 1ª en Salto en Alto. -Julieta Rodríguez: 2ª en Lanzamiento de Disco. -Simón Cáffaro: 2º en Salto en Alto. -Ulice Villalba: 3º en Lanzamiento de Disco. -Bianca Amante: 3ª en 800 metros. -Sofía Carmona: 3ª en 200 metros. -Iara López: 5ª en 400 metros. -Aylén Hernandorena: 7ª en 200 metros. SUB 20 -Aaron Retamar: 1º en 400 metros. -Juan Pablo Lares: 1º en Salto en Alto. -Milton De Olivera: 2º en Lanzamiento de Disco. -Enzo Peña: 2º en Salto en Alto. -Luca Perea: 5º en 800 metros. MAYORES -Juan Martín Marquine: 3º en Salto en Alto. -Silvana Hernández: 3ª en 3.000 metros. -María del Luján Perea: 6ª en 3.000 metros. -Matías Gómez: 5º en 3.000 metros. -Julián Molina: 6º en 800 metros. -Aithue Ponce: 12º en 3.000 metros. -Damián Reynoso: 15º en 3.000 metros.

EL EQUIPO DEL CCC ASISTIÓ CON 20 ATLETAS A ESTE EVENTO.



El equipo del CCC participó de un Torneo en el Parque Olímpico de la Juventud

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar