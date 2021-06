Brasil se mide con Venezuela en el partido inaugural y luego jugarán Colombia ante Ecuador. Mañana será el debut de Argentina, que enfrentará a Chile desde las 21.00 horas. La Copa América es el campeonato de combinados nacionales más antiguo del mundo. Y ese prestigio intentará defender desde este domingo la edición 2021 en medio de su polémica organización, con cambios de sede a último momento y con la pandemia de coronavirus causando estragos en gran parte del continente. Este torneo estaba pautado para realizarse en 2020 en Argentina y Colombia. El arribo de la pandemia obligó a postergarlo un año. Y ya en 2021, a poco de la fecha de inicio, ni Colombia primero ni Argentina después aceptaron ser sede del evento que la CONMEBOL terminó llevando nuevamente a Brasil, que ya había albergado la edición 2019. Así, en la jornada inaugural que se desarrollará hoy, será el Scratch el encargado de abrir esta Copa América: desde las 18.00, Brasil enfrentará a Venezuela en el estadio Mané Garrincha de Brasilia. La primera fecha del Grupo B se completará desde las 21.00 horas con el duelo entre Colombia y Ecuador que se disputará en el Arena Pantanal de Cuiabá. En esta zona queda libre Perú. En tanto, el debut de Argentina quedó pautado para mañana lunes: desde las 18.00 horas jugará frente a Chile en el estadio Nilton Santos de Rio de Janeiro. Posteriormente, la primera fecha del Grupo A se cerrará con el choque entre Paraguay y Bolivia (21.00; Estadio Olímpico de Goiania). Y libre quedará Uruguay. La fase de grupos se extenderá hasta el 28 de junio y ya iniciado julio se comenzará a disputar los Cuartos de Final, instancia a la que clasificarán los cuatro mejores de cada zona. Y la final se disputará el 10 de julio en el mítico estadio Maracaná de Rio de Janeiro. ARMANI DIO NEGATIVO Finalmente, el arquero Franco Armani dio negativo en el último PCR que se realizó y, por ello, hoy estará viajando junto al resto del plantel rumbo a Rio de Janeiro, donde Argentina debutará mañana frente a Chile. Igualmente, el entrenador Lionel Scaloni mantendría como titular a Emiliano Martínez, ya recuperado del golpe que lo obligó a salir en el primer tiempo del partido frente a Colombia por Eliminatorias. La formación inicial se completaría con Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña o Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Nicolás González o Sergio Agüero.



MESSI SIGUE BUSCANDO SU PRIMER TÍTULO CON LA SELECCIÓN MAYOR. LA COPA AMÉRICA LE OFRECE UNA NUEVA CHANCE. DOS PARTICIPACIONES CAMPANENSES Dos jugadores de nuestra ciudad han logrado hacerse un lugar en la Selección Argentina para la Copa América. El primero fue Marcelino De Césari, quien, a sus 25 años, disputó un partido en el Sudamericano de 1922 que se desarrolló en Rio de Janeiro (fue victoria 2-0 de Argentina sobre Paraguay). Más de 65 años después le llegaría la oportunidad a José Horacio Basualdo, quien jugó seis encuentros en la Copa América de 1989 que se realizó en Brasil, donde compartió equipo con Diego Armando Maradona por primera vez. Cuatro años después, el Nene integraría el plantel argentino que se coronó campeón en Ecuador 1993, aunque en dicho certamen solo disputó un partido (en Cuartos de Final frente a Brasil). Esa fue, además, la última conquista argentina del torneo continental. EL FIXTURE DE ARGENTINA La Selección Nacional integra el Grupo A de la Copa América y tiene fixture confirmado: -Fecha 1: vs Chile, 14 de junio, 18.00, en Rio de Janeiro. -Fecha 2: vs Uruguay, 18 de junio, 21.00, en Brasilia. -Fecha 3: vs Paraguay, 21 de junio, 21.00, en Brasilia. -Fecha 4: libre. -Fecha 5: vs Bolivia, 28 de junio, 20.00, en Cuiabá.

Selección Argentina:

Hoy comienza la Copa América 2021

