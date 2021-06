Néstor Oscar Bueri

Una mañana fría de marzo se había convocado una gran cantidad de chicos para la prueba y selección de alrededor de 20 chicos que formarían parte de las divisiones inferiores de Villa Dálmine, último campeón del año y equipo muy convocante. Se fueron anotando de a uno y se ubicaban en fila según el puesto en la cancha, así, Aldo se sentó con los chicos que jugaban en el medio. A sus 14 años había participado en distintas competencias barriales: mucho potrero y muchísimos partidos en la calle eran su mejor currículum. El técnico, de gran trayectoria en el futbol argentino, y su ayudante de campo tenían en sus manos las pecheras rojas y verdes para distinguir a los distintos equipos. Aldo no se preocupó por quedar afuera en el primer partido, sabía que iba a poder jugar y demostrar lo aprendido Así, en casi una hora fueron entrando y saliendo chicos. El DT le pasaba los nombres al ayudante de campo para que anotara a los que veía con condiciones. Aldo seguía afuera, sentado, con las piernas cruzadas, mirando el partido. De estatura media baja y perfil bajo se había acostumbrado a no ser mirado de entrada, pero eso no le importaba, estaba muy seguro de sí mismo y de lo que podía rendir para quedar. Pasada casi una hora y media de prueba, el DT lo llamó y le volvió a preguntar el nombre y el puesto. "¡De 8!", exclamó Aldito y entró al trote lento, cerquita de la línea de cal. Y cuando no habían pasado ni diez minutos, el DT se dirigió con énfasis a su ayudante de campo: -"Sacame a este pibe". -"Pero si recién entró". -"¡Sacalo ya!" -"Hace 10 minutos que entró", insistió el ayudante. -"Sacalo ya te digo", reiteró el DT. "Si me lo ven de afuera, me lo llevan. ¡Sacalo!" Aldo jugó 10 minutos, pero en esos minutos todos nos dimos cuenta del talento, del potrero, de la inteligencia, la habilidad, el buen pie y el manejo de la pelota que tenía. Y así fue fichado primero. Realmente, Aldo era un jugador extraordinario, con destino de grandes ligas. Pero el cementerio del deporte está lleno de talentos: quedan en el camino varios grandes jugadores, en las distintas disciplinas, por distintos motivos. Hay un porcentaje muy chico, hay un filtro importante, principalmente en la adolescencia, donde el canal del embudo se achica y son pocos, muy pocos, los que pasan la prueba. La adolescencia fue, es y será una edad difícil, es una edad de grandes cambios, en todo orden. Hoy hay que saber y entender que un hijo adolescente requiere un padre y no otro adolescente compinche de su rebeldía. Sabemos, concientemente, que para ser Doctor solo se necesita sentarse y estudiar, no hay otro secreto. Pero ser un jugador de grandes equipos depende de muchísimos factores externos que tranquilamente lo dejan a uno en el camino. Y siempre condicionado por adultos. Aldito, con todo su talento y esplendor, quedó en el camino y no sabemos el motivo. Siguió jugando por ahí, como lo había hecho durante toda su vida, en algún potrero, en algún campeonato local o en algún picado entre amigos. Pero como Aldo hay muchísimos adolescentes en peligro y a veces no depende de él, porque los peligros que antes estaban en la otra punta, hoy están a la vuelta de la esquina y si pestañeas, te golpean la puerta y ya será tarde. Después de 45 años de esta historia real, con Aldito Alzua nos seguimos encontrando con amigos para jugar a la pelota. Son momentos placenteros con amigos del futbol, como aquella tarde de marzo. ¡Hasta la próxima! Néstor Bueri / Psicólogo Social

Fútbol Infantil:

Cuánto talento sepultado

Por Néstor Bueri

