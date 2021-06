Breves: Deportivas

SUSTO EN LA EUROCOPA Ayer, en los minutos finales del primer tiempo del partido entre Dinamarca y Finlandia por la primera fecha del Grupo B de la Eurocopa, el mediocampista danés Christian Eriksen se desplomó en plena acción y debió ser reanimado mediante maniobras de RCP ante la conmoción que invadió a compañeros, rivales y todo el público presente en el Parken Stadion de Copenhague. Incluso, el encuentro fue suspendido y recién se reanudó largos minutos después, cuando se conoció que el jugador del Inter de Italia se encontraba estabilizado. Finalmente, Finlandia se impuso 1-0 y se convirtió en líder del Grupo B junto a Bélgica, que superó 3-0 a Rusia para confirmar su condición de favorito al título. Este sábado también se completó la primera fecha del Grupo A con el empate 1-1 entre Gales y Suiza, que quedaron como escoltas de Italia (había vencido 3-0 a Turquía en la jornada inaugural). La acción continúa hoy con tres encuentros: Países Bajos vs Ucrania y Austria vs Macedonia del Norte jugarán por el Grupo C; mientras por el Grupo D se medirán Croacia vs Inglaterra en uno de los duelos más atractivos de la primera fase. Mañana se enfrentarán: Escocia vs República Checa (Grupo C), Polonia vs Eslovaquia y España vs Suecia (Grupo D).



DJOKOVIC VS TSITSIPAS Este domingo se disputará la final masculina de Roland Garros 2021 entre el serbio Novak Djokovic y el griego Stefanos Tsitsipas. El número 1 del mundo llega con el envión que significa haber eliminado en semifinales al 13 veces campeón, Rafael Nadal. Y buscará su 19º título de Grand Slam para quedar a solo uno del español y el suizo Roger Federer, quienes acumulan 20 cada uno. Por su parte, Tsitsipas se convirtió en el primer griego en llegar a la final de un major y buscará firmar el segundo Grand Slam de la denominada "Next Generation". Hasta el momento, solo Dominic Thiem logró coronarse en un grande: el año pasado ganó el US Open y cortó una racha de 14 títulos majors consecutivos logrados por el "Big 3". KREJCIKOVA CAMPEONA La checa Barbora Krejcikova conquistó ayer su primer título de Grand Slam al vencer 6-1, 2-6 y 6-4 a la rusa Anastasia Pavlyuchenkova la final de Roland Garros. De esta manera, la jugadora de 25 años trepará hasta el Top 15 del ranking mundial, luego de haber llegado a Paris en el 33º puesto (en la gira previa había ganado el torneo de Estrasburgo). BAEZ FINALISTA El argentino Sebastián Báez (20 años) accedió ayer a la final del Challenger de Bratislava (Eslovaquia) al vencer al local Filip Horansky por 6-7, 6-4 y 7-6 en semifinales. Hoy, su rival por el título será el neerlandés Tallon Griekspoor. CASI ELIMINADOS Los Denver Nuggets de Facundo Campazzo quedaron al borde del abismo al perder 116-102 como local frente a Phoenix Suns, que ahora comanda 3-0 la serie semifinal de la Conferencia Oeste de la NBA. En otro duelo en que su equipo fue claramente superado, el base cordobés aportó 6 puntos, 2 rebotes y un robo en poco menos de 18 minutos de juego. Esta noche, desde las 21.00 (hora argentina), Denver buscará descontar cuando se dispute el cuarto partido, nuevamente en el Ball Arena. TOP RACE: GANÓ AZAR El Top Race completó su tercera fecha de la temporada 2021 en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires. Luego de la victoria de Marcelo Ciarrocchi (Ford) en la carrera del jueves, llegó el turno de Diego Azar (Toyota), quien se impuso el viernes y se retiró de esta jornada como líder del campeonato con 98 puntos, postergando a Ciarrocchi (79) al segundo lugar.

Breves: Deportivas

13 de Junio de 2021

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar