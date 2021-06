» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 15/jun/2021 de La Auténtica Defensa. Abella reconoció y agradeció el trabajo del Servicio de Clínica Médica del hospital







Los pacientes dados de alta de Covid-19 destacaron la calidad de atención de todo el personal de salud municipal que integra el área de internación. Abella les transmitió que, en cada uno de los llamados realizados, los vecinos enfatizaron la calidad humana, la escucha y el acompañamiento recibido. Este lunes, el intendente Sebastián Abella, visitó el Hospital Municipal San José para reunirse con el personal del Servicio de Clínica Médica. Con la presencia de la secretaria de Salud, Cecilia Acciardi, el jefe comunal organizó el encuentro con la intención de reconocer la labor de este sector y manifestarle personalmente su compromiso con cada uno de los pacientes. Según comentaron tanto Abella como Acciardi, tras el habitual seguimiento que se realiza a los pacientes dados de alta de Covid-19, los vecinos recuperados destacaron la excelencia en la atención durante el periodo de internación. "Nos enorgullece saber que los vecinos que transitan su enfermedad en este nosocomio valoran el acompañamiento, la entrega y la escucha de cada uno de ustedes", comentó el jefe comunal ante personal de enfermería e hizo su extensivo su agradecimiento al cuerpo de médicos y al personal de maestranza del sector. Abella agregó que "en este contexto de crisis, la compañía y apoyo emocional juega un papel muy importante en la recuperación. Muchos pacientes permanecen internados por muchos días luchando por su vida. Ustedes están allí para contenerlos y hacerles saber que no están solos. Eso habla no solo de su profesionalismo sino también de su calidad humana". Acciardi, por su parte, coincidió con el jefe comunal y mencionó que muchos llamados de seguimiento los realiza ella personalmente y recibe las palabras de agradecimiento para todo el personal. "Es importante para nosotros transmitirles esas palabras de gratitud de parte de los vecinos. Vemos a diario cómo se familiarizan con cada paciente y de qué modo se comprometen con ellos", cerró la secretaria. Por último, ambos destacaron que en esta oportunidad, el reconocimiento se da en el Servicio de Clínica Médica a raíz del reciente relevamiento de datos. No obstante, lo extendieron a la totalidad del personal municipal de la Secretaría de Salud que "durante esta pandemia sigue dando lo mejor de sí para acompañar a los vecinos".

El jefe comunal destacó la entrega que muestran en su trabajo diario con los pacientes.





El Intendente destacó el trabajo de todo el equipo de salud municipal en tan dificil contexto.





Abella conversó con las enfermeras del Servicio de Clínica Médica.



Abella reconoció y agradeció el trabajo del Servicio de Clínica Médica del hospital

