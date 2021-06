» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 15/jun/2021 de La Auténtica Defensa. Dos lesionados en calles Jean Jaures y San Martín







Dos hombres fueron traslados ayer al hospital municipal con lesiones menores por el SAME, luego que colisionaran con una Honda Titán a una Peugeot Partner en la que viajaban una pareja y un menor quienes resultaron ilesos. El accidente tuvo lugar en la intersección de Jean Jaures y San Martín. Las actuaciones estuvieron a cargo de efectivos del Comando Patrulla asignados a la zona 1.





#Dato choque de auto y moto en Bertolini y Ruta 6 #Campana. Un Peugeot 207 y una Honda Wave S. El motociclista, un hombre de aproximadamente 70 años con golpes varios, fue trasladado por SAME 1 al hospital San José, presente Comando zona 3 resguardando el lugar. pic.twitter.com/IBzLAt4iZc — Daniel Trila (@dantrila) June 14, 2021 #Dato choque en Jean Jaures y San Martín. Una Peugeot Partner y una Honda Titán. Una Jóven de 21 años con lesión en una pierna y un hombre con golpes fueron trasladados por SAME 2 al hospital San José. En la Partner una pareja y la menor resultaron ilesos. CP zona 1 pic.twitter.com/W5llu7Hu6L — Daniel Trila (@dantrila) June 13, 2021

Dos lesionados en calles Jean Jaures y San Martín

