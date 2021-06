"El Doctorado en Bioquímica tuvo como objetivo realzar los valimientos de la carrera farmacéutica y a constituir no un doctorado más, sino a realizar la aspiración legítima de sellar la hermandad científica entre el bioquímico y el médico", señalaba Juan Antonio Sánchez, 1871-1953). Suele sostenerse en el campo médico actual que al menos un 70% de los diagnósticos están basados en algún estudio de laboratorio. Y resulta ya impensable imaginar un equipo de atención de la salud sin la presencia del bioquímico. Lo que hoy conocemos como "bioquímica" prácticamente no era ni siquiera nombrada en los inicios del siglo veinte, pues se considera que esta ciencia nació con el descubrimiento de la amilasa en 1893. De ahí la tremenda importancia que tuvo la creación del doctorado de Bioquímica y Farmacia en 1919, por la visión del Profesor Juan Sánchez. Por ese año, Sánchez era Titular de la Cátedra de Química Analítica Aplicada a Medicamentos de la Escuela de Farmacia de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires. Elegido consejero por la Escuela de Farmacia, Sánchez, secundado por el joven médico Osvaldo Loudet, ideó y presentó el proyecto de creación del Doctorado en Bioquímica y Farmacia. "La bioquímica tiene un espectro muy amplio, no es solo análisis de laboratorio, todo lo que es biológico tiene que ver con la materia. Si bien el profesional elige una especialidad, hasta quienes hacen investigaciones básicas son bioquímicos. Es una carrera de 6 años pero en realidad dura toda la vida por su dinamismo siempre se está aprendiendo y nos vamos perfeccionando", señalan las facultativas. "Llegué a la profesión porque me interesaba mucho la química y a partir de haber trabajado en el laboratorio del Hospital Pirovano, abrasé la carrera", cuenta la Dra. Rodríguez. "Me gustaba mucho la medicina pero tenía condiciones con las ciencias exactas, relacioné las dos cosas y encontré a la bioquímica", asevera la Dra. Romano. La profesión en tiempos de pandemia "Ha sido todo inédito porque precisamente estamos atravesando una pandemia y si bien la profesión se revalorizó muchísimo, aunque siempre fue una herramienta fundamental para la detección de patologías, en esta situación se visualizó mucho más. No imaginábamos el rol protagónico que íbamos a ejercer", señalan. "Había una experiencia anterior con la aparición del HIV, que fue un duro golpe en su momento porque era una enfermedad discriminatoria para el paciente, cosa con que el COVID no sucede y entonces la contención también era central en esos casos", dicen. "Tenemos protocolos muy estrictos desde cuidar la situación sanitaria, turnos mucho más rígidos y por supuesto los distanciamientos sociales. Es una protección mutua, nosotros con el paciente y el paciente con los demás. Es evitar que haya un contagio por un contacto. En general son normas de bioseguridad, guantes, máscaras, batas, barbijos", remarcan en relación al día a día. "En lo personal No somos ajenos a lo que les preocupa al resto de la gente; vamos al supermercado, al banco, al cajero, la pandemia es una cruel amenaza latente y por eso pensamos que aquellos que soslayan la situación seguramente nunca estuvieron en una terapia intensiva. En Zárate estamos con mucho trabajo por este tema, o sea la gente viene menos por otras patologías pero lo que se está controlando mucho es el control post-Covid que es ver el desarrollo de anticuerpos ya sea post-vacuna o post enfermedad o ambas cosas. Este día es muy especial para nosotros pero vale la pena remarcar que en la provincia los profesionales integramos la Fundación Bioquímica que tiene como objetivo la calidad entonces participamos en controles de evaluaciones externas que nos dan las acreditaciones para nuestros laboratorios. Además brinda la posibilidad de una gran cantidad de cursos de capacitación. En realidad nosotros hacemos nuestros propios controles a diario. A los vecinos que disfruten la vida y protegiéndose hoy es la única manera de terminar con este pandemia y a nuestros colegas todo lo mejor en este día.



15 de Junio, Día del Bioquímico:

"Siempre fue una herramienta fundamental para la detección de patologías"

