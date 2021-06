» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 15/jun/2021 de La Auténtica Defensa. Motivación:

¿Quieres huir?... ¿Hacia dónde irías?

Por Claudio Valerio











Claudio Valerio

Una persona le dijo a un amigo: "Me fui a vivir a un lugar donde no se hablaba tanto del amor, no había iglesias ni Biblias. ¡Parecía un infierno! Y pensar que siempre dije que no creía en su existencia". ¡Es así mismo! Vivir sin Fe, sin confianza en la presencia de Dios, sin bendiciones celestiales, incluso para los que no creen, es muy tedioso. Es muy probable que el ambiente sea triste, porque el verdadero gozo no está en medios incrédulos. Ante los problemas, la esperanza es nula; solo la Fe es la que nos motiva. En las relaciones interpersonales, vivir juntos es difícil; pero con Fe y solo confiando que es amor el que cura, el que sana, el que fortalece, conocemos el verdadero poder de la Fe y el amor. No podemos escapar de la presencia del amor en nuestras vidas. Él está dentro de nosotros y donde estamos debemos transmitirlo; y si tratamos de ignorarlo, la vida no tiene sentido y sin ningún placer. Nuestros sueños, incluso si se cumplen, no nos darán alegría. Solo en el amor y la confianza encontraremos la felicidad que tanto buscamos. La persona del ejemplo trató de huir del concepto de amor y se encontró con el infierno. Es mejor buscar en nosotros y nuestro entorno el sentido de amar y compartir, así conoceremos el gozo y regocijo mientras estemos vivos. Y esta experiencia de felicidad nos acompañará por toda nuestra existencia.



Claudio Valerio - © Valerius - valerius@fibertel.com.ar

