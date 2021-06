» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 15/jun/2021 de La Auténtica Defensa. Efemérides del día de la fecha, 15 de Junio







DÍA MUNDIAL DE TOMA DE CONCIENCIA DEL ABUSO Y MALTRATO EN LA VEJEZ Establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) mediante la Resolución 66/127 en el año 2011, en este día se concientiza y se denuncia el maltrato, el abuso y el sufrimiento al que son sometidos los adultos mayores. El tema de este año es "Protección de las personas mayores durante el COVID-19 y más allá" y tiene el objetivo de proteger a los adultos mayores del virus y poner fin al maltrato: "El virus no solo amenaza la vida y la seguridad de las personas mayores, sino que también amenaza sus redes sociales, su acceso a los servicios de salud, sus trabajos y sus pensiones". El maltrato de los adultos mayores abarca "el maltrato físico, sexual, psicológico; la violencia por razones económicas; el abandono; la negligencia y el menoscabo grave de la dignidad y la falta de respeto". Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente 1 de cada 6 personas mayores de 60 años sufrieron algún tipo de abuso en entornos comunitarios; por otra parte, las tasas de maltrato son altas en residencias de ancianos y los centros de atención de larga duración, donde 2 de cada 3 trabajadores indicaron haber infligido malos tratos en el último año.



FALLECE JOSÉ FROILÁN GONZÁLEZ José Froilán González nació el 5 de octubre del año 1922 en Arrecifes, Buenos Aires. Ligado al automovilismo por su tío, Julio Pérez, González fue aprendiz de mecánico en su agencia de autos en el año 1939. Al año siguiente, el fallecimiento de Pérez en las Mil Millas, provocó que sus padres lo alejaran de las carreras. En el año 1946, ganó su primera carrera, en el Circuito de Carmen de Areco, bajo el nombre "Canuto" para que su padre no se enterara: "Gané todo. Punteé desde la primera hasta la última vuelta y barrí con todos los premios". Ante las sospechas de su progenitor, se cambió el seudónimo a "Montemar" pero fue inútil porque al final lo descubrió: "Me echaron de casa cuando me descubrieron". Frecuente ganador en Fuerza Limitada, "El Cabezón" debutó en el Turismo Carretera en el año 1947 a bordo de un Dodge. En el año 1950 debutó en la Fórmula 1 con Maserati y, al año siguiente, ganó la Coppa Acerbo e hizo historia en el Circuito de Silverstone (Inglaterra) al darle la primera victoria a Ferrari en la Fórmula 1: "Me alcanzó [Fangio] en la vuelta 25 y anduvimos rueda a rueda hasta la 75, que paró a cargar combustible. Dos giros más tarde entré yo. Le terminé ganando por más de un minuto". En el año 1954 ganó el Gran Premio de Gran Bretaña, las "24 horas de Le Mans" y fue subcampeón del Campeonato Mundial de Fórmula 1 detrás de Juan Manuel Fangio. Falleció en el año 2013 en Buenos Aires.



SE LANZA "I´M A MESS" Un día como hoy en el año 2018, Bebe Rexha lanzaba el sencillo "I´m a mess". Perteneciente al álbum "Expectations" (2018) y compuesta por la cantante estadounidense junto a Meredith Brooks y Justin Tranter, la canción está inspirada en los sentimientos de la artista al enterarse que el chico que le gustaba salía con otra chica: "Me sentí tan feliz y pensé, ´Sí, escribí una canción increíble´. Entré al estudio muy sensible pero luego salí feliz".



