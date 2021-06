"Este es el principio de una solución que los vecinos esperan hace mucho tiempo", aseguró el intendente Abella. Se construirá del lado del barrio Lubo y permitirá que los camiones de gran porte ocupen menos espacio, mejorando las condiciones de circulación en la zona de Mc Donald’s. Será financiada por Vialidad Nacional y ejecutada por el Municipio. Tras la firma del convenio que dará inicio a una obra muy esperada, el intendente Sebastián Abella brindó detalles del proyecto de construcción de la nueva rotonda. "Se trata del principio de una solución que los vecinos anhelan hace mucho tiempo", destacó el jefe comunal haciendo alusión al problema del tránsito en la zona de Mc Donald’s. Según precisó Abella, en esta primera parte de la obra, se construirá una nueva rotonda del lado del barrio Lubo. "En este sector, hay un espacio amplio para construir e intervenir la traza, no así del sector de ruta 6 entre las casas de comidas", explicó. "La obra histórica será financiada por Vialidad Nacional y ejecutada por el Municipio. Esperamos, en los próximos nos llegue la primera partida de dinero para ponerla en marcha. Me pone muy contento ver cómo avanza este proyecto que pronto será una realidad", añadió. Entre los beneficios de la obra, Abella destacó que "esto agilizará el tránsito y no habrá cruces en la avenida que lo traben". La rotonda tendrá un radio interno de 35 metros y dos carriles de 4,5 metros que permitirán que los camiones de gran porte ocupen menos espacio, mejorando la circulación dentro de la rotonda. También se prevé la reconstrucción de la colectora norte y los ingresos y egresos de la avenida 6 de Julio.

Confirman detalles de la nueva rotonda

