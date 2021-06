La impactante escena sucedió en avenida Varela, a metros del cruce con Liniers. Por fortuna la motociclista no habría sufrido heridas de consideración. Una motocicleta quedó aprisionada entre dos autos y terminó como "el jamón del medio", en un accidente ocurrido anoche sobre la avenida Varela. El hecho se registró sobre la mano hacia el arco a pocos metros del cruce con la calle Liniers. La moto estaba aprisionada por el rodado que iba delante suyo -una Peugeot Expert- y un Gol Trend que viajaba detrás. Si bien la dinámica del accidente resta ser confirmada por los peritajes, en el lugar se barajaba la versión de que la moto fue chocada por el Gol, incrustándose luego contra la Peugeot. Pese a la violenta escena, la mujer que iba a bordo del rodado de menor porte no habría sufrido heridas de consideración. Aguardaba sentada en el cantero central de la avenida y en un primer momento se resistió a ser trasladada al Hospital Municipal por los médicos del SAME que llegaron para atenderla. "Quiero esperar a mi marido", repetía la mujer, que finalmente fue convencida por el personal de emergencias de subir a la ambulancia. En el lugar, además del móvil 1 del SAME, trabajó Dirección de Tránsito y Policía bonaerense. Por varios minutos la circulación vehicular en la avenida Varela entre el Arco y Balbín se vio parcialmente obstruida.

El siniestro se registró sobre la mano de la avenida que va hacia el arco





Según las primeras versiones, la moto habría sido chocada inicialmente por el VW Gol. #Ahora Accidente en Av. Varela casi Liniers, mano al #ArcoDeCampana. Una moto Gilera Smash fue arrollada entre dos vehículos, quedó en medio de una Peugeot Experto y un VW Gol. La conductora de la moto fue trasladada al hospital por SAME. Presente CIMOPU y Comando zona 4 pic.twitter.com/OI5xXmkdQM — Daniel Trila (@dantrila) June 15, 2021

Moto terminó como "jamón del medio" entre dos autos

