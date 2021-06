El Portuario buscará extender su arranque perfecto ante un rival que llegará a Campana con la idea de arrebatarle la cima de las posiciones. El partido comienza 15.30 horas con arbitraje de Carlos Petrussa. Con tres victorias en sus primeras tres presentaciones, Puerto Nuevo comenzó el Torneo Apertura 2021 de la Primera D con un andar perfecto que lo tiene en lo más alto de las posiciones. Esa doble condición estará hoy amenazada por la visita de Defensores de Cambaceres, que llegará a Campana con el objetivo de cortarle la buena racha al Portuario y, además, arrebatarle la cima del campeonato. Con ese contexto, el encuentro que se disputará esta tarde en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco es el más atractivo de la cuarta fecha de este Torneo Apertura. Comenzará a las 15.30 horas y contará con el arbitraje de Carlos Petrussa. El Auriazul llega a este compromiso después de vencer 2-1 a Deportivo Paraguayo como local gracias a un cabezazo agónico de Mario Godoy. Así extendió el buen arranque que había tenido antes del parate por la situación sanitaria (había superado a Muñiz y Juventud Unida en las primeras dos fechas). Sin embargo, el triunfo sobre el elenco guaraní le dejó dos bajas importantes al entrenador Gastón Dearmas: el defensor Enrique Grieger sufrió una lesión de meniscos, mientras Kevin Redondo fue expulsado por doble amonestación y deberá cumplir una fecha de suspensión. En reemplazo de Grieger retornará a la titularidad Sandro Areco, quien superó una molestia muscular que lo había marginado de la convocatoria ante Paraguayo. Mientras en lugar de Redondo ingresará el juvenil Marcos Quiroga, quien jugará como volante central. De esta manera, la alineación titular de Puerto Nuevo para esta tarde sería con Javier Balbuena; Santiago Ojeda, Sandro Areco, Mario Godoy, Uriel Huarte; Marcos Quiroga; Selem Lojda, Enzo Ritacco, Ezequiel Ramón, Enzo Moreno; y Antonio Samaniego. Por su parte, Defensores de Cambaceres también ha tenido un gran comienzo de campeonato: en la primera fecha igualó 1-1 como local frente a Liniers y después superó 2-1 tanto a Deportivo Paraguayo como a Argentino de Rosario. El conjunto dirigido por Carlos Da Ponte es uno de los que mejor se ha armado para este Torneo Apertura y cuenta con jugadores de experiencia y probado nivel en la divisional como el colombiano Jorge Rosas Quintero, Sebastián "Cachete" Ferrario y Sebastián Ybares. Para visitar al Portuario, el elenco de Ensenada repetiría a los mismos once titulares que presentó ante el Salaíto. Es decir: Julián Lobelos; Iñaky Berterretche, Jorge Rosas Quintero, Tomás Squie y Juan Manuel Díaz; Rodolfo Fernández, Esteban Coronel y Leonel García; Sebastián Ferrario; Sebastián Ybares y Elías Torancio. FECHA 4 Otros cuatro partidos de la cuarta fecha de este Torneo Apertura se disputarán hoy: Deportivo Paraguayo vs Sportivo Barracas, Juventud Unida vs Atlético Lugano, Central Ballester vs Liniers y Centro Español vs Argentino de Rosario. Mañana jueves se completará la programación con Muñiz vs Yupanqui.

EL PORTUARIO VA POR SU CUARTA VICTORIA EN FILA EN ESTE ARRANQUE DEL TORNEO APERTURA.



EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 6. Puerto Nuevo y Defensores de Cambaceres se enfrentaron solamente en cinco ocasiones (una en 1976 y las cuatro restantes entre 2019 y 2020). El balance marca 4 victorias para el conjunto de Ensenada y solo una para el de Campana. En este duelo, el Auriazul acumula 5 goles, mientras el Rojo suma 13. EN CAMPANA. Se midieron dos veces, con un triunfo por lado. Puerto Nuevo marcó 3 goles y Cambaceres anotó 5 tantos. EN ENSENADA. Cambaceres ganó las tres veces que fue local. Marcó 8 tantos, mientras el Portuario anotó 2 goles como visitante. EL ULTIMO ENCUENTRO LOCAL. El domingo 29 de septiembre de 2019, también por la 4ª fecha del Torneo Apertura, pero de la Temporada 2019/20, Defensores de Cambaceres goleó 5-1 a Puerto Nuevo con goles de Emmanuel Marengo (de penal), Facundo Garzino, Matías Samaniego (2) y Matías Reali, mientras Emanuel Russo marcó para el Auriazul. Aquella vez, al igual que hoy, dirigió Carlos Petrussa. APOSTILLAS: Puerto Nuevo acumula 3 partidos sin ganarle a Cambaceres, con 3 derrotas consecutivas. La única victoria Portuaria se produjo en Campana, el sábado 15 de septiembre de 2018, por la 3ª fecha del Campeonato 2018/19 de la Primera D: fue 2 a 0 con dos tantos de Santiago Correa (el segundo de penal). GOLEADORES DE PUERTO NUEVO: Santiago Correa (2), Juan Osvaldo Argés (1), Nazareno Gómez (1) y Emanuel Russo (1). GOLEADORES DE CAMBACERES: Matías Samaniego (3), Facundo Garzino (2), Juan Carlos Gómez (1), Vera (1), Mariano Romero (1), Fabián Maidana (1), Mauro Dubini (1), Emmanuel Marengo (1), Matías Reali (1) y Leonel García (1).

Primera D:

Puerto Nuevo recibe a Cambaceres en un duelo con mucho en juego

