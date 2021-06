EMBARAZADAS TIENEN PRIORIDAD El Consejo Federal de Salud (COFESA) acordó este martes que todas las embarazadas tendrán prioridad para ser vacunadas contra el coronavirus aunque no presenten condiciones de riesgo, anunció la ministra de Salud, Carla Vizzotti. Los ministros de Salud de todo el país consensuaron la recomendación de incluir a las personas gestantes sin condiciones de riesgo y con indicación médica individual dentro de los grupos priorizados para recibir la vacuna contra la Covid-19. La segunda reunión presencial del año del COFESA fue encabezada por Vizzotti en el Museo de la Casa Rosada. La recomendación también cuenta con el aval de la Comisión Nacional de Inmunizaciones. "Ya estaba vigente la vacunación de personas gestantes con condiciones de riesgo desde febrero. Ahora se incorporan con la indicación individual de su médico tratante, más allá de tener una condición de riesgo", explicó la ministra.



INDUSTRIA RECUPERADA El uso de la capacidad instalada por parte de la industria se recuperó con fuerza en abril último, al alcanzar un promedio del 63,5%, informó el INDEC. De esta forma, superó en 21,5 puntos porcentuales a la del mismo mes del 2020, cuando impactaban fuerte las medidas de aislamiento por la pandemia. El promedio de abril, el segundo más alto del año, se encuentra incluso por encima de los niveles anteriores al inicio de la pandemia de febrero del 2020, cuando llegó al 59,4%. En abril del año anterior, cuando comenzaron a regir con más fuerza las restricciones por la crisis sanitaria, la industria había alcanzado el menor registro histórico con un promedio del 42% en la utilización de la capacidad instalada. Los bloques sectoriales que presentaron en abril niveles de utilización de la capacidad instalada superiores al nivel general fueron sustancias y productos químicos (75,4%), productos minerales no metálicos (74,7%), refinación del petróleo (73,1%), papel y cartón (73%). MÁS EFICAZ Según un estudio realizado por el Instituto Gamaleya, la vacuna Sputnik V es más eficaz contra la variante Delta del coronavirus, detectada por primera vez en la India, que el resto de las vacunas producidas hasta el día de hoy. El estudio realizado por la institución rusa ya fue enviado para su publicación en las distintas revistas científicas, aunque todavía no fue revisado por los diferentes actores de la comunidad científica. "La Sputnik V es más eficiente contra la variante Delta de coronavirus, por primera vez detectada en la India, que cualquier otra vacuna que publicó resultados sobre esta cepa hasta ahora", aseguraron desde el RDIF, a través de la cuenta oficial de Twitter de la vacuna rusa. En numerosos países del mundo ya se detectaron brotes y cepas propias del coronavirus que en algunos casos tienen una mayor capacidad de contagio que la variante original del virus. Asimismo, resta probarse si las nuevas cepas están asociadas también a una peor infección y, por ende, a una mayor letalidad. REANUDACIÓN El cielo de Gaza y la ciudad sureña de Khan Younis volvió a iluminarse en la madrugada del 16 de junio con las llamaradas de fuego de cohetes disparados desde Jerusalén Poco menos de un mes duró el alto el fuego acordado entre Israel y Hamas, tras los 11 días de un intenso intercambio de bombas que dejó un saldo de 232 muertos en la Franja de Gaza y 12 en Israel y representaron la peor escalada militar del conflicto desde 2014. Fue este el estreno bélico del nuevo gobierno de coalición recién asumido, liderado por el ultraderechista Naftali Bennett, que reemplazó a Benjamin Netanyahu tras 12 años de férreo ejercicio de la presidencia. La ruptura del precario acuerdo de paz se produjo como corolario de una marcha de judíos ultranacionalistas portando banderas de Israel en Ciudad Vieja, Jerusalén Este, para llegar al Muro de los Lamentos, que es el máximo lugar de culto del judaísmo, en celebración del evento anual.

Breves: Noticias de Actualidad

16 de Junio de 2021

