Las prepagas van a la Justicia para reclamar aumentos en las cuotas

El presidente de la Unión Argentina de Salud (UAS), Claudio Belocopitt, advirtió que "fracasó" el diálogo con el Gobierno y señaló que el sistema "no está en condiciones de seguir funcionando", por lo que se presentarán ante la Justicia. Dijo que "se agotaron todas las instancias de negociación" para encontrar una salida a la crisis del sistema privado de salud en medio del impacto de la pandemia. "La situación de atraso es gigante. Se siguen agregando más y más prestaciones sin indicar el financiamiento. Tenemos un gobierno que reconoce un desfasaje inmanejable pero no cumple con la ley de medicina prepaga que obliga a estudiar el costo", denunció Belocopitt en una conferencia de prensa. "La discusión sobre el financiamiento del sector siempre se dejó para después. Hubo versiones para estatizar el sistema que se repitió a principios de año", sostuvo en conferencia de prensa. Dijo que tras un encuentro con el presidente Alberto Fernández en enero último, pese a que desde el Gobierno pidieron "unas semanas, pasaron los meses y las soluciones no aparecieron". Belocopitt anunció que hoy presentarán una medida cautelar para que la Justicia "exija al Gobierno que cumpla con la ley de medicina prepaga ante el fuerte financiamiento del sector". "Por eso estamos hoy aquí. Porque queremos transmitir y contar a toda la sociedad el estado de situación y decirles que bajo estas circunstancias el sistema tal cual millones de conciudadanos han elegido voluntariamente, no está en condiciones de seguir funcionando", alertó el directivo. Dijo que "como sector nos presentaremos mañana ante la justicia para pedir una medida cautelar urgente que exija al gobierno y a las autoridades correspondientes el cumplimiento de la ley". "Solicitaremos al Congreso de la Nación que, al igual que procedió con los laboratorios, se nos convoque a los efectos de que podamos explicar la gravedad de la situación y que además se incluya en el debate a las autoridades regulatorias para que expliquen porqué la ley no se está cumpliendo, lo que constituye una irregularidad de una gravedad institucional inusitada, y además suicida, en medio de una pandemia", dijo Belocopitt. En conferencia de prensa, reclamó al Ejecutivo nacional que "si quiere un nuevo sistema lo plantee a la sociedad en forma franca y transparente y que esté dispuesto al debate con la gente". "Y si no es así, y nuevamente nos dicen que estamos viendo cosas y proyectos que no existen, que cumplan de una vez por todas con la ley, y que discutamos pautas precisas hacia el futuro, para darle sustentabilidad al sistema. Porque ni siquiera la ley hoy es suficiente. Y la política lo sabe", explicó.

Las prepagas van a la Justicia para reclamar aumentos en las cuotas

