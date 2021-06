Mejora la producción del parque químico y petroquímico

La Cámara que nuclea a las empresas del sector informó que en abril se registró un 5% de crecimiento respecto a marzo. La producción del parque químico y petroquímico tuvo en abril un repunte del 5% respecto a marzo y del 8% si se la compara de forma interanual. Así lo reveló el informe elaborado por la Cámara de la Industria Química y Petroquímica (CIQyP). Los subsectores que favorecieron la recuperación fueron los productos finales termoplásticos. No obstante, el acumulado del año 2021 aún registra una baja del 8%. A su vez, la reseña señala que las ventas locales cayeron 3% respecto a marzo, pero registraron un crecimiento interanual del 51% dado el aumento en precios y volúmenes vendidos, acumulando un crecimiento del 29% durante el primer cuatrimestre de 2021. Con respecto a las ventas externas, si bien acumulan una caída del 20%, se observa una recuperación intermensual del 17% y una recuperación interanual del 10%. Tanto para el mercado local como para el externo, las ventas se vieron favorecidas por los productos finales termoplásticos e intermedios. El relevamiento confeccionado por la CIQyP determina que la capacidad instalada del sector durante abril 2021 tuvo un uso promedio del 61% para los productos básicos e intermedios y del 89% para los productos petroquímicos. Por su parte, la balanza comercial de los productos del sector durante abril de 2021 alcanzó un déficit de 416 millones de dólares, 17% menor al mismo mes del año anterior, con variaciones del 23% en las importaciones y del 33% en las exportaciones. El informe acentúa que las pequeñas y medianas industrias químicas mantienen su recuperación en producción, alcanzando en abril un crecimiento del 27% respecto al mes anterior. Por su parte, las ventas locales cayeron un 11% y las externas un 39%. No obstante, al comparar los valores con los obtenidos en abril de 2020 se observan valores positivos para las tres variables. En conclusión, las ventas totales de los productos comunicados por las empresas participantes del informe durante marzo de 2021 alcanzan los 312 millones de dólares, acumulando un total de USD 1120 millones en el primer cuatrimestre del 2021. Con respecto a los resultados del informe mensual, Jorge de Zavaleta, director ejecutivo de la Cámara de la Industria Química y Petroquímica enfatizó que "desde inicio de año, las empresas se enfrentan a grandes desafíos por eso algunas han dejado de producir a capacidad máxima, algunos han visto una reducción en la oferta y otros han experimentado un gran aumento de la demanda, por eso creemos que la industria química y petroquímica no solo es tan importante ahora como lo era antes de la emergencia global de la pandemia del Covid19, sino que en realidad es mucho más relevante para el futuro".



Mejora la producción del parque químico y petroquímico

