Efemérides del día de la fecha, 16 de Junio

DÍA DEL INGENIERO En este día se conmemora la creación de la carrera Ingeniería, dentro del Departamento de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en el año 1865. Diez años antes, Carlos Enrique Pellegrini le propuso al rector de la UBA incorporar dicha carrera a la universidad. Así, se comenzó a enseñar esta disciplina cuyo plan de estudios contaba con 18 materias centradas en el aprendizaje de mineralogía, construcción, dibujo técnico, geología y matemática. Asimismo, en esta jornada se homenajea a los ingenieros por su contribución al desarrollo productivo, tecnológico y científico del país. El primer ingeniero civil que se recibió en el país fue Luis Augusto Huergo, que egresó 1870; fue director de las Obras del Riachuelo, estuvo a cargo de la canalización de los ríos Tercero, Cuarto y Quinto para aumentar el caudal del Río Salado y realizó la construcción del puerto de San Fernando. Por otra parte, en el año 1917, Elisa Beatriz Bachofen se convirtió en la primera ingeniera civil de Latinoamérica; fue proyectista de puentes en la Dirección de Puentes y Caminos, directora técnica del Centro de Investigación Documentaria del Instituto Nacional de Tecnología Industrial y presidente de la Comisión Técnica del Círculo de Inventores.



FALLECE LA HERMANA BERNARDA Florentina Seitz nació el 19 de junio del año 1927 en General Acha, La Pampa. Criada en los campos de su padre en Córdoba, Seitz ingresó a la Congregación de las Hermanas de la Santa Cruz a los 16 años. Allí recibió el nombre de María Bernarda, en honor a la fundadora de la congregación: "Tenía que escribir tres nombres en un papel y el Obispo después elegía. A mí me gustaba el nombre de la fundadora de la Congregación, que se llamaba María Bernarda, pero una no está segura de cuál le van a dar. Por suerte me tocó". Con el correr de los años, comenzó a dar clases de cocina en la sede porteña de la Congregación. En una ocasión, una alumna le propuso hacer un programa de televisión; así, la Hermana Bernarda compartió sus recetas con todos los televidentes en "Dulces tentaciones": "A mí me pareció una actividad muy linda, era transmitir no una cocina sino una misión". Por otra parte, publicó los libros "Hermana Bernarda 100 Recetas: cocina y meditación", "100 Recetas para compartir en familia" y "La Cocina y la Fe". Falleció en el año 2014 en Quilmes, Buenos Aires.



SE LANZA "HEATHENS" Un día como hoy en el año 2016, "Twenty One Pilots" lanzaba el sencillo "Heathens". Perteneciente al álbum "Suicide Squad: The Album" y compuesta por Tyler Joseph, la canción forma parte de dicha película: "Mientras escribía la canción, pensé, primero quiero que sea una canción de ´Twenty One Pilots´ […] Aunque el tema de la película inspiró el comienzo de la misma cuando la letra se unió y la canción se unió me di cuenta de que era nuestra canción".



16 de Junio

