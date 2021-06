Psicología de la Reproducción Humana; ¿de qué se trata?

Noelia Ramírez

La Psicología de la Reproducción Humana, es una rama de la psicología que aborda todo lo relacionado con el ciclo reproductivo de las personas, desde la pubertad hasta la vejez. De forma preventiva, se trabaja sobre el cuidado temprano de la fertilidad de hombres y mujeres, la planificación familiar y la educación sexual. La idea, es que si existiera alguna problemática que pueda afectar la búsqueda de un embarazo a futuro, se detecte de forma temprana para buscar posibles soluciones. El psicólogo especializado en Reproducción Humana se ocupa de brindar apoyo psicológico, contención y acompañamiento a aquellas personas que por diferentes motivos acuden a tratamientos de fertilización asistida (TRHA) para lograr un embarazo. Si bien la infertilidad es el tema central de la disciplina, dentro de los usuarios de los tratamientos encontramos: parejas igualitarias (LGBT), madres y padres solteros por elección (MSPE-PSPE), postergación de la maternidad/paternidad, tratamientos con quimioterapia, entre otros. En estos casos, generalmente se trata de consultantes que están más en tema en cuanto al funcionamiento de los tratamientos, que tipo de abordaje necesitan y cuáles son sus alternativas, por ejemplo: recurrir a la donación de gametos (óvulos/espermatozoides), la importancia de las redes de apoyo, temas legales y de cobertura, entre otras cuestiones. Cuando se presenta el diagnóstico de infertilidad, este impacta de manera más fuerte, especialmente en parejas heterosexuales. Esto es debido a que, nos pasamos gran parte de nuestras vidas previniendo el embarazo. Además, culturalmente se da el embarazo como algo "dado por hecho", el día que quiera tener un hijo, me dejo de cuidar y sucede. En consecuencia, estos dos factores hacen que uno a lo largo de los años no se realice ningún chequeo específico en relación a la fertilidad, entonces ante la presencia del diagnóstico el impacto es mayor. La infertilidad se considera una crisis de vida mayor, que involucra estrés y sufrimiento a ambos miembros de la pareja. Se define como incapacidad de completar una gestación después de un año de mantener relaciones sexuales regulares y sin medidas anticonceptivas. Según la Organización Mundial de la Salud, se trata de una enfermedad crónica relacionada con la fertilidad (OMS, 1992b). A nivel psicológico, la infertilidad genera distintas reacciones emocionales que se acompañan de ansiedad y estrés, ya que suele suceder después de un largo tiempo de búsqueda del embarazo, donde se juegan cuestiones como: - Un fuerte deseo no cumplido. - Mucho estrés de tipo emocional debido a los reiterados tratamientos cíclicos que implican a su vez reiterados fracasos y que desencadenan un desajuste psicológico. - Dificultades en las diferentes esferas de la vida en pareja (sexualidad, relación, familia) debido a los procedimientos diagnósticos y los tratamientos. - La edad y el tiempo también funcionan como factores estresores. La tarea del psicólogo en reproducción es acompañar en esta "montaña rusa emocional" a todas aquellas personas que desean ahijar y se lanzan en la búsqueda de formar una familia. El fin es lograr durante el proceso un espacio de contención, de escucha, de validación de emociones, donde se puedan tomar decisiones fundadas, y donde los consultantes sean adecuadamente informados sobre todas las alternativas que tienen para concebir (uso de gametos propias, gametos donados, adopción, vida sin hijos), sin generar expectativas falsas. Buscamos ayudar a que comprendan las distintas fases de los tratamientos, brindando información, orientación, guía y herramientas de afrontamiento. Finalmente, ayudamos a lidiar con los temas relacionados a las pérdidas, y a todas aquellas cuestiones que vayan surgiendo desde la subjetividad de cada individuo. Y acompañamos, - acompañamos desde la empatía y la reflexión, - acompañamos desde el amor, - acompañamos brindando herramientas, - acompañamos desde el respeto y la diversidad. Lic. Noelia Ramírez (M.N 73884 – M.P 20766) Psicoterapeuta Cognitivo Conductual, Orientación en Reproducción Humana Asistida y Fertilidad (SAPRHA), Orientación en Trastornos de Ansiedad (AATA), Perspectiva de Género (RPF-UNC). Socia Adherente en la Sociedad Argentina de Psicología en Reproducción Humana Asistida y miembro colaborador en el comité de Investigación Científica (SAPRHA). Miembro de Serenare Salud en Armonía.

Psicología de la Reproducción Humana; ¿de qué se trata?

Por Lic. Noelia Ramírez

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar