Blind Web Reader es una app gratuita y de código abierto diseñada para personas con discapacidad visual. Fue creada por Leonardo Russo, un desarrollador argentino de 35 años que comenzó a programar a los 9 en Quick Basic en sistemas DOS. La herramienta brinda un lector de textos y links de sitios que les permite a las personas acceder de forma sencilla a contenido web desde sus smartphones. El lector de la app se enfoca en el contenido de la página, de la misma forma que lo hace un usuario vidente de forma inconsciente al leer una nota de un portal de noticias (no se detiene en banners, por ejemplo). Russo ha trabajado en el desarrollo de apps para personas con diversas discapacidades desde el 2014. "Este proyecto surge tras haber observado que al utilizar Chrome con Google TalkBack (app de Google para ciegos) hay que realizar distintos gestos en pantalla para poder leer secuencialmente el contenido de una página, lo cual puede resultar bastante complejo", señala el desarrollador a Infobae. Así nació Blind Web Reader, donde el usuario no vidente sólo debe decir el nombre del sitio al que desea acceder (ejemplo: "www punto infobae punto com") y escuchar a la guía de voz que lo informará sobre las opciones disponibles en pantalla y el resultado de cada acción. "Lo único que debe hacer el usuario es deslizar el dedo para arriba o abajo para desplazarse por los menúes y deslizar el dedo para la derecha para seleccionar la opción deseada. La app utiliza un sintetizador de voz que lee el contenido de la página web y permite navegar entre sus links y gestionar marcadores", explica. Para brindar una mejor experiencia, a la hora de leer una página web, la app remueve el texto del encabezado y pie de página (utilizados para los links de secciones y declaraciones de derechos de autor) para enfocarse sólo en el cuerpo o contenido de una nota o portal de noticias. Además, genera un listado de los links que posee la página para poder escuchar un listado de los mismos y acceder o navegar a distintos sitios. La app está programada en lenguaje Java y utiliza conceptos de JavaScript para poder obtener distintos elementos dentro de la página a la cual se desea acceder. También se hace uso de Jsoup, que es un componente de Java que permite interpretar rápidamente una web para su posterior procesamiento. "Todo este proceso es ajeno a la percepción del usuario, ya que el mismo sólo debe decir el nombre del sitio o término para comenzar a navegar. En este último caso, al decir algo como ‘recetas vegetarianas’, la app cargará una búsqueda de Google con dicha expresión", explica Russo. La aplicación está publicada desde hace unos pocos días y es posible descargarla de forma gratuita, para Android, en Google Play. Y el código fuente se encuentra en el repositorio GitHub, de forma que cualquier desarrollador pueda indicar errores, sugerir mejoras o incluso hacer su propia versión de forma totalmente libre. Luego de evaluar el feedback de los usuarios en esta primera etapa de lanzamiento, Russo desarrollará la versión para iOS, "especificando que a pesar de que tiene un comportamiento similar al de un navegador Web, no se trata de una App de ese estilo, sino de un lector web con características de navegadores Web. Esto fue comprendido y aceptado en la revisión técnica de la Play Store, quedando así pendiente la versión de iOS por los motivos mencionados", culmina el desarrollador.



Código abierto y gratuita:

La APP para que personas con discapacidad visual puedan acceder más fácil a la web

