Después de frustrarse su participación en la Fórmula 3 Metropolitana, el piloto de nuestra ciudad trabaja para desembarcar en el Turismo 4000 Argentino con un Falcón a cargo del equipo de Jorge Oyhanart. Entre las dificultades que presentan la pandemia de coronavirus y la situación económica, el arranque del año no fue el esperado por Juan Zucconi. El piloto de nuestra ciudad había apostado fuerte para sumarse a la Fórmula 3 Metropolitana, pero, finalmente, el tema presupuestario impidió concretar esa posibilidad. "Se trabajó mucho para llegar a esta propuesta, pero no lo pudimos lograr con mi viejo. Se hizo todo el esfuerzo para estar y la idea de poder continuar con un monoplaza al inicio de año bajo la estructura del equipo de Marcelo Ramini. Incluso, en el marco del proceso de preparación para el debut dentro de la Fórmula 3 Metropolitana fuimos junto al equipo de trabajo al autódromo de Concepción del Uruguay y estuvimos trabajando en una prueba de adaptación. Recuerdo que fuimos en función de lograr una sólida adaptación, tal cual se hizo luego en La Plata, trabajando de menor a mayor. Tras girar por más de 20 vueltas se logró registrar buenos tiempos y quedamos conformes con el trabajo realizado, pensando en lo que iba a ser mi debut. Era un desafío en mi carrera deportiva, porque quería hacerlo con mi viejo, pero no estaba seguro de realizarlo tal cual lo deseábamos. Por eso que nos pusimos muy contentos: se nos daba lo que encaramos el año anterior en lo previo, después de charlas largas para concretar algo que finalmente se abortó por una cuestión netamente económica. Es la primera vez que lo cuento, porque nosotros veníamos apretados con el presupuesto, pero la inflación nos llevó por delante. Es la triste realidad. Yo me bajé del karting, que también me gusta mucho, y fui por este proyecto", explicó Zucconi al respecto. -Lo del karting, ¿fue una experiencia más? -Corrí en karting, pero tampoco el tiempo necesario como para decir que tengo una vasta experiencia en el arranque de mi carrera. Es como volver a empezar a otro nivel, donde la potencia es otra, más allá que el karting siempre deja algo para mejorar de tu performance. -En su momento se realizó una cena presentación del auto de la Fórmula 3 Metropolitana. -Sí, la organizamos en el Club San Lorenzo con la peña, que colaboró. Sobre este tema en particular quiero agradecer a toda la gente que estuvo acompañando, ayudando y dándonos una mano. Todavía no pude revertir eso que me pasó, por diferentes situaciones que pasaron por arriba de nosotros. Por suerte pude hablar con ellos y entendieron la situación. Además, es gente amiga que conozco y están siempre. Les vuelvo pedir disculpas por lo que pasó, que a mí me dolió mucho. -¿Hay una idea de armar algo de cara al futuro, siempre pensando en seguir corriendo? -Estamos viendo para un futuro armar un nuevo proyecto y, por este tema de los presupuestos, vamos viendo con gente amiga que quiere colaborar para poder tener también la posibilidad de correr. Estamos hablando para algo que puede ser interesante para lo que deseo realizar. En principio ya estamos bastante adelantados para subirme a un Falcon del equipo de (Jorge) Oyhanart del Turismo 4000 Argentino. Ya visité el taller en Pilar y me probé la butaca del auto. Y la verdad es que me encantó. La semana que viene voy a realizar una prueba a La Plata para empezar a saber dónde estoy parado con un auto de estas características, que me agradó, pero aun no anduve como para darte una referencia. Me gustaría hacer un año en la categoría. Quiero subirme al Ford. -¿Qué piloto se van a encontrar aquellos que empiecen a seguirte? -Con alguien que hará una nueva experiencia, tratando de ser todo lo prolijo que pueda. De los errores también se aprende y quiero seguir tratando de tomar experiencia. Soy de pensar las carreras en pista, pero reconozco que a veces me gana la ansiedad. Ojalá que todo salga bien en este proyecto que armamos con mi viejo en un auto con techo y espero que la gente que siempre apoyó, me acompañé nuevamente. Y dejame que le mande un saludo al "Pato" Arce, que siempre está conmigo. Sé que es el jefe de equipo de Silvestre Gallo, pero también sé que cuento con su apoyo porque me lo hace saber siempre. -¿Cómo te preparas para este nuevo automovilismo que estamos viviendo? -Es un tema que habría que tener muy claro. Ya no será igual, desde cuando llegas hasta que te vas de un autódromo. Vamos a ir de a poco, aprendiendo a manejarnos abajo de los autos. Curiosamente, para mí será todo nuevo, porque no llegué a correr a ese nivel, pero uno ya va viendo cómo los muchachos atienden los temas de las burbujas. Es una manera de cuidarnos también. -Hacia quiénes van los saludos en el final de la nota. -Para mi viejo Pancho, que es todo en este emprendimiento. A mi familia, a esos amigos que se van sumando para darnos una mano y a aquellas empresas y comercios que nos acompañan. Y al diario, que siempre está acompañándome en cada nueva posibilidad.



ZUCCONI TENÍA PAUTADO PROBAR EN LA PLATA CON EL FORD FALCON QUE PODRÍA UTILIZAR EN EL TURISMO 4000 ARGENTINO. NUEVO RÉCORD PARA EL TURISMO PISTA Este fin de semana, las tres Clases del Turismo Pista se darán cita en el circuito 8 del autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires. Y en un marco de muchas complicaciones en el automovilismo nacional, la categoría estará rompiendo por tercera vez en la temporada su récord de inscriptos. En la primera cita del año, en el autódromo de San Nicolás, se alcanzó la cifra máxima de 133 participantes. Luego, en la segunda fecha, esa marca fue superada al alcanzar los 144 inscriptos. Y ahora, a pocos días del compromiso en el coliseo porteño, la nómina se amplió hasta 158, según informó esta semana la categoría.

EL PILOTO ZARATEÑO LEANDRO CRACCO (FIAT UNO #103) VIENE COMPITIENDO EN LA CLASE 1.

Automovilismo:

Juan Zucconi; "Quiero subirme al Ford"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar