CAMBIO DE ÁRBITRO

El encuentro entre Villa Dálmine y Deportivo Morón, pautado para mañana jueves a partir de las 14.00 horas en el estadio de Mitre y Puccini, sufrió ayer un cambio entre sus autoridades: Mauro Biasutto reemplaza a Juan Pafundi como árbitro principal, mientras Franco Acita ingresa como "cuarto". Así, Biasutto dirigirá por primera vez al Violeta en la Primera Nacional, aunque ya tiene 13 antecedentes entre Primera C y Primera B Metropolitana (el equipo de nuestra ciudad acumula seis victorias, cuatro empates y tres derrotas con Biasutto). Hoy, el plantel que conduce Marcelo Franchini realizará su último entrenamiento antes de recibir al Gallito en busca de su primera victoria de la temporada.

ARRANCA LA FECHA

La 12ª fecha de la Primera Nacional se pondrá en marcha hoy con tres partidos correspondientes a la Zona A. Desde las 15.10 horas, Atlanta (22 puntos) recibirá a Quilmes (14); a partir de las 17.10, el líder Tigre (23) visita a Mitre de Santiago del Estero (12); y desde las 21.10, San Martín de Tucumán (14) será local ante Estudiantes de Río Cuarto (14). Los tres encuentros serán transmitidos por TyC Sports.

J.J. NO AFLOJA

La 13ª fecha de la Primera B Metropolitana ratificó a Justo José de Urquiza como único líder del Torneo Apertura: el conjunto de Loma Hermosa venció 2-1 como visitante a Acassuso y llegó a los 25 puntos. Con 22, como escoltas, quedaron Los Andes (superó 2-0 a Flandria en Jáuregui) y Colegiales (derrotó 3-1 a Deportivo Merlo como visitante). Los demás resultados de la jornada fueron: Cañuelas 0-1 Argentino de Quilmes, San Miguel 3-2 Fénix, Talleres (RE) 1-1 Defensores Unidos, Comunicaciones 0-1 Deportivo Armenio y UAI Urquiza 1-1 Villa San Carlos (el campanense Santiago Prim fue titular en el Furgón).

LÍDER VS ESCOLTA

Este miércoles se disputará íntegramente la 14ª fecha del Torneo Apertura de la Primera C, cuyo líder, Central Córdoba de Rosario (25 puntos), recibirá a su escolta Dock Sud (24). Los demás encuentros de la jornada son: Berazategui vs Argentino de Merlo, Excursionistas vs Ituzaingo, San Martín (B) vs Laferrere, Sportivo Italiano vs Claypole, El Porvenir vs Real Pilar, Deportivo Español vs Lamadrid, Luján vs Victoriano Arenas y Midland vs Atlas. Todos los partidos inician a las 15.30 horas.

FRANCIA Y PORTUGAL

En el inicio del Grupo F de la Eurocopa, Francia venció 1-0 a Alemania con un gol en contra de Mats Hummels, en un partido disputado en el Allianz Arena de Munich. En el otro encuentro de la zona, Portugal batió 3-0 a Hungría con un doblete de Cristiano Ronaldo, quien así se convirtió en el máximo goleador histórico de la competencia europea y quedó a dos tantos de convertirse en el máximo artillero a nivel selecciones. El certamen continuará hoy con el inicio de la segunda fecha: por el Grupo A juegan Turquía vs Gales (13.00) e Italia vs Suiza (16.00); mientras por el Grupo B chocan Finlandia vs Rusia (10.00).