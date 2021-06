P U B L I C



El Presidente de Tenaris para el Cono Sur, Javier Martínez Álvarez, analizó el presente de la planta industrial de nuestra ciudad, cuya producción se ha duplicado respecto a un 2020 que calificó como "el peor año de la compañía". Además, planteó que el país necesita "previsibilidad en las reglas de juego" y un "ordenamiento macroeconómico" para poder incrementar exportaciones en el sector energético. Y en ese sentido aseguró que "Vaca Muerta sigue siendo una oportunidad fenomenal para Argentina". Mientras todavía sigue vigente y preocupando una pandemia que "impactó de manera desproporcionada" en la actividad de la planta industrial Campana, el Presidente de Tenaris para el Cono Sur, Javier Martínez Álvarez, aseguró que Siderca ya está transitando "una recuperación", aunque todavía "lejos de los niveles normales" de producción. "El 2020 fue el peor año de la compañía y ahora estamos viendo una recuperación, pero todavía lejos todavía de los niveles normales", explicó ayer en una charla con medios regionales de la que participó La Auténtica Defensa. "Argentina y el mundo pasaron uno de sus peores años por el impacto provocado por la pandemia, pero también por el impacto económico que se dio por las medidas sanitarias que se debieron tomar. El cierre de la economía fue durísimo y nuestro sector fue uno de los más afectados. La planta de Tenaris sintió el impacto porque sus ventas están íntimamente ligadas al sector de la energía, que está íntimamente ligado a la movilidad general, que cayó muy fuertemente en todo el mundo. Esto impactó de manera desproporcionada en nuestra actividad", contextualizó Martínez Álvarez. En cuanto a la recuperación de la planta de Campana, reveló que, en los primeros meses de pandemia, se promediaron 20 mil toneladas de producción mensuales y que, actualmente, se ha logrado duplicar ese nivel, superando las 40 mil toneladas. Sin embargo, aclaró que "un mes bueno es llegar a 70 mil toneladas". Esta reactivación ha sido impulsada por una recuperación "muy significativa" de la movilidad en el mundo, "especialmente en los países centrales", donde se han alcanzado "prácticamente, niveles pre pandemia", aunque la movilidad aérea todavía se mantiene baja. A su vez, remarcó que la evolución en nuestro país también ha generado satisfacción, a pesar que todavía se está por debajo de los niveles anteriores a la irrupción del coronavirus. "En Argentina, en el peor momento, los equipos de perforación habían llegado a cero, pero con la recuperación de la movilidad y el consumo, hoy se ha recuperado actividad y hay 45 equipos de perforación funcionando. Una cifra que, igualmente, es un 15 o 20% menor respecto a los niveles pre pandemia", señaló. Martínez Álvarez agregó, además, que el precio actual del petróleo, en torno a los 70 dólares, es otro dato alentador: "Es un valor bueno para la industria y está ayudando a la recuperación del nivel de actividad en el mundo", expresó, al tiempo que manifestó que espera "un correlato en Argentina en este sentido". Al respecto marcó que "con este nivel de precios y su competitividad, el petróleo de Vaca Muerta pasa a ser una oportunidad", dado que "no requiere de inversiones tan grandes como el gas", cuyos costos de extracción, principalmente, transporte y logística son mayores. "Los especialistas estiman que se llegará al pico de consumo de petróleo en un futuro muy próximo y que, después, la curva empezará a declinar. Por eso, este momento es una ventana de oportunidad para explotar el petróleo de Vaca Muerta y vale la pena aprovecharla. Primero porque da un montón de trabajo a un montón de gente durante una significativa cantidad de tiempo; segundo, porque genera divisas para el país y nuestra economía, cuando empieza a crecer, se encuentra con el cuello de botella que es la disponibilidad de divisas para alimentar su crecimiento; y tercero, porque todo lo que se aprenda desarrollando el petróleo de Vaca Muerta es prácticamente replicable para el desarrollo del gas y todo este acervo industrial es un activo para el futuro del país", explicó. El Presidente de Tenaris para el Cono Sur se declaró "fan" de Vaca Muerta: "Sigue siendo una oportunidad fenomenal para Argentina", aseguró. "El gas es una gran energía de transición para el mundo que está buscando descarbonizarse y aumentar el consumo eléctrico en detrimento de los combustibles fósiles. En esa generación eléctrica, el gas tiene un rol muy relevante para desplazar a una fuente muy contaminante como es el carbón, que sigue siendo usado por muchas economías muy fuertes", detalló. Para Martínez Álvarez, Vaca Muerta presenta "unas condiciones extraordinarias" para obtener "un recurso de calidad mundial y competitivo". En ese sentido, comentó que se están observando "precios internacionales de gas licuado sostenidos y sanos" como para apostar al desarrollo de Vaca Muerta. "Para ello se necesitan inversiones enormes, de miles de millones de dólares. Y para un país que no tiene acceso al crédito internacional de manera competitiva, estas inversiones hoy son un impedimento", lamentó. Este fue otro aspecto en el que hizo énfasis: en que Argentina debe generar las condiciones para promover inversiones y, así, exportaciones que le permitan disponer de divisas que ayuden al crecimiento económico del país. "Se necesita claridad en las reglas de juego. Hoy, un exportador de petróleo no tiene bien claro cuánto debe vender al mercado local y a qué precio y cuánto puede exportar. Hay que definir reglas claras y ver si los actores de este mercado las consideran atractivas", consideró. A su vez, celebró los trascendidos que señalan que, puertas adentro, el gobierno nacional está discutiendo un proyecto de Ley de Hidrocarburos para promover la exportación de petróleo, el cual ingresaría próximamente en el Congreso de la Nación. "Ojalá que las condiciones sean las correctas y logremos atraer las inversiones", indicó al respecto. Igualmente, marcó que el gobierno nacional "empezó a tomar algunas medidas en pos de atraer inversiones" y que también el Banco Central dio "señales" en ese sentido, aunque señaló que "les faltan un poco más de vigor y contundencia" a esas medidas. Según indicó, "en los dos sectores políticos" del país hay representantes que "están convencidos que Argentina necesita incrementar su nivel de exportaciones" para poder disponer de más dólares. "Para ello, debe haber previsibilidad en las reglas de juego, que deben sostenerse en el tiempo. Poder disponer de una parte de las divisas que se generan es muy importante. Si alguien trae una inversión del exterior llegará con las expectativas de poder repagar esas inversiones. Hoy no hay claridad respecto a esto y hay también un problema de inflación que está llevando a tomar medidas que afectan la mirada a largo plazo de algunos sectores de exportación. Por eso creo que tenemos una necesidad de ordenamiento macroeconómico, el cual debe permitir luego dar reglas de juego claras y previsibles hacia el futuro, que es lo que cualquier proyecto exportador o de envergadura requiere", afirmó Y luego ahondó sobre el tema: "Queremos dar una clara señal respecto a la necesidad de encontrar políticas que favorezcan la exportación. Las últimas tres administraciones que tuvo el país no le prestaron de entrada mucha atención al tema del gas y después salieron con algún tipo de plan de promoción del desarrollo del gas en Vaca Muerta. Todos muy parecidos. Yo digo: si al final, las tres administraciones terminan haciendo lo mismo, ¿no hay ahí una oportunidad de hacer una política pública para el país con continuidad más allá de las gestiones? Imagínense dónde estaría Vaca Muerta con una política sostenida por ocho, diez años, en vez de tener estos stop and go con cada administración. Por eso hablo de la necesidad de avanzar en los consensos básicos de los temas en los que sí estamos de acuerdo", cerró.

Javier Martínez Álvarez junto al director de la Escuela Técnica Nº2 de Zárate, donde la compañía construye cuatro nuevas aulas, una de ellas destinada a la capacitación digital.

SE SUMARON 500 TRABAJADORES Martínez Álvarez reveló que "en los últimos meses", alrededor de 500 personas se han incorporado a Siderca. "Es un número bastante significativo, sin lugar a dudas", marcó. Además, aunque confirmó que se han retomado inversiones en materia de seguridad y medio ambiente, no está previsto avanzar en proyectos de ampliación industrial: "Estamos trabajando al 60% de nuestra capacidad. El escenario es incierto como para ser categóricos en este sentido. Esperamos un crecimiento de la actividad para analizarlos y hoy no tenemos esa claridad", explicó.

EL MANEJO DE LA PANDEMIA EN LA PLANTA Álvarez Martínez contó que se realizan "más de 2.500 testeos por mes", pero que igualmente han tenido "dificultades operativas". También reveló que la compañía exploró la posibilidad de adquirir vacunas por su cuenta. La pandemia de coronavirus obligó a los grandes centros industriales a adoptar medidas para cuidar a su personal y evitar la propagación de contagios. En ese sentido, Javier Martínez Álvarez detalló que en Tenaris Siderca se realizan "más de 2.500 testeos por mes en una población de 5 mil personas" que asisten a planta. "Este fenomenal nivel de testeo que hacemos con nuestra gente nos permite enterarnos antes de la dinámica de contagios y también el impacto pleno que puede tener", remarcó. A su vez, explicó que se han desarrollado también testeos masivos a partir de la aparición de cualquier síntoma en contactos estrechos de los trabajadores y también muchos "testeos random" (al azar). Esto le ha permitido a la compañía alcanzar un nivel de positividad del 2%. Igualmente, Tenaris se ha encontrado con "dificultades operativas" porque los aislamientos generan que mucha gente que no asista a trabajar. "Apenas advertimos algún caso hacemos un aislamiento prolongado y fuerte del sector. Eso hace difícil el armado de turnos. La segunda ola generó un nivel de contagios alto y tenemos mucha gente que no está concurriendo a trabajar y esto, en una planta con un nivel de actividad mucho más fuerte que el que teníamos antes, empieza a traer dificultades", comentó Martínez Álvarez. "Igualmente no hemos tenido que llegar a suspender turnos, aunque sí tuvimos problemas tácticos. Creo que hemos sido muy efectivos en el trabajo preventivo", agregó. A su vez, el Presidente de Tenaris para el Cono Sur reveló que la compañía exploró posibilidad para adquirir vacunas contra el coronavirus. "Hoy hay una imposibilidad práctica para ello. Ninguna de nuestras plantas en el mundo ha podido, porque el manejo de las vacunas ha quedado a cargo de los estados nacionales o supranacionales. Hemos entrado en contacto con laboratorios, sobre todo de países occidentales, y ellos hoy tienen una política muy clara de no venderle a privados. La voluntad de hacerlo la tenemos. Es algo que venimos haciendo hace muchísimos años ya. Por ejemplo, tenemos nuestro plan de vacunación contra la gripe", señaló al respecto. .@_javierma conversó hoy con periodistas de @CampanaNoticias, @LaVozRegional y @LADdigital.



Se abordaron los desafíos que trajo la pandemia para una compañía como #Tenaris y las ventanas de crecimiento que tiene nuestro país en el largo plazo. pic.twitter.com/CcvUZV30ul — Tenaris Argentina (@Tenaris_ar) June 16, 2021 Hoy conversé virtualmente con periodistas de @CampanaNoticias, @LaVozRegional y @LADdigital. Hablamos sobre los desafíos económicos y sanitarios que nos dejó la pandemia y las oportunidades de crecimiento a largo plazo. ¡Gracias por sumarse! pic.twitter.com/7CEjnbYIrr — Javier Martínez Álvarez (@_javierma) June 16, 2021

