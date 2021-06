El partido se jugará desde las 14.00 horas en el estadio de Mitre y Puccini. Marcelo Franchini realizaría una sola modificación: Germán Díaz ingresaría en reemplazo del lesionado Laureano Tello. ¿Será hoy? La pregunta ya es redundante en cada presentación de Villa Dálmine, que sigue persiguiendo su primera victoria en este Campeonato 2021 de la Primera Nacional. Este jueves, la oportunidad se llama Deportivo Morón. El encuentro, correspondiente a la 12ª fecha de la Zona B, se disputará desde las 14.00 horas en el estadio de Mitre y Puccini y será arbitrado por Mauro Biasutto (era el "cuarto" originalmente, pero pasó a referee principal por la baja de Juan Pafundi). Por el parate decidido por la AFA para acompañar las medidas sanitarias dispuestas por el gobierno nacional, el plantel conducido por Marcelo Franchini tuvo tiempo para refrescar conceptos y limpiarse psicológicamente de la carga negativa que implica el no poder ganar. Y la semana pasada logró mostrar mejoras en Santiago del Estero, donde el empató al líder Güemes. Claro está: paga poder llegar al triunfo necesitará más que esas "mejoras". Sobre todo, goles: el Violeta marcó apenas dos veces en once partidos y ya suma 626 minutos de juego sin convertir. El último gol del equipo de nuestra ciudad data del pasado 10 de abril (más de dos meses atrás) y fue anotado por Marcos Sánchez, un jugador que ha sido "borrado" por Franchini de las últimas convocatorias y que no pareciera tener mucho más futuro en la institución, al igual que otros futbolistas que vienen naufragando entre bajos rendimientos y lesiones. Por lo pronto, para el encuentro de esta tarde, el entrenador realizaría una sola modificación respecto a la presentación en Santiago del Estero: Germán Díaz ingresaría por el lesionado Laureano Tello. Un cambio que generaría que el equipo cuente con dos volantes internos de vocación ofensiva y predispuestos a jugar desde la tenencia del balón (el otro sería Cristian Ojeda). En tanto, una posibilidad con la que también se especuló fue con el retorno de Ataliva Schweizer a la titularidad en reemplazo de Facundo Lando, situación que llevaría nuevamente a Santiago Moyano al lateral derecho. Sin embargo, de acuerdo a lo observado en la práctica de ayer, el "Negro" seguiría como volante central en el esquema 4-1-4-1 que viene trabajando Franchini. Entonces, la formación de Villa Dálmine para recibir a Deportivo Morón sería: Emmanuel Bilbao; Facundo Lando, Maximiliano Pollacchi, Rodrigo Cáseres, Facundo Rizzi; Santiago Moyano; Leandro Larrea, Germán Díaz, Cristian Ojeda, Fernando Bersano; y Alejandro Gagliardi. La nómina de convocados se completa con Ezequiel Navarro Montoya, Agustín Stancato, Zaid Romero, Ataliva Schweizer, Franco Costantino, Agustín Ayala (volante ofensivo, categoría 2002, que ya debutó frente a San Telmo), Lucas Cajes, Juan Cruz Franzoni y Sergio Sosa. Por su parte, Deportivo Morón llegará a Campana entonado tras conseguir dos victorias en fila (Brown de Adrogué y San Martín de San Juan), pero con bajas por contagio de coronavirus (cuatro jugadores dieron positivo en los últimos días) y algunas complicaciones por lesiones. En ese marco, el entrenador Lucas Bovaglio presentaría hoy la siguiente formación: Matías Mansilla; Cristian Broggi, Cristian Paz, Braian Molina, Maximiliano Bonanno; Gastón González, Norberto Palmieri, Cristian Lillo; Alan Schönfeld; Santiago Sala y Tobías Zárate. La lista de convocados por el exDT Violeta se completa con Dante Monzón, Lucas Abascia, Mariano Bracamonte, Santiago Nagüel, Iván Álvarez, Germán Pacheco, Luciano Guaycochea, Alan Salvador, Matías Gómez y el histórico Damián Akerman.

GERMÁN DÍAZ, MEDIOCAMPISTA OFENSIVO, VOLVERÁ A LA TITULARIDAD EN LUGAR DEL LESIONADO TELLO. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 39. Hasta el momento disputaron 38 partidos: Villa Dálmine ganó 15; Deportivo Morón se impuso en 13; y empataron 10 veces. El Violeta convirtió 58 goles, mientras el Gallito anotó 50. COMO LOCAL VILLA DALMINE. Jugaron 20 veces: el Violeta ganó 11 (33 goles) y Deportivo Morón venció en 5 ocasiones (21 goles). Empataron 4. COMO LOCAL MORON. Jugaron 18 veces: el Gallito ganó 8 (29 goles) y Villa Dálmine se impuso en 4 (25 goles). Igualaron 6 encuentros. EL ÚLTIMO ENCUENTRO. El pasado domingo 17 de enero, por la primera ronda de los playoffs del Torneo de Transición 2020/21 de la Primera Nacional por el segundo ascenso a la Liga Profesional, Deportivo Morón se impuso 2-1 en cancha de Platense con goles de Guillermo Villalba e Iván Álvarez. El empate transitorio lo había marcado Catriel Sánchez. LA ULTIMA VICTORIA LOCAL. El domingo 22 de abril de 2018, por la 24ª fecha de la Primera B Nacional 2017/18, Villa Dálmine venció 3-0 a Morón con goles de Jorge Córdoba, Marcos Rivadero y Federico Jourdan (de penal). APOSTILLAS: el Violeta acumula 2 partidos sin ganar ante Deportivo Morón, con un empate y una derrota. En tanto, como local, suma 9 encuentros sin caídas, con 7 victorias y 2 empates. La última derrota en Campana fue el sábado 11 de octubre de 1986, cuando cayó 2-0 por la 12ª fecha de la Primera B 1986/87. MÁXIMOS GOLEADORES: Por el lado de Villa Dálmine, Jorge Omar Pietroni, Pedro Galván y Damián Salvatierra anotaron 4 tantos cada uno. Misma cantidad suma Miguel Ángel Rodríguez para Deportivo Morón. PERDIÓ TIGRE EN SANTIAGO En el inicio de la 12ª fecha de la Primera Nacional, la gran novedad fue la derrota de Tigre, que perdió 4-2 en su visita a Mitre de Santiago del Estero. El conjunto de Victoria llevaba nueve encuentros sin derrotas, con siete victorias y dos empates después de haber perdido en la primera fecha ante Belgrano de Córdoba. Igualmente, el Matador no cedió la cima de las posiciones de la Zona A, dado que Atlanta igualó 0-0 como local con Quilmes y, así, quedó en la misma línea, con 23 unidades. El que podrá pegar el salto hoy es Gimnasia de Mendoza (22), que visita a Belgrano en Córdoba desde las 14.00 horas. En el otro duelo de ayer de la Zona A, San Martín de Tucumán estiró su buen momento al vencer 2-1 a Estudiantes de Río Cuarto y se consolidó en el cuarto puesto con 17 puntos. El campanense Matías Ballini fue titular en el Ciruja, mientras Marcelo Estigarribia, exdelantero de Villa Dálmine, anotó los dos tantos del Santo (para Mitre marcó otro exVioleta, Ezequiel Cérica). La 12ª fecha de la Zona A se completará hoy con los duelos Nueva Chicago vs Deportivo Maipú (15.00), Chacarita vs Agropecuario (15.00), Estudiantes de Buenos Aires vs Alvarado de Mar del Plata (15.00) y Almirante Brown vs Temperley (19.00). En tanto, la programación de la Zona B se desarrollará íntegramente este jueves con nueve encuentros. Además de Villa Dálmine vs Deportivo Morón, también jugarán: San Telmo vs Güemes (14.00), Santamarina vs All Boys (15.00), Brown de Adrogué vs Tristán Suárez (15.00), Guillermo Brown de Puerto Madryn vs Gimnasia de Jujuy (15.00), Atlético de Rafaela vs Instituto (15.00), Independiente Rivadavia vs Barracas Central (15.10), Defensores de Belgrano vs Almagro (15.30) y San Martín de San Juan vs Ferro Carril Oeste (15.30). El líder de la Zona B es Güemes de Santiago del Estero, con 22 puntos, y como escolta se ubica Independiente Rivadavia de Mendoza, con 20. #JuegaDálmine | ¡GANÓ VILLA DÁLMINE! Con goles de Leandro Larrea y Fernando Bersano venció 2-0 a Deportivo Morón y de esta manera, obtuvo la primera victoria en este campeonato.#VamosViola pic.twitter.com/vBBZxJtpbx — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) June 17, 2021

Primera Nacional:

Villa Dálmine recibe a Morón en busca de la anhelada primera victoria

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar