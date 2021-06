Este miércoles se confirmaron 116 nuevos positivos. En contrapartida, no se indicaron nuevas muertes. La Secretaría de Salud municipal confirmó ayer 116 nuevos positivos de coronavirus, la cifra diaria más alta de este mes. Es que, durante junio, solo en tres ocasiones se había superado el centenar de casos en un solo día y la mayor cantidad había sido 102, el miércoles anterior. Por ello, la curva de contagios apenas creció: el promedio de los últimos siete días en Campana pasó de los 76,9 del martes a los 78,9 de ayer. Mientras la media mensual avanzó a 75,9. Así, este miércoles se ratificó la tendencia de un "amesetamiento alto" de los casos en la ciudad. A su vez, ayer no se indicaron fallecimientos de pacientes que hayan contraído coronavirus, una situación que ocurre apenas por segunda vez en este fatídico mes de junio. La ocasión anterior había sido el pasado lunes 7, por lo que Campana llevaba ocho días consecutivos informando al menos una muerte. Con estas novedades, el distrito acumula ahora 13.968 casos totales y 248 muertes desde que comenzó la pandemia (la tasa de letalidad quedó en 1,78%). INFORME PROVINCIAL En su actualización de ayer a las 21:58, la Sala de Situación del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires presentaba a Campana con 13.772 casos totales desde que comenzó la pandemia (196 menos que el reporte local) y 251 víctimas fatales (tres más que las indicadas hasta el momento por la Secretaría de Salud municipal). ZÁRATE: SIETE MUERTES La Municipalidad de Zárate informó ayer 71 nuevos positivos, 70 altas médicas y 7 decesos, correspondientes a cuatro hombres de 45, 80, 82 y 91 años y a tres mujeres de 37, 65 y 70 años. De esta manera, la vecina ciudad acumula ahora 12.618 casos desde que comenzó la pandemia: 891 se encuentran activos, 11.397 se han recuperado y 330 han fallecido. Por su parte, Exaltación de la Cruz sumó 23 nuevos positivos y 24 altas médicas. Con estas cifras, el municipio acumula ahora 3.341 casos totales que se dividen en 197 que se encuentran activos, 3.085 que se han recuperado y 59 que han fallecido. En tanto, en Escobar se registraron 139 nuevos contagios y 3 muertes, por lo que el municipio acumula ahora 28.414 casos totales y 789 víctimas fatales desde que se inició la pandemia. Finalmente, en Pilar se indicaron 151 nuevos positivos y 2 decesos. Así, el distrito presenta ahora 47.054 casos y 702 fallecidos totales.

POR SEGUNDA VEZ EN EL MES, CAMPANA NO INFORMÓ NUEVOS FALLECIDOS. LLEVABA OCHO DÍAS CONSECUTIVOS REPORTANDO AL MENOS UNA MUERTE.





INFORME DE AYER MIERCOLES #Dato La Secretaría de salud de la Municipalidad de #Campana informó este miércoles 116 positivos. #CuidarteEsCuidarnos pic.twitter.com/R9mCIxM1r1 — Daniel Trila (@dantrila) June 16, 2021 INFORME DE HOY JUEVES #Dato La Secretaría de salud de la Municipalidad de #Campana informó este jueves 71 positivos y 3 fallecidos; son dos mujeres de 65 (Hospital) y 69 años (Vandor) y un hombre de 52 (clínica Delta). #CuidarteEsCuidarnos pic.twitter.com/HqWeNtHQY9 — Daniel Trila (@dantrila) June 17, 2021

Coronavirus:

Campana registró ayer la cifra de contagios más alta del mes

