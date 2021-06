Más de "Locales - Deportes" en Edición del jueves, 17/jun/2021. Más de "Locales - Deportes" en Edición del jueves, 17/jun/2021. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Deportes: Primera Nacional:

Igualó 1-1 como local con Defensores de Cambaceres, que quedó como su único escolta. El Portuario comenzó ganando al minuto de juego, pero no pudo aprovechar que su rival se quedó con un hombre menos muy temprano. El empate lo marcó un ex, Sebastián Ferrario, a los 11 del complemento. La gélida tarde de miércoles le presentaba un gran desafío al perfecto andar de Puerto Nuevo: recibir a Defensores de Cambaceres, uno de los equipos que mejor se armó para este Torneo Apertura de la Primera D y que llegaba a Campana con la chance de arrebatarle el liderazgo. Encima, el Portuario debía salir a la cancha sin su capitán Kevin Redondo (suspendido) y sin los lesionados Enrique Grieger y Rodrigo Martínez; bajas significativas para un plantel reducido. Sin embargo, estuvo a la altura de las circunstancias y dio una nueva muestra de carácter, más allá que no pudo aprovechar dos claras ventajas que le ofreció el amanecer del cotejo. Es que apenas habían transcurrido 90 segundos cuando Mario Godoy demostró que, además de ser un férreo defensor, también tiene mucho olfato de gol. El correntino logró su tercera conquista consecutiva y adelantó al Auriazul en el marcador. Y diez minutos después, los de Ensenada se quedaron con diez hombres por la expulsión de Sebastián Ybares, de durísima entrada contra el propio Godoy. En contrapartida, esta infracción le generó también un problema a Gastón Dearmas, porque el defensor no pudo continuar en el juego y el DT debió rearmar por completo la zaga central (ingresó Santiago Candia para jugar junto a Sandro Areco, reemplazante de Grieger). En el trámite, Cambaceres, a pesar de jugar con diez hombres, demostró por qué está destinado a pelear las primeras posiciones del campeonato; mientras al equipo de nuestra ciudad le faltó circulación de balón para hacer valer su superioridad numérica y, sobre todo, contundencia para liquidar las situaciones que tuvo para llegar al segundo gol. Sin embargo, no tiene nada que reprocharse. Lo mismo corre para Javier Balbuena: la igualdad del Rojo llegó a los 11 del complemento por un mal cálculo suyo en un centro bajo que no llevaba mayor peligro. Es que, antes, el arquero Portuario había sido decisivo al contener un penal en el tiempo adicionado de la primera parte. Y también lo fue después, cuando alcanzó a manotear un mano a mano con el que la visita se pudo haber puesto 2-1. Por eso, entre la capacidad para sobreponerse a contratiempos ante un rival de fuste y entre los aciertos y algunos errores puntuales en un compromiso con mucho en juego, Puerto Nuevo se quedó con un buen empate que lo mantiene en la senda positiva y, también, vale subrayarlo, como único líder de este Torneo Apertura de la Primera D. EL PARTIDO Sorprendió Dearmas en la formación titular: para reemplazar al capitán Kevin Redondo optó por un jugador ofensivo como Meza, por lo que la tarea en el círculo central se la repartieron entre Ramón y Ritacco, mientras Lojda asumió también un mayor compromiso defensivo, jugando más cerrado de lo habitual, dado que Meza fue quien se paró abierto por la derecha. Y sorprendió Puerto Nuevo en el arranque: al minuto de juego llegó al gol. Tras un tiro libre de Ramón que quedó corto y fue despejado por la defensa visitante, Huarte metió un largo pelotazo al área y Godoy se movió perfectamente para ganarle la espalda de la última línea del Rojo, bajar el balón y definir como un experimentado delantero ante el achique del arquero Lobelos. El tercer tanto consecutivo del central correntino (es uno de los goleadores del torneo) desorientó por completó a Cambaceres, que en ese inicio no podía ante la presión alta que ejercía el Portuario. En ese contexto de desconcierto de los de Ensenada, los mediocampistas Fernández y Coronel vieron la amarilla, mientras a los 11 minutos, el delantero Ybares fue expulsado luego de una durísima entrada contra Godoy. La atención del defensor-goleador demandó un lapso de tiempo que Da Ponte aprovechó para tranquilizar y acomodar a sus dirigidos. Entonces, el visitante empezó a crecer, especialmente por las combinaciones de García y Ferrario por la izquierda, desde donde García ejecutó dos córners muy cerrados que complicaron a Balbuena. Encima, Godoy quedó disminuido físicamente y debió ingresar Candia en su reemplazo a los 22 minutos, por lo que Dearmas perdió a su zaga central titular (fue baja Enrique Grieger por lesión). Así, el resto de la primera parte transcurrió entre el empuje de Cambaceres por tratar de llegar al empate y la entrega del Auriazul para disputar el partido lo más lejos posible del área de Balbuena. En cuanto a la utilización del balón, el equipo de nuestra ciudad mostró algunas dudas cuando intentó salir jugando desde el fondo para forzar a su rival a hacerse largo y tratar de generar espacios en la zona ofensiva. De hecho, solo dos veces volvió a pisar el área rival, en dos situaciones de riesgo que terminaron con débiles remates que contuvo el arquero Lobelos (una por izquierda con Moreno y otra por derecha con Meza). Claro, todo pudo haber cambiado en el tercer minuto de adición de la primera parte, luego que Torancio fuera desacomodado de atrás cuando había quedado de cara a Balbuena tras un largo pelotazo de Ferrario que tomó mal parada a la defensa local. Sin embargo, el arquero Portuario adivinó la intención de García en la ejecución del penal y se quedó con el balón arrojándose sobre su derecha. En el comienzo del complemento, Puerto Nuevo lució plantado con mayor aplomo en la mitad de la cancha y en cinco minutos generó dos aproximaciones de peligro: primero, Moreno no supo cómo definir después que un centro sobrara a Berterretche; y posteriormente, un buen tiro libre de Ramón exigió a Lobelos contra su ángulo izquierdo. Y cuando parecía que el Auriazul manejaba el trámite con tranquilidad, una contra lanzada a pérdida de Ramón y una falla de Balbuena le abrieron la puerta del empate a Defensores de Cambaceres a los 11 minutos, cuando García escapó por derecha, hizo pasar de largo a Huarte y metió un centro bajo que a Balbuena le rebotó en las piernas (por un mal cálculo del pique), dejando el balón servido para que Ferrario solo tenga que puntearlo al fondo de la red. La igualdad envalentonó al Rojo y lleno de dudas al elenco campanense. Incluso, poco después, Torancio se les escapó a Areco y Candia y quedó mano a mano con Balbuena, quien alcanzó a manotear la definición. Dearmas recurrió al juvenil Quiroga (entró por Meza) para reacomodar piezas y soltar más a Ritacco, cuyo adelantamiento fue positivo para el Portuario. De hecho, el mediocampista llegó dos veces con al área de Lobelos y contó con dos situaciones muy claras después de sendas asistencias de Moreno: en la primera, ni pateó al arco ni alcanzó a cruzar el balón para la entrada de Samaniego; y en la segunda, su definición, de frente al arco tras el centro atrás, se desvió en un defensor cuando tenía destino de gol. En el último tramo del partido, el juego fue muy intenso, con más despliegue que posicionamiento, por lo que la zona media pasó a ser terreno de transición. Sin embargo, a pesar de las intenciones de uno y otro, ya no volvieron a darse situaciones de gol y la tarde terminó con un punto por lado. Un saldo que, de alguna manera, terminó conformando a ambos equipos, que se mantuvieron en lo más alto de la tabla.

ALEXANDER MEZA JUGÓ COMO TITULAR EN LUGAR DEL SUSPENDIDO KEVIN REDONDO (FOTO: PRENSA PUERTO NUEVO).



SÍNTESIS DEL PARTIDO PUERTO NUEVO (1): Javier Balbuena; Santiago Ojeda, Sandro Areco, Mario Godoy, Uriel Huarte; Selem Lojda, Enzo Ritacco, Ezequiel Ramón, Enzo Moreno; Alexander Meza y Antonio Samaniego. DT: Gastón Dearmas. SUPLENTES: Tabaré Benítez, Santiago Candia, Brian Cívico, Kevin Casco, Marcos Quiroga, Eliseo Aguirre y Alan Sosa. DEFENSORES DE CAMBACERES (1): Julián Lobelos; Iñaky Berterretche, Jorge Rosas Quintero, Tomás Squie, Juan Manuel Díaz; Rodolfo Fernández, Esteban Coronel, Leonel García; Sebastián Ferrario; Sebastián Ybares y Elías Torancio. DT: Carlos Da Ponte. SUPLENTES: Lautaro Volpicello, Julián Loyola, Tomás Bravo, Matías Ruchetta, Diego Martínez, Tomás Yorio, Ariel Ferreira, Alejo González y Nicolás Rossetti. GOLES: PT 1m Mario Godoy (PN). ST 11m Sebastián Ferrario (DC). CAMBIOS: PT 22m Candia x Godoy (PN). ST 15m Quiroga x Meza (PN); 25m Ruchetta x Fernández (DC); 33m Bravo x Ferrario (DC); 42m Loyola x García (DC) y Ferreira x Torancio (DC). AMONESTADOS: Candia, Moreno, Ojeda, Samaniego y Quiroga (PN); Fernández, Coronel, Rosas Quintero, Squie y García (DC). EXPULSADO: PT 11m Sebastián Ybares (DC). INCIDENCIA: PT 48m Balbuena (PN) le contuvo un penal a García (DC). CANCHA: Puerto Nuevo. ÁRBITRO: Carlos Petrussa.

AL MINUTO DE JUEGO, MARIO GODOY PUSO EN VENTAJA AL PORTUARIO. FUE SU TERCER TANTO CONSECUTIVO. LUEGO SALDRÍA LESIONADO (FOTO: PRENSA PUERTO NUEVO).

ENZO MORENO FUE CARTA DE DESEQUILIBRIO EN LA OFENSIVA AURIAZUL (FOTO: PRENSA PUERTO NUEVO).

LA FORMACIÓN TITULAR QUE PRESENTÓ AYER PUERTO NUEVO (FOTO: PRENSA PUERTO NUEVO). BALLESTER NO PUDO Ante el empate de Puerto Nuevo y Defensores de Cambaceres en nuestra ciudad, Central Ballester dispuso de la posibilidad de alcanzar al Portuario en lo más alto de la tabla. Sin embargo, cayó 2-0 como local frente a Liniers, que consiguió su primer triunfo del campeonato. Así, el Canalla se quedó con 7 puntos y fue alcanzado por Sportivo Barracas (próximo rival de Puerto Nuevo), que superó 2-1 como visitante a un Deportivo Paraguayo que no logra levantarse. Otros que tampoco han ganado todavía son Juventud Unida, que cayó 1-0 como local ante Atlético Lugano; y Centro Español, que igualó 1-1 con Argentino de Rosario. Esta cuarta fecha del Torneo Apertura se completará esta tarde, cuando Muñiz reciba la visita de Yupanqui con la posibilidad de trepar hasta la segunda posición y convertirse en el único escolta del conjunto de nuestra ciudad. En tanto, la quinta fecha del campeonato se jugará la semana próxima y tendrá los siguientes partidos: Sportivo Barracas vs Puerto Nuevo, Defensores de Cambaceres vs Centro Español, Argentino de Rosario vs Central Ballester, Liniers vs Muñiz, Yupanqui vs Juventud Unida y Atlético Lugano vs Deportivo Paraguayo.

