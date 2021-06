El regreso a clases presenciales se complicó por el "sorpresivo" anuncio y las bajas temperaturas

P U B L I C



La Provincia decidió el regreso a las aulas el viernes, pero la notificación oficial llegó al Consejo Escolar de Campana recién el domingo. Por eso no hubo tiempo de encender todos los calefactores y calderas. En tanto, el gremio Udocba insiste en que no están dadas las condiciones epidemiológicas para sostener la presencialidad en el distrito. "Me la pasé buscando en las escuelas las condiciones que aseguró el Gobernador para la vuelta a la presencialidad segura pero no encontré ni una. No puedo creer que sigan defendiendo políticos a los que les importa nada la educación". La verborragia es de una joven docente de la ciudad que ayer como tantos otros de sus colegas debió volver a las aulas sin que en varios establecimientos esté asegurada la propia normativa bonaerense, que determina protocolos y el nivel mínimo de infraestructura requerida para permanecer dentro de la escuela. Así el retorno a clases, tan esperado por un amplio sector de alumnos y familias, se vio complicado debido a la poca anticipación con la que se concretó el anuncio y las bajas temperaturas que sufre la ciudad, factores que se sumaron al riesgo de contagio, la falta de vacunación en parte del plantel docente y la imposibilidad de cubrir la totalidad de los auxiliares en licencia. Y es que, sin porteros al frente de la limpieza, un establecimiento no puede abrir sus puertas. Kicillof comunicó que las clases presenciales comenzarían ayer el viernes, apenas cinco días antes. Pero la notificación oficial llegó al Consejo Escolar de Campana el domingo, cuando faltaban solo tres. Esto hizo a contrarreloj los trabajos por acondicionar los establecimientos educativos, pensando en cumplir tanto los protocolos COVID como en proteger a las comunidades escolares del intenso frio otoñal. Sin embargo, según datos suministrados por el Consejo Escolar a LAD, al cierre de esta edición todavía restaba encender el sistema de calefacción en "entre 10 y 12 escuelas" de Campana. En eso estuvieron trabajando hasta este miércoles cuatro gasistas matriculados, uno de ellos aportado por el Municipio. "Más allá de que celebro la presencialidad y es importantísimo que los alumnos asistan a las escuelas con todos los cuidados que requieren, sorprendió la decisión que tomó el gobernador", expresó Nelda García, presidenta del Consejo Escolar. Las tareas de limpieza, reparación y encendido de calefactores y calderas, iniciadas en abril, debieron acelerarse con el imprevista determinación y seguirán en los próximos días. Está previsto que culminen el próximo martes, cuando uno de los gasista viaje a los establecimientos isleños de Paraje la Granja y Guazú. "Para la semana que viene todos los sistemas estarán encendidos", aseveró la consejera escolar. La calefacción en las escuelas es además un factor clave para prevenir contagios de COVID, ya que actúa contrarrestando el efecto de la "ventilación natural permanente" a la que obliga la normativa 10/2021 de la Dirección General de Cultura y Educación y el Ministerio de Salud provinciales. "Los espacios cerrados propician la concentración de virus en el aire, por ello debe renovarse el aire interior con aire proveniente del exterior", establece. Y amplía: "Siempre que sea posible la ventilación debe ser cruzada, manteniendo las puertas y ventanas abiertas en todo momento o al menos cada 20 minutos durante 5 minutos seguidos. Cuanto mejor sea la ventilación, menor será el riesgo de contagio". Otra dificultad en este retorno a la "presencialidad segura" la representan los cargos de auxiliares que restan cubrir. La situación persiste aun cuando el Consejo Escolar está organizando actos públicos todos los días con el fin de suplir las vacantes, motivadas en algunos casos por personas de riesgo que se han tomado licencias. "Si una escuela no tiene auxiliar no abre porque no puede garantizar la higiene del lugar", recordó García, quien señaló además que el problema se agrava en las sedes educativas donde conviven primaria y secundaria y que es el sistema provincial que autoriza las suplencias el que presenta demoras. Lo que si llegaron a las escuelas de Campana son detectores de dióxido de carbono, partida que corresponde al lote de 33 mil dispositivos prometidos por Kicillof días atrás. Se trata de una tecnología que ayuda a monitorear la calidad del aire, emitiendo una alarma cuando su renovación no está siendo la adecuada y a la vez evitando que la ventilación sea excesiva en jornadas de baja temperatura exterior. De acuerdo supo LAD, estos dispositivos desembarcaron en Jefatura de Inspección Distrital y fuero rápidamente distribuidos entre los diferentes establecimientos educativos locales. En paralelo, Consejo Escolar continúa suministrando insumos de limpieza, tras culminar con una nueva licitación de proveedores. Pero estos esfuerzos no son suficientes para tranquilizar a los gremios docentes, en especial a Udocba, que se diferenció de Suteba y la FEB adoptando una postura dura contra el regreso de las clases presenciales. En nuestro distrito su líder, Pedro Espinosa, aseguró que "no están dadas las condiciones epidemiológicas" para concretar un retorno seguro a las aulas. En contacto con LAD, el sindicalista lamentó que para el conurbano la decisión se haya tomado "homogeneizando" los indicadores de la pandemia ya que, a su entender, "hay diferencias" entre los índices de contagios de cada distrito. "Al Conurbano lo pasaron a fase 3 de forma total y es una locura", manifestó Espinosa. "Fue precipitada esta vuelta a la presencialidad, se tendría que haber esperado. Más con una ola de frío polar con temperaturas a la mañana de 1 o 2 grados. Hay quejas de muchos compañeros y escuelas donde no funciona la calefacción", cuestionó. También llamó la atención sobre los docentes que todavía faltan vacunar: afirmó que incluso hay afiliados a Udocba que no han recibido ni siquiera una dosis de las vacunas disponibles. Esto a pesar de que la Provincia ha acelerado la vacunación de docentes y auxiliares para enfrentar el retorno a la presencialidad, que en su primer día se reveló muy complejo.

El regreso a clases presenciales se complicó por el "sorpresivo" anuncio y las bajas temperaturas

