Sr. Director de la Auténtica Defensa Molesto su atención para pedirle la publicación de la presente Carta de Lectores: Hace varios días que en la zona de las calle Urquiza entre Moreno y Belgrano la red de agua corriente no tiene la presión suficiente para llegar hasta los tanques domiciliaros por lo cual no hay agua en los artefactos de baños y cocinas, esto sucede desde aproximadamente las siete de la mañana hasta las 21 horas. Realicé el correspondiente reclamo a la empresa ABSA llegaron tres veces a mi domicilio y corroboraron la falta de presión normal sin poder obtener hasta hoy ninguna respuesta. Por lo tanto solicito al Sr. Intendente Municipal su intervención ante dicha empresa para que realicen las tareas tendientes a normalizar esta situación. Sin más y agradeciendo su atención me despido de Ud., saludándolo muy atte. Carlos A. Stortoni DNI 4731739





Correo de Lectores:

El agua corriente no tiene la presión suficiente

Por Carlos A. Stortoni

