El manejo de la pandemia en la planta de TenarisSiderca

NOTICIA RELACIONADA: Javier Martínez Álvarez: "Estamos viendo una recuperación, pero lejos todavía de los niveles normales" Martínez Álvarez contó que se realizan "más de 2.500 testeos por mes", pero que igualmente han tenido "dificultades operativas". También reveló que la compañía exploró la posibilidad de adquirir vacunas por su cuenta. La pandemia de coronavirus obligó a los grandes centros industriales a adoptar medidas para cuidar a su personal y evitar la propagación de contagios. En ese sentido, Javier Martínez Álvarez detalló que en Tenaris Siderca se realizan "más de 2.500 testeos por mes en una población de 5 mil personas" que asisten a planta. "Este fenomenal nivel de testeo que hacemos con nuestra gente nos permite enterarnos antes de la dinámica de contagios y también el impacto pleno que puede tener", remarcó. A su vez, explicó que se han desarrollado también testeos masivos a partir de la aparición de cualquier síntoma en contactos estrechos de los trabajadores y también muchos "testeos random" (al azar). Esto le ha permitido a la compañía alcanzar un nivel de positividad del 2%. Igualmente, Tenaris se ha encontrado con "dificultades operativas" porque los aislamientos generan que mucha gente que no asista a trabajar. "Apenas advertimos algún caso hacemos un aislamiento prolongado y fuerte del sector. Eso hace difícil el armado de turnos. La segunda ola generó un nivel de contagios alto y tenemos mucha gente que no está concurriendo a trabajar y esto, en una planta con un nivel de actividad mucho más fuerte que el que teníamos antes, empieza a traer dificultades", comentó Martínez Álvarez. "Igualmente no hemos tenido que llegar a suspender turnos, aunque sí tuvimos problemas tácticos. Creo que hemos sido muy efectivos en el trabajo preventivo", agregó. A su vez, el Presidente de Tenaris para el Cono Sur reveló que la compañía exploró posibilidad para adquirir vacunas contra el coronavirus. "Hoy hay una imposibilidad práctica para ello. Ninguna de nuestras plantas en el mundo ha podido, porque el manejo de las vacunas ha quedado a cargo de los estados nacionales o supranacionales. Hemos entrado en contacto con laboratorios, sobre todo de países occidentales, y ellos hoy tienen una política muy clara de no venderle a privados. La voluntad de hacerlo la tenemos. Es algo que venimos haciendo hace muchísimos años ya. Por ejemplo, tenemos nuestro plan de vacunación contra la gripe", señaló al respecto.

Javier Martínez Álvarez reveló que en la planta se realizan "más de 2.500 testeos por mes"



El manejo de la pandemia en la planta de TenarisSiderca

