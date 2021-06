PRÓRROGA DE REINTEGRO El Gobierno nacional definió la prórroga del reintegro del 15% sobre las compras realizadas con tarjeta de débito para jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE). "Vamos a extender la vigencia del reintegro para los consumos con tarjeta de débito de los sectores vulnerados que vence a fin de mes", indicó la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont tras la reunión de Gabinete Económico en Casa Rosada. En ese marco, el Ejecutivo nacional recordó que "el mecanismo consiste en la devolución del 15% del monto total de los consumos realizados con la tarjeta de débito donde perciben la prestación y el vencimiento operaba a fines de este mes". "La herramienta que beneficia a jubilados de la mínima y titulares de la AUH y la AUE ampliará su alcance para incluir también gastos que asociados a farmacias y salud. También vamos aumentar el monto del reintegro", indicó la titular de la AFIP.



PEGÓ UN SALTO El dólar blue pegó un salto y operó a $163 en las cuevas del microcentro porteño, por lo que volvió al rango de abril y la brecha cambiaria superó nuevamente el 70 por ciento. La moneda norteamericana sumó $3 de un día para el otro y en dos jornadas ya acumuló un avance de $5. A pesar del incremento, se mantuvo por debajo del dólar contado con liquidación, la operatoria mediante la cual se adquiere divisas a partir de la compra y venta de bonos con la posibilidad de sacarlas del país. Este miércoles, el "contado con liqui" se ubicó por encima de los $164, mientras que el dólar MEP operó en torno a los $159. Por su parte, en el circuito mayorista finalizó en $95,31, al ganar solamente un centavo respecto del martes. Según fuentes del sistema financiero, el Banco Central finalizó la jornada con un saldo positivo en su intervención diaria de US$90 millones, lo que significó la intervención más elevada en lo que va del mes. A lo largo de junio, la autoridad monetaria ya adquirió más de US$ 500 millones para fortalecer las reservas internacionales. GAS DE BOLIVIA A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) el Gobierno dispuso otorgar avales del Tesoro Nacional para la adquisición de gas natural desde Bolivia, por un monto máximo de US$ 200 millones. Además, el Poder Ejecutivo volvió a bautizar como "Presidente Néstor Kirchner" y "Gobernador Jorge Cepernic" a las represas que se prevén construir sobre el río Santa Cruz, en esa provincia patagónica. Según el texto oficial, se facultó al órgano responsable de la Coordinación de los Sistemas que integran la Administración Financiera del Sector Público Nacional a otorgar avales del Tesoro Nacional por las operaciones de crédito público a favor de la empresa Integración Energética Argentina (IESA) que es controlada por el Estado. La compra de fluido a Bolivia se realiza en el marco del Contrato de Compraventa de Gas Natural suscripto con el país vecino el 19 de octubre de 2006. TRAS LAS REJAS La Justicia riojana le revocó este miércoles la prisión domiciliaria al tatuador Patricio Pioli y dispuso que quede alojado en la cárcel provincial, para comenzar a purgar la condena de cinco años que se le dictó por difundir imágenes íntimas de su ex pareja, en lo que se conoce como "pornovenganza". La Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional de La Rioja dejó este miércoles sin efecto la prisión domiciliaria y ordenó el inmediato traslado del tatuador a la cárcel. La medida había sido reclamada por los fiscales del caso, Luis González Aguirre y Andrea Cecilia Moreno. El abogado defensor Matías Cucco anunció que presentará un amparo "para que se revierta esta situación y Pioli pueda beneficiarse nuevamente con la prisión domiciliaria". La Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional de La Rioja, integrado por las juezas Edith Agüero y María Petrillo, y el juez Fernando Romero, dictó la semana pasada la condena contra Pioli por los delitos de "coacción y lesiones leves calificadas".

Breves: Noticias de Actualidad

17 de Junio de 2021

