Efemérides del día de la fecha, 17 de Junio

DÍA NACIONAL DE LA LIBERTAD LATINOAMERICANA Instituido a través de la Ley Nº 25.172 en el año 1999, en este día se conmemora el fallecimiento del General Martín Miguel de Güemes. Proveniente de una familia acaudalada, Martín Miguel de Güemes nació el 8 de febrero del año 1785 en Salta. A los 14 años ingresó como Cadete a la Séptima Compañía de III Batallón del Regimiento de Infantería de Buenos Aires asentada en su provincia. En el año 1805 partió a Buenos Aires y, al año siguiente, participó activamente en la defensa territorial de las invasiones inglesas, como ayudante de Santiago de Liniers (según algunos historiadores), y logró que el navío británico "Justina" se rindiera. Identificado con los ideales de libertad e independencia de la Revolución de Mayo, en el año 1810, retornó a Salta y, al mando del escuadrón Partida de Observación, interceptó las comunicaciones entre los opositores y los realistas en la Quebrada de Humahuaca; a su vez, fue determinante para la victoria de la Batalla de Suipacha. Tras ser designado jefe de las fuerzas de caballería del Ejército del Norte, Güemes se convirtió en una figura clave de la denominada Guerra Gaucha. En el año 1815 venció al ejército de Joaquín de la Pezuela en Puesto del Marqués, fue nombrado Gobernador de la Intendencia de Salta por parte del Cabildo de Salta y, desde ese cargo, creó a "Los Infernales", tropa de soldados que defendió la frontera norte cuando San Martín y su ejército fueron a liberar Chile y Perú. Producto de una emboscada del ejército realista, en el año 1821, Güemes fue herido por una bala; después de escapar, falleció en la Cañada de la Horqueta, Salta.



HISTÓRICA SEMIFINAL DE COPA LIBERTADORES Hace 17 años Boca vencía a River 5 a 4, desde el punto de penal, y pasaba a la final de la Copa Libertadores 2004. En ese entonces, el conjunto de Bianchi había avanzado a las semifinales tras ganarle a São Caetano (Brasil) 5 a 4 por penales y con "Pato" Abbondanzieri como la indiscutida figura del partido; por otra parte, los dirigidos por Leonardo Astrada se impusieron 3 a 1 frente a Deportivo Cali (Colombia). El partido de ida se disputó en La Bombonera y lo ganó el local con un gol de Rolando Schiavi. Sin embargo, en el partido de vuelta, en "El Monumental", River fue superior; "Lucho" González abrió el marcador, unos minutos después, Carlos Tevez empató el partido y, finalmente, Cristian Nasuti selló el 2 a 1 que provocó que la definición fuera por penales. Todos los jugadores convirtieron excepto Maxi López que no pudo evitar que el arquero "xeneize" adivinara sus intenciones; así, Javier Villarreal convirtió el gol que cerró la serie 5 a 4 y convirtió a Boca en finalista.



SE LANZA "7 THINGS" Un día como hoy en el año 2008, Miley Cyrus lanzaba el sencillo "7 things". Perteneciente al álbum "Breakout" (2008) y compuesto por la cantante estadounidense junto a Antonina Armato y Tim James, la canción habla acerca de las cosas que odia de su ex novio, quien en ese entonces era Nick Jonas: "En realidad es sobre una chica que odia a su actual, o ex enamorado, para mí es un ex novio, por lo que, tu sabes, Nick fue alguien muy importante en mi vida, pero yo no lo odio. Es una buena canción y es divertida".



Efemérides del día de la fecha, 17 de Junio

