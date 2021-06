"No te adaptes a lo que no te hace feliz..."

Es muy triste y muy notable ver cómo hemos perdido el respeto por la vida, esta pandemia se está llevando miles de vidas y se está naturalizando que una parte de la sociedad no tiene la más mínima sensibilidad y empatía por las personas que están debatiéndose en terapias intensivas y en posteriores rehabilitaciones si es que de milagro pueden salvarse. Más que un lavado de manos el mundo necesita un lavado de corazón, alma, mente, conciencia y espíritu. Si el dolor de otros no te afecta el que necesita ayuda sos vos. No estamos todos en el mismo barco, estamos en el mismo mar. Unos en yate, otros en lancha, otros en salvavidas y otros nadando con todas sus fuerzas. Los que tienen la bendición de estar vivos, tienen salud, familia y trabajo no valoran ese privilegio, muchos de ellos no viven ni dejan vivir porque son negativos y pesimistas, tienen un problema para cada solución, en lugar de ayudar restan y dividen, espantan con su mala energía. Para poder revertir el destino se presentan dos opciones: evolucionar o repetir, si tenemos autocrítica y nos examinamos tendremos una mejor calidad de vida, trabajar el área emocional será decisivo para mejorar como personas decidiendo siempre por la cura y nunca por la negación, la resignación y el autoengaño. Heredamos no sólo los genes de nuestro sistema familiar, heredamos creencias limitantes, sus traumas, los duelos no resueltos, los problemas económicos, las repeticiones de pareja, los patrones de conducta y los conflictos emocionales. Matrimonios que están separados y viven en el mismo techo, aferrados a lo material, eligen morir en vida, no les bastó con enfermar al entorno familiar, la cobardía los conduce a vivir de apariencias, pretenden ocultar la hipocresía que todos conocemos, no tienen la dignidad y el valor de tomar decisiones. Toma distancia y si lo amerita aléjate definitivamente de las personas que te encadenan a sentimientos de culpas, ellas te impiden crecer, nunca te motivan, te echan en cara los favores que te hicieron y te atan espiritualmente. Las familias unidas están en vías de extinción, indiferencia y dureza de corazón prevalecen, no nos hizo mejores personas incrementar el capital cultural, no nos cambió haber atravesado por momentos terribles, no somos agradecidos con los milagros que Dios nos concedió, parecemos extraños, elegimos voluntariamente reproducir modelos de fracasaron. La inestabilidad emocional y la falta de lealtad deterioran todos los vínculos. La familia no siempre es de sangre, la familia son las personas en tu vida que te quieren en la suya, aquellos que te aceptan tal cual eres, la familia viene puesta, los amigos se eligen. Si no provienes de una familia feliz, haz que una familia feliz provenga de ti, rompe el ciclo de iniquidad. Perdonar es renunciar al derecho de venganza, es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero era uno mismo. Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio, es tan confortable no tener filtros e ir de frente con la verdad. La mayoría de las personas prefieren psicopatear, hacen la psicológica y la guerra fría, siembran incertidumbres nocivas, juegan con los sentimientos y desgastan a las personas, destruyen los vínculos afectivos. No se puede construir felicidad sobre los escombros de otros, aunque te creas vivo y que vas a salir ileso lamento decirte que los vas a pagar, no es el karma, es Dios y las vueltas de la vida, por eso mientras haya vida podes arrepentirte y pedir perdón, tarde o temprano nos llega la cuenta de todo lo que hacemos. La felicidad se encuentra en un permanente estado de fragilidad, la pareja es de a dos, hay que regar la flor, la atención es la caricia más hermosa, confianza no es saberlo todo del otro, confianza es no necesitar saberlo. El amor verdadero no paga con incertidumbres y dudas, dar paz es la mejor manera de amar. Cuando uno ama saca tiempo, cuando uno no ama saca excusas. Aprende la diferencia entre la conexión y el apego, uno te da energía, la otra te la roba. En la vida real el amor verdadero exige un equilibrio entre dar y recibir porque todo aquello que no es mutuo resulta ser tóxico. Nunca te tiene que pesar la ausencia del que nunca estuvo, hay ausencias que representan verdaderos triunfos. Fracasar es jugar a la familia feliz, fracasar es engañar a tu pareja, fracasas cuando podes vivir habiendo dejado hijos incumpliendo con la cuota alimentaria sin darles el amor que merecen. Fracasar es quedarse por conveniencia, fracasar es mendigarle amor a quien no te ama, fracasar es cuando inyectas tu odio y tu resentimiento en vez de motivar a la gente para que cumplan sus sueños y vuelvan a creer que el amor verdadero existe, fracasas cuando no pones a Dios en primer lugar y te crees autosuficiente, fracasas cuando te adaptas a lo que no te hace feliz, créeme ese no es tu destino...

"No te adaptes a lo que no te hace feliz..."

Por Nahuel Sánchez Bredle

