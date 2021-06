Importancia de la lectura en niños: 5 beneficios que otorgan los libros

La lectura en niños durante el crecimiento ayuda a mejorar el lenguaje, desarrollar la habilidad de concentración, tener más memoria y estimular la imaginación principalmente. Sin embargo, son muchas las ventajas que trae la lectura en los primeros años de edad. Es por ello que, Diariamente Ali trae 5 ventajas que genera la lectura en los más pequeños de casa. Mejor vocabulario: Gracias a tener acceso a la misma palabra en diferentes partes de la lectura, incrementará su interés en saber más de ese término (y hasta te preguntará). Mejora de comunicación: Gracias a que el vocabulario aumenta, los niños también adquieren más velocidad mental para preparar sus argumentos y expresarse mejor. Más creatividad: La lectura en niños ayuda a descubrir la imaginación al conectar con emociones y sentimientos. Esto los impulsará a ser más creativos. Incrementan las habilidades cognitivas: Varios estudios señalan que los niños que disfrutan de una lectura desde pequeños tendrán una mejor respuesta cognitiva frente a otros que no. Tienen mayor empatía: Muchos niños terminan identificándose con los personajes de un cuento y terminan empatizando con sus problemáticas. Esto lo ayudará a tener la misma conducta en su vida normal. Asimismo, a veces los niños no sienten esa fascinación por la lectura desde una temprana edad y no podemos obligarlos a intentarlo. Sin embargo, podemos despertar ese ‘interés escondido’ en ellos haciendo lo siguiente: - Cuéntale una historia antes de dormir: Leer algún cuento clásico a nuestros niños a la hora de dormir posiblemente les genere mayor interés por la historia. - Haz que la narración sea divertida: Una idea genial es narrar un cuento interpretando al personaje, de esa manera, el pequeño se interesará más en la historia. - Escoge un género: Puedes escoger una historia de detectives, piratas o superhéroes. Identifica qué tema le gusta para que se interese más. - Releer: Muchos niños adoran repetir la historia una y otra vez. Mientras más repitan la lectura, ellos aprenderán de memoria las líneas, ayudándolos a leer sin problemas. Recuerda tu rol como papá o mamá y enséñale la importancia de la lectura a tu pequeño desde sus primeros años y verás las ventajas que le dará a su desarrollo en los próximos años.



Fuente: Diariamente Ali

Importancia de la lectura en niños: 5 beneficios que otorgan los libros

