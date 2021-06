P U B L I C



Paraná Guazú embarcado: Continúa firme el pejerrey en aguas del Paraná Guazú con ejemplares de pejerreyes de todos los tamaños. Si bien hay que buscarlos ya que el cardumen se va moviendo de lugar el pejerrey está y en lindas cantidades. De todas formas, no todos los días se dan los mismos resultados, en nuestro último relevamiento pudimos ubicar algunos ejemplares nuevamente en las inmediaciones de la boya 167 pero sobre la costa de la provincia de Buenos Aires en aguas más profundas. Con muy lindos ejemplares vigorosos y combativos, esporádicamente se están dando capturas de ejemplares que rondan el kilo y a veces lo superan. Una novedad en cuanto al Guazú esta semana, es que algunos amigos pescadores dieron con ejemplares de bagres de mar que rondaron de los tres a los cinco kilos. Se arriesgaron a realizar esta pesca y les salió bien, dado que observaron también que en los espineles de los comerciales se estaban dando estos ejemplares, los que normalmente corresponden a la temporada de Octubre y Noviembre, lo que puede ser también que algún cardumen de ellos haya ingresado del mar tras el gran cardumen de sardinas que ingresó al Guazú en estas semanas. La pesca variada continua muy buena con excelentes bagres amarillos, pati y carpas. El agua se aclaró bastante, decantó el barro y se enfrió adecuadamente aunque permanece sumamente bajo. Muelles y costas: Reitero en lo que se refiere a muelles del Guazú tengo que decir que los ubicados sobre la costa de la provincia de Buenos Aires son los que mejor resultado están teniendo. Uno de los que está dando excelentes rindes es el del Camping Recreo Keidel, con sus más de doscientos metros de muelle ubicado sobre un sector estratégico del Guazú y el Talavera. Con días promedio de unas 20 a 30 piezas por caña según la muñeca y habilidad del pescador. Isla del Doradito: Otra zona donde el pejerrey se sigue moviendo, ya con portes muy entremezclados que no son nada despreciables, con días de menores rindes el pejerrey está presente. Como siempre digo es un lugar para tener en cuenta en caso de pesca embarcada y de fuertes vientos, ya que es ideal para el reparo. Isla Botija / Puerto Constanza: Continúa buena la pesca de pejerreyes por esta zona del Guazú, se los encuentra en menor medida pero de portes excelentes ya están los grandes en la zona. La variada de piel muy buena con bagres y pati de todas las medidas. Pasaje Talavera: No en todo el Talavera se los encuentra o pesca igual, si bien hay buenas respuestas pero solo en algunos sectores, uno de ellos es la zona conocida como El Palo Quemado que se ubica en el kilómetro 208,500 aguas arriba juncal largo de la mano derecha. Hay que comenzar a buscarlos pegado a los juncales y dejar derivar la embarcación, en líneas generales los de mejores portes siempre se dan río afuera, pican en brazoladas de entre los 8 y 15 centímetros pero todo depende de los vientos y del estado del agua, no dejar de llevar isocas como carnada que funcionan muy bien. La Variada con excelente respuestas de bagres amarillos, pati y algunas carpas. Cinco bocas: Pejerreyes de portes excelentes, predomina la calidad a la cantidad. Esta semana se los encontró dentro de la isla del vizcaíno y también en el juncal del kilómetro 220,700 hasta la boca de la Zanja del Mercadal, variada con bagres y pati de excelentes portes. Isla La Paloma: El pejerrey está en la zona y se dan buenas capturas, tratar siempre de embarcado de garetear peinando los juncales para después probar río afuera. En cuanto a las carnadas con buenas respuestas a mojarras vivas e isocas. Variada de temporada con buenos portes de bagres y pati. Río Gutiérrez: En toda la extensión del Gutiérrez desde la boca del Bravo al Río Uruguay se dan buenas pescas de pejerreyes, tanto de embarcado como de costas y muelles. Buena variada de piel de temporada. Paraná Bravo: El Paraná Bravo continúa entregando buenas jornadas de pesca. En nuestra última visita contabilizamos 43 hermosos pejerreyes en unas tres horas de pesca. Contra los juncales se dan mayores cantidades de piques pero de portes medianitos de entre los 20 y 30 centímetros, entremezclados con sardinas y chafalotes. Río afuera los piques son más remisos pero cambian mucho los portes lográndose ejemplares de arriba de los 40 centímetros. No olvidarse que sobre la costa de enfrente se encuentra el juncal largo de la denominada isla Volcán, donde ante la presencia de fuertes vientos esa costa está al reparo y ofrece buen rinde también en menos profundidad de agua. Semana con buena variada de piel, en estos momentos con bagres amarillos y pati de excelentes portes. Isla Juncal y Juncalito: Continúa la presencia y captura de pejerreyes, aunque ya se comenzaron a entremezclar bastante los tamaños. Los de mejores portes se encuentran dentro del Canal Camacho sobre la costa Uruguaya desde la punta de la isla Juncal hasta Carmelo. Río Uruguay: El río Uruguay continúa entregando capturas de muy lindos pejerreyes, muchas veces es necesario la contratación de un buen guía de pesca conocedor de la zona para dar con ellos. Arroyo Brazo Largo: También por el Brazo Largo se dio el ingreso del pejerrey. En la costa recomendamos el camping el Lavarropas, de embarcado ojo, el agua está muy baja y existen sectores con árboles y troncos sumergidos. Puente de Hierro río Paranacito: Camino de tierra a Sagastume se ubica el Puente de Hierro que cruza el río Paranacito. Aquí se están dando lindas jornadas de pescas con hermosos pejerreyes, con la variante que muchos logran los mejores portes buscándolos con aparejos de fondo. Es necesario tener todo en regla y los permisos de pesca al día ya que Gendarmería y Fauna realizan controles sobre ruta 12 al regreso. Paraná de las Palmas zona Campana- Zárate: El pejerrey ingresó al Paraná de las Palmas como hace años no lo hacía, es por lo cual de embarcado se lo puede encontrar en toda su extensión con algunos lugares más rendidores que otros, como por ejemplo a la altura de la Vuelta Campana o más conocida panza de la Burra ubicada en el kilómetro 94,300 al 95,800. De igual manera se están encontrando buenas respuestas de pejerreyes en la Vuelta del este, kilómetro 100,6 al 103,5. En cuanto a las profundidades de brazoladas, en líneas generales, están comiendo bien arriba y toman tanto mojarras vivas como isocas, también algunos filet de dientudos y sardinas frescas. De costa se los ubica a lo largo de la costanera de Campana y de Zárate, también está dando lindos rindes la costa de la balsa del INTA y algunos muelles sobre el sector de islas. Semana con buenas respuestas en la variada de piel con bagres y pati de lindos portes. Concepción del Uruguay: El amigo y colaborador Pablo Fender esto me comenta sobre su zona de influencia: "Luis María, un saludo para vos y todos los seguidores del Semanario del Pescador, con respecto a la pesca, la noticia más importante de estos últimos días es que salieron los primeros pejerreyes acá en la zona. No salen muchos, por ahí cuatro a cinco capturas por día, pero de portes muy interesantes que van de los quinientos gramos hasta un kilo y medio de peso. Han salido ejemplares de setecientos gramos, novecientos gramos, de un kilo doscientos, un kilo trescientos de peso y el de mayor peso como te decía de un kilo y medio. La verdad muy lindos ejemplares pero hay que tener paciencia para buscarlos, porque te vuelvo a repetir no hay cantidad sino calidad. La variada sigue a full con mucha cantidad de bagres amarillos, pati, picudos y bagres blancos lo que se torna una pesca muy interesante. Bueno Luis este es el panorama de últimos días te envío un fuerte abrazo y seguimos en contacto". Costa atlántica Santa Teresita: Desde la hermosa Santa Teresita el amigo y guía de pesca Cristian Maus me hace llegar su informe semanal. "Hola Luis María, hoy estuve en el muelle, están sacando algunas brótolas tanto abajo en los palos del muelle como tirando hacia adentro. Sale algo de camarón y pejerrey con mediomundo, muy poco pique con caña de pejerrey pero están entrando. En la pesca embarcada hay muy buen tamaño de corvinas pero muy flojo en cantidad. No se justifica realmente la salida, si bien son lindos los portes no hay cantidad. De costa debería estar entrando un poco más la brótola, hubo algunos buenos resultados para el lado de punta médanos con corvinas y brótolas. Tenemos algunas restricciones en el muelle: se puede pescar de 6 a 19 horas, ya después ahí empiezan a desalojar a la gente. Es lamentable porque es uno de los mejores momentos de pique en horarios nocturnos, pero bueno por lo menos podemos aprovechar el día pescando en el muelle". En nuestro programa televisivo Nº 884 de esta semana, te mostramos la segunda parte de la estupenda pesca de pejerreyes que realizamos en el Paraná Guazú junto al amigo Néstor Alfredo (Pichi) Palacios. Además como todas las semanas nuestra clásica Galería de Fotos y videos TV 2021 enviada por nuestros televidentes. Este programa lo podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com y en nuestro canal de YouTube. Nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz lo encontrás todos los días jueves en el horario de 20:00 a 21:30 horas con calificados corresponsales y especialistas, la participación especial y comentarios de Jorge Alberto Robson, con la dirección general de Luis María Bruno comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.

El Guazú no afloja entregando varios dobletes de pejerreyes por jornada.



Semanario del Pescador:

El Pique de la Semana - 17 de Junio 2021

Por Luis María Bruno

