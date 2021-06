En el inicio de la 12ª fecha de la Primera Nacional, la gran novedad fue la derrota de Tigre, que perdió 4-2 en su visita a Mitre de Santiago del Estero. El conjunto de Victoria llevaba nueve encuentros sin derrotas, con siete victorias y dos empates después de haber perdido en la primera fecha ante Belgrano de Córdoba. Igualmente, el Matador no cedió la cima de las posiciones de la Zona A, dado que Atlanta igualó 0-0 como local con Quilmes y, así, quedó en la misma línea, con 23 unidades. El que podrá pegar el salto hoy es Gimnasia de Mendoza (22), que visita a Belgrano en Córdoba desde las 14.00 horas. En el otro duelo de ayer de la Zona A, San Martín de Tucumán estiró su buen momento al vencer 2-1 a Estudiantes de Río Cuarto y se consolidó en el cuarto puesto con 17 puntos. El campanense Matías Ballini fue titular en el Ciruja, mientras Marcelo Estigarribia, exdelantero de Villa Dálmine, anotó los dos tantos del Santo (para Mitre marcó otro exVioleta, Ezequiel Cérica). La 12ª fecha de la Zona A se completará hoy con los duelos Nueva Chicago vs Deportivo Maipú (15.00), Chacarita vs Agropecuario (15.00), Estudiantes de Buenos Aires vs Alvarado de Mar del Plata (15.00) y Almirante Brown vs Temperley (19.00). En tanto, la programación de la Zona B se desarrollará íntegramente este jueves con nueve encuentros. Además de Villa Dálmine vs Deportivo Morón, también jugarán: San Telmo vs Güemes (14.00), Santamarina vs All Boys (15.00), Brown de Adrogué vs Tristán Suárez (15.00), Guillermo Brown de Puerto Madryn vs Gimnasia de Jujuy (15.00), Atlético de Rafaela vs Instituto (15.00), Independiente Rivadavia vs Barracas Central (15.10), Defensores de Belgrano vs Almagro (15.30) y San Martín de San Juan vs Ferro Carril Oeste (15.30). El líder de la Zona B es Güemes de Santiago del Estero, con 22 puntos, y como escolta se ubica Independiente Rivadavia de Mendoza, con 20.



Primera Nacional:

Perdió Tigre en Santiago

