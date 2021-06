Breves: Deportivas

P U B L I C



COPA AMÉRICA: 2ª FECHA Hoy comenzará la segunda fecha de la primera fase de la Copa América, con los dos partidos del Grupo B que lideran Brasil y Colombia con 3 unidades cada uno. Este jueves, la selección cafetera enfrentará desde las 18.00 horas a Venezuela, mientras Brasil jugará a partir de las 21.00 horas frente a Perú.



ARGENTINA, A BRASILIA Esta tarde, la Selección Argentina partirá rumbo a Brasilia, donde mañana enfrentará a Uruguay desde las 21.00 horas por la segunda fecha del Grupo A. Para esta presentación en el estadio Mané Garrincha, el entrenador Lionel Scaloni dispondría el regreso de Cristian Romero, quien conformaría la zaga central junto a Nicolás Otamendi (saldría Lucas Martínez Quarta del once titular). ITALIA, A OCTAVOS En el inicio de la segunda fecha de la primera fase de la Eurocopa, Italia venció ayer 3-0 a Suiza y aseguró su clasificación a los Octavos de Final. Lidera el Grupo A con 6 puntos, dos más que Gales, que ayer superó 2-0 a Turquía. En tanto, por el Grupo B, Rusia derrotó ayer 1-0 a Finlandia y sumó sus primeros tres puntos, igualando la línea del equipo finés y de Bélgica, que hoy jugará frente a Dinamarca desde las 13.00 horas. Este jueves, además, se disputarán los dos encuentros correspondientes a la segunda fecha del Grupo C: Ucrania vs Macedonia del Norte (10.00) y Países Bajos vs Austria (16.00). SE VA RAMOS Real Madrid pierde a una leyenda de su historia reciente: el defensor Sergio Ramos no llegó a un acuerdo con el Merengue y deja la institución después de un ciclo de 16 años en los que obtuvo 22 títulos, incluyendo cuatro de Champions League. En total, disputó 671 partidos y convirtió 101 goles en la Casa Blanca. TODO SIGUE IGUAL Por la 14ª fecha del Torneo Apertura de la Primera C, Central Córdoba (R) igualó 0-0 como local frente a Dock Sud, por lo que ambos se mantuvieron en lo más alto de la tabla: el Charrúa suma 26 puntos y el Docke quedó con 25. El que se acercó fue Argentino de Merlo, que venció 3-1 como visitante a Berazategui y llegó a 24 unidades. Los demás resultados de la jornada fueron: Excursionistas 0-0 Ituzaingo, San Martín (B) 2-2 Laferrere, Sportivo Italiano 1-1 Claypole, El Porvenir 1-1 Real Pilar, Deportivo Español 0-1 Lamadrid, Luján 1-0 Victoriano Arenas y Midland 1-0 Atlas. DERROTA ANTE RUSIA En su 11ª presentación en la Volleyball Nations League que se disputa en Rimini (Italia), la Selección Argentina perdió ayer 3-1 frente a Rusia con parciales de 19-25, 23-25, 25-21 y 19-25. De esta manera, los dirigidos por Marcelo Méndez quedaron con récord de 5 victorias y 6 derrotas. Hoy estarán cerrando su cuarta semana de competencia frente a Serbia. PERDIÓ FEDERER Por la segunda ronda del ATP 500 de Halle, que se disputa sobre césped como preparación para Wimbledon, el suizo Roger Federer (39 años) perdió 4-6, 6-2 y 6-3 con el canadiense Felix Auger Aliassime. En tanto, el escocés Andy Murray (34 años) fue confirmado como wild card para el tercer Grand Slam del año. El ex número 1 del mundo ganó dos títulos en La Catedral (2013 y 2016), pero su carrera perdió continuidad en los últimos años a raíz de dos operaciones en la cadera. AVANZA CORIA El santafesino Federico Coria avanzó ayer a los Cuartos de Final del Challenger de Prostejov tras superar 6-7, 7-5 y 6-2 al ruso Andrei Kuznetsov y hoy se estará midiendo frente al eslovaco Blaz Rola por un lugar en las semifinales. Por su parte, Sebastián Báez quedó eliminado al perder con el italiano Gianluca Mager.

Breves: Deportivas

17 de Junio de 2021

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar