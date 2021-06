El HCD aprobó una Ordenanza que regula la tenencia de animales peligrosos

Además de otros 28, los concejales sancionaron el proyecto que busca contribuir con el bienestar de los vecinos. Su aprobación se dio en medio de un quiebre del bloque PJ - Frente de Todos. El Honorable Concejo Deliberante (HCD), en el transcurso de la segunda sesión ordinaria de junio, aprobó un total de 28 proyectos impulsados por los distintos bloques políticos que lo componen. En este sentido, se aprobó un decreto impulsado por la presidenta del cuerpo, Marina Casaretto, que instituye el 30 de junio de cada año como "Día de la Creación del HCD de Campana" y disponiendo la realización de eventos relacionados a la historia de la institución. Por otra parte, declararon de interés legislativo el proyecto "A toda Costa" que promueve la recuperación de la Casa de los Costa, patrimonio provincial y municipal. Además, se adhirieron a la campaña "Cicatrices" implemen-tada por el CUCAIBA. En el recinto, también se sancionó una ordenanza impulsada por el bloque Juntos por el Cambio que establece la regularización de la tenencia y reproducción de animales de compañía, especialmente la de animales peligrosos. El mismo se aprobó en medio de un quiebre del bloque PJ Frente de Todos ya que por un lado Colella intentó que el mismo regrese a comisión y por el otro, la mitad de sus compañeros de banca lo rechazaron esa propuesta y votaron a favor de la aprobación del proyecto. Seguidamente, los ediles dieron luz verde a un proyecto de comunicación de la Comisión de Obras, Servicios Públicos y Transporte que le solicita al Departamento Ejecutivo que se considere la posibilidad de concluir la obra de ampliación del Skate Park de la plaza 1ero. de Mayo. Ya casi al final de la sesión, los concejales sancionaron una ordenanza del Municipio para formalizar contratos de locación con opción de compra con Provincia Leasing para seguir ampliando la prestación de servicios a los vecinos vinculados a la Secretaría de Espacio Público. En este caso, el bloque PJ Frente de Todos volvió a votar con disidencia en forma dividida. A la hora de los homenajes, en el inicio de la sesión, los tres bloques coincidieron en recordar la figura de Jorge Rubén Varela, ex concejal e intendente de Campana, además de diputado y ministro bonaerense, dado que este lunes 21 de Junio, se cumple un nuevo aniversario de su fallecimiento, en 2012. Otro momento a destacar en la sesión fue un extenso cruce de opiniones sobre la última reunión de Labor Parlamentaria que fracasó por falta de quórum. La disyuntiva generó que la Presidenta del Cuerpo solicitara bajar a la banca para poder fijar su posición frente a los cuestionamientos de Marco Colella (PJ Frente de Todos) quien intentaba que se vote Sobre Tablas un Proyecto de Resolución solicitando al Ejecutivo zarateño si existe disponibilidad en el predio donde ese municipio volcará su basura y cuánto sería el costo por tonelada.



La presidenta del cuerpo, Marina Casaretto, bajó a la banca para poder fijar posición sobre la falta de quórum en la parlamentaria de ayer al mediodía.





Marco Colella intentó que se vote sobre tablas a pesar de no haber sido acordado previamente en la parlamentaria y fracasó.





Buzzini y Giroldi en la previa. "Hablamos sobre la reglamentación de la prohibición de usar bolsas de plástico" que regiría a partir del 1 de julio, comentó la ex intendente. VIDEO Desde las 19:00 podés seguir en vivo la segunda Sesión Ordinaria de junio desde YouTube



El HCD aprobó una Ordenanza que regula la tenencia de animales peligrosos

