El Presidente del Partido Justicialista de Campana, Oscar Trujillo, pidió al Intendente que "en lugar de enviar a sus voceros a denostar el trabajo de quienes le ponen el cuerpo a la vacunación, se acerque a conocer en persona la tremenda tarea que realiza el personal y quienes fomentan la campaña contra el Covid-19, ya que en todo este tiempo no puso un solo pie en cualquiera de los vacunatorios". El Presidente del Partido Justicialista y Concejal del PJ-Frente de Todos, Oscar Trujillo, respaldó la tarea desempeñada por todo el equipo que participa de la campaña nacional de vacunación contra el Coronavirus, y de quien acompaña e impulsa el avance de la inoculación de los vecinos y las vecinas, el Dr. Rubén Romano, luego de las críticas publicadas en voz de Concejales de Juntos por el Cambio, como Carlos Cazador y Andrea Román. "Es incomprensible la falta de sensibilidad, y una falta total de respeto que quienes no se arriesgan, permanecen calentitos en sus hogares, ni se exponen al virus, salgan ahora a cuestionar a aquellos que trabajamos para que la gente se vacune. Difundiendo, inscribiendo, acompañando. Y Rubén Romano se ha puesto a la cabeza de esta tarea, porque quien debiera hacerlo, el Intendente Municipal, lo único que hace es dirigir a su tropa de voceros desde la comodidad de su despacho" afirmó Trujillo. El titular del PJ local contrastó al recordar que "cuando comenzó la inscripción al Plan Vacunate!, desde el Municipio se montó una inscripción paralela a la oficial, con el único objetivo de dividir. No le interesó fomentar la vacunación. Aseguró que los vacunatorios no eran un lugar adecuado para la aplicación de las dosis, y son miles los agradecimientos por el buen trato y la atención del personal por parte de los vecinos. Puso en duda la llegada de vacunas, cuando en ningún momento de descontinuaron los envíos". Por último, pidió al Intendente que "en lugar de enviar a sus voceros a denostar el trabajo de quienes le ponen el cuerpo a la vacunación, se acerque a conocer en persona la tremenda tarea que realiza el personal y quienes fomentan la campaña contra el Covid-19, ya que en todo este tiempo no puso un solo pie en cualquiera de los vacunatorios. Lamentablemente, Abella está ausente en la vacunación de su municipio. Pero por fortuna, Romano y todo un equipo comprometido con la salud, ha hecho su presencia, prescindible" cerró Trujillo.



Oscar Trujillo respaldó a Romano y a todo el equipo del Vacunate.



Oscar Trujillo:

"Abella está ausente en la vacunación de su municipio"

