Ante la Cámara de Diputados, Soledad Alonso repudió las declaraciones de Bugallo

En la sesión que tuvo lugar ayer por la tarde, la diputada provincial Soledad Alonso se refirió a las polémicas declaraciones del diputado "Lucho" Bugallo del bloque Juntos por el Cambio, quien días atrás habría incurrido en una desafortunada romantización del trabajo infantil en sus redes sociales. Días atrás, el diputado provincial citó una publicación realizada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en Argentina (INTAA), en la que la entidad criticaba el trabajo infantil en el sector agropecuario o en actividades rurales y se posicionó, insólitamente, en contra de esa postura. El hecho suscitó el rechazo por parte de un gran sector poblacional, que incluyó la respuesta de muchos colegas, fuera y dentro del ámbito legislativo. En este último, fueron las diputadas Cristina Vilotta, Susana González y la misma Soledad Alonso, entre otros, quienes salieron al cruce. En esta oportunidad, la diputada Alonso declaró frente a la Cámara de Diputados: "No es lo mismo ser el hijo del patrón de estancia que ser el hijo del peón que trabaja en el campo. Uno de cada dos niños y niñas que trabajan actualmente lo hacen en áreas rurales, el aumento del trabajo infantil perjudica el presente y el futuro. Si se cansan, que sea sólo de jugar", destacó. El 12 de junio fue el Día Mundial Contra el Trabajo Infantil y distintas entidades impulsaron campañas a través de sus redes sociales para conmemorar la fecha. En este marco, el diputado provincial Luciano "Lucho" Bugallo hizo pública su opinión en la red social Twitter, donde apuntó contra quienes promueven la denuncia o abolición del trabajo de las y los niños y niñas, y los tildó de "vagos". A propósito de la declaración en Twitter del diputado de Juntos por el Cambio, la edil de nuestra ciudad le había respondido directamente a través la misma red social: "El mayor repudio a estos intentos de romantizar la explotación infantil, algo tan terrible como ilegal. No es ir un fin de semana al campo familiar, hay menores explotados que tienen derecho a disfrutar sus infancias, y es nuestra obligación que esto se cumpla", escribió Alonso. La problemática que supone la explotación infantil se despliega a nivel mundial y nuestro país no está exento. Los organismos internacionales que de alguna u otra manera se dedican a la protección de la niñez, o a cuestiones relacionadas con temáticas vinculadas al trabajo coinciden y abogan por la protección de los niños y la defensa del derecho que los asiste a gozar de su infancia libre de cualquier tipo de explotación. Desde el año 2002 todos los 12 de junio se conmemora el "Día Mundial por el Trabajo Infantil", y en 2019, la Asamblea General de la ONU declaró al 2021 como el Año Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, bajo el liderazgo de la Organización Internacional del Trabajo. A nivel internacional, la Convención de los Derechos del Niño los reconoce como sujeto pleno de derecho y reafirma el compromiso y la responsabilidad indelegable del Estado en la cuestión. En Argentina, sus derechos han sido incorporados a la Constitución Nacional (Art. 75 inciso 22) y tiene su plena recepción con la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Ley Nº 26.061) y en el Código Civil y Comercial de la Nación. Asimismo, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires en su artículo 36 establece que "La Provincia promoverá la eliminación de los obstáculos económicos, sociales o de cualquier otra naturaleza, que afecten o impidan el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales". A tal fin reconoce diez derechos sociales, y el segundo se refiere a la niñez: "Todo niño tiene derecho a la protección y formación integral, al cuidado preventivo y supletorio del Estado en situaciones de desamparo y a la asistencia tutelar y jurídica en todos los casos". El Gobierno Nacional dispone de una línea independiente para denunciar, además del trabajo no registrado, el trabajo infantil (menores de 16 años) y/o trabajo adolescente irregular: al 0800-666-4100 (opción 1, luego opción 2, de lunes a viernes de 8 a 20 hs.); o a través de un correo electrónico a denuncias@trabajo.gob.ar con los datos pertinentes, detallados en www.argentina.gob.ar La denuncia es anónima.

La diputada Soledad Alonso durante su intervención en la última Sesión de la Cámara de Diputados.



Ante la Cámara de Diputados, Soledad Alonso repudió las declaraciones de Bugallo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar